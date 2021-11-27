Звездные кулаки: как Шульский и Наврузов дебютировали в боксе

В главном бою вечера в рамках «Бойцовского клуба РЕН ТВ» Сергей Кузьмин техническим нокаутом победил Игора Адиэла. Россиянин нокаутировал бразильца за несколько секунд до конца поединка в супертяжелом весе и завоевал чемпионский титул РЕН ТВ. Не менее яркими выдались и другие противостояния супертяжей. Звезда кулачных боев Гаджи «Автомат» Наврузов в своем дебютном поединке в профессиональном боксе раздельным решением судей победил Евгения «Молекулу Ада» Орлова, а вот дебют другой звезды кулачки Павла Шульского завершился вничью. Все эти бои можно было посмотреть в прямом эфире РЕН ТВ.

Боевая ничья

На этот раз РЕН ТВ решил провести турнир не на спортивной арене, а у себя в большой студии. Это напомнило UFC: глава организации Дана Уайт на период пандемии тоже стал проводить шоу на площадке UFC Apex (штат Невада) и, кажется, нисколько не пожалел. Круто получилось и в Москве. Раздевалки оборудовали на первом и втором этажах, ринг установили на третьем. Можно было наблюдать такие экзотические картины, как, например, разминка Павла Шульского в лобби — прямо под эмблемой РЕН ТВ.

Первыми на ринг вышли Павел Шульский и кениец Коллинс Оял, выступающий под флагом Швейцарии. Шульский — звезда промоушена боев на голых кулаках Top Dog. Известен он стал после жесткой зарубы с Гаджи «Автоматом» Наврузовым. Павел проиграл, но дал Гаджи очень конкурентный бой. Шульский остался в Top Dog, а Наврузов оттуда ушел — да еще и со скандалом. Тем не менее тема их реванша по-прежнему жива. И стала главной на пресс-конференции перед турниром РЕН ТВ — когда бойцы, мягко говоря, поругались. Оба были готовы биться по правилам бокса. Ну а для того, чтобы их противостояние не потеряло в ценности, обоим в пятницу вечером нужно было победить.

Но соперники оказались очень конкурентоспособными. С точки зрения боксерской техники бой Шульского и Ояла был, прямо скажем, не лучшим. Зато было зрелищно — мужчины решили устроить настоящую рубку. Когда Павел в середине боя зажал соперника у канатов, а потом отправил в нокдаун — показалось, что поединок вот-вот закончится. Однако 36-летний кениец поднялся и вскоре сразил казака встречным ударом. Во второй половине шестираундового боя Оял смотрелся лучше — и в заключительном отправил Шульского в нокдаун во второй раз. Тем не менее судьи отдали победу российскому бойцу — раздельным решением.

Африканец сильно расстроился. Более того, когда Шульский давал интервью, он вклинился в него и с недовольным видом обратился к журналистам: «Посмотрите на его лицо и на мое (на лице Павла ссадин было куда больше. — «Известия»). И кто тут победил?» Шульскому вряд ли понравилось такое вторжение, тем не менее он решил пойти на мировую, предложив Оялу пожать ему руку. Тот пожал, но добавил, что такие победы пойдут россиянину только во вред.

Уже через час промоутер турнира Григорий Дрозд объявил, что результат боя изменен на ничью — при подсчете оценок на судейских записках произошла ошибка. Расстроился ли Шульский? Наоборот, обрадовался.

— Я согласен [с изменением результата], — сказал он «Известиям». — Когда я вышел [с ринга], то говорил, что бой был такой... Что было бы хорошо, чтобы дали ничью. Так и получилось. На все воля Божья. Всё правильно. У нас был хороший бой. Сначала я доминировал, потом он. Так что всё правильно. Дебютировал в боксе с достойным соперником, с хорошим рекордом. Он приехал к нам в гости в Россию. Я отдал ему свой кубок. Думаю, у него теперь впечатление будет хорошее — что есть такой Павел, казак из России. Так что, я думаю, это хорошее и правильное решение. Никакого сожаления у меня нет. На душе стало легче. Многие говорят: «Бой был так себе». Раз так себе, то надо выигрывать уверенно, чтобы потом не было никаких сомнений.

Плохая тактика

Наврузов, когда Шульский бился с Оялом, готовился к выходу на ринг, демонстрируя прекрасную растяжку (спокойно садился на шпагат). После объявления результата поединка Гаджи саркастически улыбнулся. По его мнению, Оял был больше достоин победы. Тем не менее Наврузов расстроился, когда в результате бой был признан ничейным. Потому что, по его мнению, из-за этого может упасть в цене его реванш с Шульским.

— Мне эта ничья на фиг не нужна, — сказал Гаджи «Автомат» «СЭ».

Своим боем Наврузов остался недоволен, хоть и победил — решением большинства судей (40–36, 39–37, 38–38). Его соперник, Евгений Орлов по прозвищу «Молекула Ада», многое что видел в единоборствах. Бился с такими известными бойцами, как Кубрат Пулев, Мариуш Вах, Вячеслав Глазков, Роберт Хелениус (правда, всем им проиграл). Спарринговал с Владимиром Кличко, Тайсоном Фьюри, Федором и Александром Емельяненко. Первый профессиональный бой провел в 1998 году. Рост Орлова 207 см, вес — под 150 кг. И еще один факт: «Молекула Ада» — единственный, кто смог наглухо нокаутировать Вячеслава Дацика. Было это в 2004 году.

Несмотря на такой бэкграунд, Орлов считался андердогом. И это логично: он по факту джорнимен, в то время как Наврузов — человек, претендующий на звание лучшего бойца на голых кулаках p4p. «Автомат» выиграл, но бой получился пресным и, если мерить боксерскими мерками, невысокого качества. Причем Наврузов быстро выдохся — хотя бой был четырехраундовым.

— Если бы бой был шестираундовым, то в заключительном раунде он бы просто встал, а я бы его начал бить. Такую дистанцию он не выдержит, — сказал после боя Евгений Орлов.

— У меня плохая тактика, просто вышел подраться как на улице, — отметил «Известиям» Гаджи Наврузов. — Рассчитывал на свой талант, скоростные данные, но это не помогло. Больше умирал, чем что-то показывал. Все-таки мой соперник провел 40 боев в боксе, очень опытный. Он молодец.

Не хватило 20 секунд

В главном же бою вечера один из лучших российских супертяжей Сергей Кузьмин (16–2) вышел на ринг против ранее непобежденного бразильца Игора Адиэла. Все свои 10 побед Адиэл одержал нокаутами. Да, бил ноунеймов, но всё равно представлялся довольно серьезным соперником. И он продержался до заключительного 10-го раунда, в котором упал. До конца оставалось 20 секунд, Кузьмин пошел вперед с опущенными руками и уронил соперника правым прямым. Красивая победа.

— Профессиональный бокс — это такой вид спорта, где болельщики требуют от спортсменов яркого зрелища, — отметил «Известиям» Сергей Кузьмин. — Думаю, у меня всё получилось. И сам бой, и концовка. Поэтому всем спасибо большое за поддержку. Соперник у меня был очень подвижный, обученный боксер. Спасибо ему за достойную конкуренцию.

34-летний Кузьмин одержал 16-ю победу (12 — нокаутом) при двух поражениях, еще один его бой был признан несостоявшимся. Для Адиэла это поражение стало первым в карьере после 10 побед (все — нокаутом).