Кулачное место: в России запустят новый спортивный телеканал «Удар»

Здесь часто делают больно и льется кровь. Но иначе никак: защита тут хоть и предусмотрена, но бой идет по-честному, на голых кулаках. И именно здесь топ-боец сегодня может заработать больше, чем в раскрученном иностранном ММА-промоушене. Здесь — это в кулачных боях, боевой дисциплине, известной на Руси с давних времен. Две недели назад кулачные бои были официально признаны в РФ видом спорта. А совсем скоро они получат и официальный дом на телеэкране: с января 2022 года в России начинает работу новый спортивный канал под названием «Удар». Это проект холдинга «Национальная Медиа Группа» (НМГ) и компании «Медиа-Телеком», являющейся совместным предприятием НМГ и «Ростелекома». Эксперты уверены, что появление телеканала поможет привлечь в единоборства еще больше молодежи.

Национальный контент

Уже известно, что эксклюзивным производителем и дистрибутором «Удара» станет «Медиа-Телеком». Канал будет распространяться в сетях операторов платного телевидения на территории России, но в дальнейшем его охват планируется расширить на страны СНГ. Смотреть его можно будет после наступления Нового года на цифровых платформах. Стратегическим партнером телеканала в России станет видеосервис Wink, включая абонентскую базу IPTV «Ростелекома».

— Ядром наполнения нового телеканала станет широкая линейка единоборств с фокусом на кулачные бои от ведущих российских и мировых промоушенов, а также контент MMA, — сообщили «Известиям» в пресс-службе НМГ. — При этом основой канала станет именно национальный контент.

Решение о запуске канала «Удар» принималось с учетом трендов рынка, отметил генеральный директор «Медиа-Телекома» Александр Косарим. Например, совсем недавно — 23 ноября — кулачные бои стали в России официальным видом спорта.

— Кулачные бои — один их самых зрелищных видов спорта, который особенно мощно заявил о себе в последнее время. По пилотным трансляциям в Wink мы видим, как стремительно растет интерес аудитории к такому контенту, — рассказал он. — Бои промоушенов, которые будут транслироваться на «Ударе», набирают десятки и сотни миллионов просмотров, и я уверен, наши зрители по достоинству оценят яркую телевизионную подачу, динамику и реалистичность контента.

Уже подписаны эксклюзивные контракты с промоушен Top Dog, «Наше дело» и Mahatch. А в скором времени этот список пополнится всемирно известным мировым промоушеном.

— Наше партнерство с «Медиа-Телеком» позволило стать первым российским промоушеном кулачных боев, чьи прямые эфиры стали транслировать платные ТВ-каналы, операторы и онлайн-кинотеатры в РФ и СНГ, — отметил основатель Top Dog Данил Алеев. — Совместно с «Медиа-Телеком» мы сделали первый прямой эфир кулачных боев на федеральном канале РЕН ТВ, ставший топовым событием по доле и рейтингу в тот вечер. И мы рады, что с запуском нового телеканала наши отношения выходят на новый уровень.

Ресурсы «Национальной Медиа Группы» уже не первый год активно освещают бои. В частности, с 2019 года канал РЕН ТВ неоднократно транслировал лучшие схватки бойцов MMA, а под маркой «Бойцовского клуба РЕН ТВ» организовал множество подобных мероприятий, снискавших широкую популярность у зрителей.

В партнерстве с «Медиа-Телекомом» промоушен «Наше дело» сможет дать аудитории уникальный контент, основанный на современных трендах и креативном подходе, считает глава организации Артур Арутюнян.

— Благодаря нашему сотрудничеству зрители по всей России и в странах СНГ увидят главные события в поп-ММА-индустрии, бои звезд шоу-бизнеса и ярчайшие противостояния топовых бойцов в прямом эфире, — сказал он. — А использование инновационных технологий позволит еще более реалистично донести до зрителя качество продукта.

Справка «Известий» Современные кулачные бои отличаются от обычного бокса тем, что спортсмены дерутся без перчаток, только с бинтами на запястьях для предупреждения травм кистей. Поединки чаще всего состоят из 2–5 раундов по две минуты каждый. Драки на голых руках получили популярность не только в России — промоушены появляются и в Америке, и вообще во всем мире. Топ-бойцы зарабатывают в этом виде намного больше, чем в UFC — по имеющейся информации, гонорар может составлять $150–200 тыс. за бой.

Последние несколько лет «Медиа-Телеком» был дистрибутором турниров UFC, запустив одноименный платный канал. Но в НМГ решили дать зрителю больше, чем контент смешанных единоборств.

— Кулачные бои сейчас собирают большие просмотры на YouTube, — отметил в беседе с «Известиями» президент Fight Nights Global Камил Гаджиев. — Если сейчас все промоушены, включая Top Dog, «Наше дело» и Mahatch, будут прикладывать максимум усилий, чтобы перетянуть зрителей с YouTube на телеканал «Удар», проект будет, безусловно, успешный. А объем просмотров порой зашкаливать. В целом идея очень хорошая. Я всегда приветствую развитие единоборств в России.

Традиция с историей

Справка «Известий» На Руси кулачные бои обычно устраивали по праздникам — например, на Рождество или на Масленицу. Экзотическая забава была популярна и в деревнях, и в городе. Участники боев, как правило, встречались на открытых пространствах — как один на один, так и стенка на стенку. Команды формировались по территориальному признаку — интересно, что дети, подростки и взрослые бились по отдельности. Драться разрешалось только голыми кулаками — варежки и рукавицы не приветствовались. Удары можно было наносить в корпус и в голову, поверженного на землю соперника бить запрещалось.

— Кулачные бои — русская традиция с очень богатой историей, и сейчас мы наблюдаем ее возрождение, — отметил генеральный секретарь Федерации бокса России Кирилл Щекутьев. — В последние несколько лет кулачные бои становятся всё более популярными как в России, так и по всему миру. А запуск нового телеканала с фокусом именно на этот вид спорта, несомненно, будет способствовать международной популяризации боевого искусства, издревле существовавшего в России, и поможет выявить новых молодых спортивных звезд.

Сегодняшние реалии диктуют, что даже добро должно быть с кулаками, поэтому появление «Удара» — важное и своевременное событие, заявил «Известиям» знаменитый тяжелоатлет и пауэрлифтер Михаил Кокляев.

— Да, спорт нелегкий. Кто-то называет его мордобоем. Но хочешь мира — готовься к войне. Сейчас куются новые имена в боевых единоборствах, и кулачные бои здесь очень быстро развиваются.

Новый канал, по словам Михаила Кокляева, поможет расширить популярность этих видов и еще больше вовлечь в занятие ими российскую молодежь.