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На сайте президента Латвии убрали возможность выбрать русский язык

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Фото: Global Look Press/Victor Lisitsyn
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На сайте президента Латвии убрали возможность выбрать русский язык для чтения страниц. Теперь ресурс предлагает только Латышский и Английский языки. Об этом стало известно 24 августа.

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Русский язык для работы на сайте был доступен момента его открытия, но в укороченном виде.

Ранее, 14 августа, стало известно, что власти Латвии разрабатывают закон об ограничении использования русского языка на работе и в общественных местах.

«Нужно установить запрет на использование языка, который не является языком Европейского союза, в дополнение к государственному языку при продаже товаров или оказании услуг. Не исключено, что в телефонных и банковских сообщениях также будет исключен русский язык», — заявил министр юстиции страны Янис Борданс.

Ранее, 7 июня, правительство Латвии одобрило поправки к закону «Об образовании». Согласно им, всё школьное и дошкольное образование страны будет осуществляться только на латышском языке.

Около 40% населения Латвии — русскоязычные. При этом в стране один государственный язык — латышский, а русский язык имеет статус иностранного.

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