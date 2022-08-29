Школы Литвы намерены отказаться от русского языка как второго иностранного
Учебные заведения Литвы могут отказаться от преподавания русского языка как второго иностранного. Это следует из заявления, сделанного 29 августа министром образования, науки и спорта республики Юргита Шюгждинене.
«Мы хотели бы поступить так и будем к этому стремиться. Число учащихся, которые в качестве второго иностранного выбирают не русский, а другие языки, понемногу возрастает», — сказала она.
По словам министра, изменения в первую очередь коснутся государственных школ, где преподают на литовских и польских языках, а русский не входит в обязательную программу и преподается как второй иностранный.
При этом она отметила, что педагогические вузы подготовили больше всего специалистов именно по русскому языку, по другим же наблюдается кадровый дефицит.
Ранее, в июне, правительство Латвии одобрило поправки к закону «Об образовании». Согласно документу, всё школьное и дошкольное образование страны будет осуществляться только на латышском языке.
14 августа стало известно, что власти Латвии разрабатывают закон об ограничении использования русского языка на работе и в общественных местах. Министр юстиции страны Янис Борданс не исключил, что русский язык также будет исключен в телефонных и банковских сообщениях.
В этом же месяце президент Латвии Эгилс Левитс призвал изолировать русскоязычных жителей республики, которые не поддерживают антироссийский курс Риги.
При этом около 40% населения Латвии — русскоязычные. В настоящее время в стране один государственный язык — латышский, а русский язык имеет статус иностранного.