В Эстонии не стали запрещать русский язык в публичном пространстве

Парламент Эстонии на заседании 17 ноября отклонил законопроект, запрещающий использовать русский язык в публичном пространстве.

Подготовленные Консервативной народной партией поправки в ряд законов предполагали указание «публично-правовым и частноправовым юридическим лицам Эстонской Республики в деятельности, направленной на население Эстонии, использовать только государственный язык».

Поправки допускали возможность добавления к эстонскому тексту перевода на иностранный язык, но только не на русский.

Депутат парламента Эдуард Одинец заявил в ходе обсуждения, что «позорно уже то, что в парламенте государства — члена ЕС приходится обсуждать исключение одного языка из использования в публичном пространстве».

Ранее, в августе, глава министерства образования Эстонии Тынис Лукас внес предложение отказаться от русского языка как второго иностранного. По его словам, преобладание русского языка в качестве второго иностранного ненормально.

До этого, в феврале, департамент защиты прав потребителей и технического надзора Эстонии (TTJA) поручил 25 февраля прекратить трансляцию нескольких телеканалов России и Белоруссии. Причиной такого решения в ведомстве назвали передачу этими каналами запрещенной информации.

В январе сообщалось, что закрывается русскоязычный телеканал «3+», который находился в эфире с 2005 года. Его заменил канал с вещанием на эстонском языке.