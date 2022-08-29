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Школы Литвы намерены отказаться от русского языка как второго иностранного

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Фото: РИА Новости/Андрей Иглов
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Учебные заведения Литвы могут отказаться от преподавания русского языка как второго иностранного. Это следует из заявления, сделанного 29 августа министром образования, науки и спорта республики Юргита Шюгждинене.

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«Мы хотели бы поступить так и будем к этому стремиться. Число учащихся, которые в качестве второго иностранного выбирают не русский, а другие языки, понемногу возрастает», — сказала она.

По словам министра, изменения в первую очередь коснутся государственных школ, где преподают на литовских и польских языках, а русский не входит в обязательную программу и преподается как второй иностранный.

При этом она отметила, что педагогические вузы подготовили больше всего специалистов именно по русскому языку, по другим же наблюдается кадровый дефицит.

Ранее, в июне, правительство Латвии одобрило поправки к закону «Об образовании». Согласно документу, всё школьное и дошкольное образование страны будет осуществляться только на латышском языке.

14 августа стало известно, что власти Латвии разрабатывают закон об ограничении использования русского языка на работе и в общественных местах. Министр юстиции страны Янис Борданс не исключил, что русский язык также будет исключен в телефонных и банковских сообщениях.

В этом же месяце президент Латвии Эгилс Левитс призвал изолировать русскоязычных жителей республики, которые не поддерживают антироссийский курс Риги.

При этом около 40% населения Латвии — русскоязычные. В настоящее время в стране один государственный язык — латышский, а русский язык имеет статус иностранного.

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