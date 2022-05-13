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В СФ отреагировали на решение об обучении детей в Латвии лишь на латышском языке

Сенатор Цеков назвал дремучей русофобией решение, что все дети в Латвии будут учиться на латышском языке
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин
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Решение властей Латвии о том, что все дети в стране будут учиться только на латышском языке, — это скатывание в дремучую русофобию. Об этом в пятницу, 13 мая, заявил «Известиям» член комитета Совета Федерации по международным делам Сергей Цеков.

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«Это очередное свидетельство «соблюдения» так называемых демократических стран Европы прав человека и прав национальных и языковых меньшинств. Они скатываются в какую-то дремучесть. <…> У них метод наказания инакомыслия выражается в таком виде. Сейчас такое время пошло, что они считают, будто принимая подобные решения, они чуть ли не становятся лидерами европейского движения, основанного на дремучей русофобии, русоненавистничестве», — подчеркнул он.

По словам политика, в настоящее время существует риск распространения этой тенденции среди большого количества стран, преимущественно государств бывшего СССР и Польши.

«Это те страны, которые «бегут впереди планеты всей» в своей русофобии и русоненавистничестве», — отметил Цеков.

Ранее в этот день министр образования и науки Латвии Анита Муйжниеце в эфире телеканала TV24 заявила о том, что в стране с 2025/26 учебного года обучение в школах будет осуществляться исключительно на государственном языке.

В последние годы в странах Балтии проводится политика отказа от русского языка. В образовательных учреждениях запрещается обучение на русском. При этом только в Латвии почти 40% населения говорит по-русски.

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