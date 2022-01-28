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В Эстонии с марта прекращает вещание русскоязычный телеканал

В Эстонии закрывается русскоязычный телеканал «3+», выпускавший программу «Новости Таллина»
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В Эстонии закрывается развлекательный русскоязычный телеканал «3+», который находился в эфире с 2005 года. С начала марта его заменит канал TV3 Life с вещанием на эстонском языке, рассказала ERR генеральный директор телевизионного холдинга TV3 Grupp Eesti Сигне Суур.

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Она отметила, что новостей и политики на новом канале не будет. Основная аудитория TV3 Life — эстонские женщины. Канал предложит зрительницам качественный развлекательный контент и программы о стиле жизни.

«Мы можем предложить гораздо больше эстонским зрителям», — сказала глава холдинга.

По словам Суур, транслироваться в основном будут покупные программы и сериалы, а от собственного контента канал почти полностью откажется из-за его дороговизны. Также она упомянула чрезвычайно высокую конкуренцию в русскоязычном сегменте программ с развлекательным контентом.

Руководитель медиаслужбы Таллинской городской канцелярии Кристина Россман назвала закрытие «3+» не самым хорошим решением.

«Решение владельцев компании закрыть русскоязычный канал с экономической точки зрения понятно. Бизнес есть бизнес. Однако в долгосрочной перспективе это сложно назвать хорошим решением», — уточнила она ERR.

Россман добавила, что канал выпускал популярную информационную программу на русском языке «Новости Таллина», которую за год посмотрели более 260 тыс. зрителей. Один выпуск в среднем охватывал 17 тыс. человек, а в пиковые дни программу смотрели более 30 тыс. зрителей.

15 июля сообщалось о том, что в Эстонии прекратят финансировать школьное образование на русском языке.

9 апреля, министр иностранных дел России Сергей Лавров во время телефонного разговора с главой МИД Эстонии Эвой-Марией Лийметс обратил внимание на необходимость решения проблемы с дискриминацией русскоязычного населения в республике.

При этом в конце февраля депутат Европарламента от Эстонии Яна Тоом признала, что в Прибалтике есть проблемы с притеснением русских.

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