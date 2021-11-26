Тяжелый дар: что покажут на ринге Кузьмин, Нарузов и Шульский

«Бойцовский клуб РЕН ТВ» 26 ноября в Москве совместно с промоутерской компанией «Русь» проведет вечер бокса. На ринг выйдут сразу шесть супертяжеловесов. В главном бою встретятся россиянин Сергей Кузьмин и бразилец Игор Адиэл Маседу да Силва. Кузьмин подходит к этому бою после двух поражений подряд, у оппонента же — 10 досрочных побед на профессиональном ринге и ни одного поражения. К тому же у него статус чемпиона Бразилии по боксу. Еще два поединка вечера обещают быть не менее интересными. Телеканал РЕН ТВ начнет трансляцию в 23:00.

Опасаться правую

Всего в активе «Русского Медведя» (прозвище Кузьмина) 15 побед (11 досрочно) и два поражения, в прошлом он завоевывал титулы WBC International и WBA Inter-Continental в супертяжелом весе. По словам боксера, поражения в двух последних поединках от американца Майкла Хантера и конголезца Мартина Баколе Илунги никак не отразятся на его мотивации победить ярко и красиво. Об этом он заявил в ходе пресс-конференции, которая состоялась 24 ноября в МИЦ «Известия».

— Рад боксировать при родных трибунах после длительного перерыва, — сказал Сергей Кузьмин. — Не считаю, что два моих последних поединка нанесли мне какой-то профессиональный урон. Я перезагрузился, сделал выводы, и для меня Адиэл — это очередной вызов, и тем более что такой противник — нокаутер без поражений — мне придает еще больше мотивации для того, чтобы его победить ярко и красиво.

Его оппонент ответил почти поэтично.

Тяжелый дар Двукратный чемпион Бразилии по боксу Игор Адиэл, промоутер турнира Григорий Дрозд и боксер Сергей Кузьмин (слева направо) Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе

— Мы тренировались с очень сильными бойцами в Бразилии, — сказал Адиэл. — Он [Кузьмин] будет искать меня в бою, но не найдет.

Тренер бразильца добавил, что Игор намерен очень много двигаться в ринге. Это и позволит ему одержать победу, уверены в команде. Промоутер турнира Григорий Дрозд отметил интригу в противостоянии Кузьмина и Адиэла, а также назвал главное оружие непобежденного бразильца.

— Сергей Кузьмин — наша главная звезда, возвращения на ринг которой многие ждут, — сказал «Известиям» Григорий Дрозд. — И сам Сергей говорит, что он готов начать новый поход после не совсем удачных последних боев. На самом деле, такие поединки очень интересны. Сергей Кузьмин — серьезный соперник для Адиэла, но и такая темная лошадка как Адиэл — риск для Сергея Кузьмина. Самое грозное оружие Адиэла — это его правая рука. Он хорошо двигается и очень неожиданно бьет справа. И бьет очень крепко.

Временный чемпион мира по версии WBA (2013–2015), интернациональный чемпион по версии WBA (2013) Дмитрий Чудинов в этом бою отдает предпочтение Кузьмину.

— Мы с ним в одной команде были в одно время, — рассказал «Известиям» Дмитрий Чудинов. — Какие я могу выделить сильные стороны Сергея? Я могу точно сказать, что он нокаутер. И он до сих пор рьяно тренируется, я думаю, что он в совершенстве овладел навыками профессионального бокса. Я в этом уверен и желаю Сергею удачи, я думаю, что он нокаутирует своего соперника. Хотя бразилец точно не подарок.

На кону — титул чемпиона «Бойцовского клуба РЕН ТВ».

Равные возможности

Настоящим украшением вечера станут выступления звезд кулачных боев — Гаджи «Автомата» Наврузова и Павла Шульского. Шульский выйдет на ринг с кенийцем из Швейцарии Коллинсом Ойалом, а Наврузов — с опытным боксером Евгением «Молекулой Ада» Орловым. Последний получил такое прозвище за свои внушительные габариты — рост 207 см и вес около 140 кг.

Орлов, как и Гаджи «Автомат», имеющий опыт выступлений по тайскому боксу и кикбоксингу, провел 34 поединка на профессиональном ринге . Он может похвастаться тем, что встречался с такими известными супертяжеловесами, как Кубрат Пулев, Вячеслав Глазков, Роберт Хелениус. Также Орлов остается единственным, кто сумел отправить в глухой нокаут скандального тяжеловеса Вячеслава Дацика.

— Евгений у нас опытный боксер, — напомнил на пресс-конференции Гаджи Наврузов. — Неудобный и большой. Я маленький по сравнению с ним. Если что-то не будет получаться, я буду драться, устрою драку в ринге, а там уже кто кого.

Тяжелый дар Гаджи Наврузов Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе

Орлов ответил сопернику в схожей манере.

— Если он хочет драку, значит, будет драка, — резюмировал двукратный чемпион России по кикбоксингу. — Он просто немного не понимает, с кем связался. Я могу драться и не драться, и убивать, и всё что хочешь. Я профессионал.

Накануне перед пресс-конференцией Гаджи «Автомат» и «Молекула Ада» устроили потасовку на дуэли взглядов, которая чуть не переросла в драку. Бойцы быстро оказались в клинче , а потом их растащили промоутер Григорий Дрозд и предстоящий соперник Шульского Коллинс Ойал.

В активе соперника Ойала шесть побед на профессиональном ринге и одно поражение. При этом он имеет богатый опыт выступлений в любительском боксе и даже становился призером Швейцарии по боксу.

— Работаю легко, спокойненько, «на лайте», не чувствую усталости, — сказал «Известиям» Павел Шульский. — Я сейчас в превосходной форме. Это лучшая форма, что была у меня за последнее время. Это мой дебют в профессиональном боксе, и нужно подойти к нему во всей красе. Посмотрим, на что способен мой соперник.

Наврузов и Шульский могут провести долгожданный матч-реванш, но уже по правилам бокса, заявил Григорий Дрозд.

Тяжелый дар Павел Шульский Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе

— В случае успеха в их поединках будем рассматривать возможность проведения их очной встречи уже по правилам бокса, — подчеркнул промоутер.

В прошлом году бойцы устроили бескомпромиссный поединок в кулачной лиге Top Dog FC, победителем которого стал «Автомат». Павел, несмотря на поражение судейским решением, смог дать Наврузову самый конкурентный бой в его карьере. Летом Гаджи со скандалом ушел из Top Dog FC, в то время как Шульский до сих пор выступает в организации.

На счету Наврузова в «кулачке» пять побед в пяти поединках. У Шульского — три победы и одно поражение (то самое, от «Автомата»). Они оба еще не проводили бои по правилам профессионального бокса.