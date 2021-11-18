Младшая смена: как Тим Цзю покоряет мировой бокс

Австралийский боксер российского происхождения Тим Цзю победил японца Такеши Иноуэ единогласным решением судей (120-107, 119-108, 120-107). Благодаря этому сын легендарного Константина Цзю защитил титул WBO Global в шестой раз в карьере, а также забрал у Иноуэ пояс WBO Asia Pacific. 27-летний Тим одержал 20-ю победу в 20 боях на профессиональном ринге. Следующим соперником Цзю может стать аргентинец Брайан Кастаньо — действующий чемпион мира по версии WBO в среднем весе. Последний раз Кастаньо выходил на ринг 17 июля в поединке за звание абсолютного чемпиона мира против обладателя поясов по версиям Всемирной боксерской ассоциации (WBA), Международной боксерской федерации (IBF) и Всемирного боксерского совета (WBC) американца Джермелла Чарло. Тот бой завершился вничью. О том, чем может закончиться его встреча с Цзю-младшим, — в материале «Известий».

Бой за статус

Тим Цзю выиграл 20-й бой подряд и теперь занимает первое место в рейтинге WBO. Каждый бой Тима в Австралии — это полная арена зрителей, трансляции на телеканалах в разных странах. Ринг и бойцы увешаны рекламой: с коммерческой точки зрения все говорит о том, что промоутер и боксер прекрасно себя чувствуют, зарабатывая деньги. Так что пусть вас не обманывают слова Цзю в ринге о том, что Чарло и Кастаньо (чемпионы мира в этом весе) пока «наслаждаются медовым месяцем, а он придет за ними и разберется и с одним, и со вторым».

Младшая смена Тим Цзю и Такеши Иноуэ во время поединка за титул WBO Global Фото: ТАСС/EPA/DAN HIMBRECHTS

Чтобы большой бой состоялся, нужно соблюсти несколько условий. Первое: Австралия должна стать чуть более открытой (Такеши Иноуэ отбывал карантин, а затем проходил подготовку в этой стране). Или Тим должен переехать. Второе: Кастаньо или Чарло должны понимать, что за бой с Цзю заплатят больше, чем за любой другой с более доступным и открытым к переговорам оппонентом. Третье — откуда-то должна появиться эта куча денег, чтобы братья Роуз из No Limit Boxing не боялись рисковать Тимом Цзю, а промоутер Эл Хэймон выставил Джермелла Чарло или Брайана Кастаньо — да, у Хэймона контракт с обоими.

Отец боксера Костя Цзю настолько явно против боя с любым русским боксером в России, что этот вопрос даже и обсуждать неловко. Получается, пока мы не ждем боя здесь, не ждем боев в США — максимум можем надеяться, что следующий соперник Тима приедет к нему в Австралию. И он будет выше классом, чем Такеши Иноуэ. Японец откровенно отбивался на протяжении всего поединка.

— Я знаком с Тимом. Еще после его боя с Джеффом Хорном [в августе 2020 года] сложилось мнение, что он готов к большим боям, — подчеркнул в беседе с «Известиями» известный российский боксер Дмитрий Кудряшов. — У него пока не было односторонних соперников одного с ним уровня. Тим уверенно разбирался со всеми. Поэтому ему не то чтобы надо, а уже пора заявлять о себе и добиваться настоящих высот в профессиональном боксе.

Сам Тим мечтает о бое с казахстанцем Геннадием Головкиным, которого считает своим кумиром.

— Он был моим идеалом в детстве, я смотрел на его бои и всегда болел за него, — сказал Цзю Boxingscene.com. — Это тот случай, которого я жду всю жизнь.

Продукт своей семьи

До 15 лет Тим занимался другими видами спорта: с шести до 10 — гимнастикой, с 10 до 15 — футболом. Так что в бокс он пришел уже пластичным и физически сильным. С детства он, конечно, осваивал бокс с отцом, но и дед был всегда рядом. Борис Тимофеевич по профессии — металлург, но к спорту относился всегда очень тепло, Костя и Тим тренировались под его чутким руководством. Костя — с 1979 года, Тим — с 2009-го. Фото Бориса Тимофеевича мелькают в Instagram Тима ненамного реже, чем фото отца.

— Стать боксером — было полностью его решение, — сказал про сына Костя Цзю «Известиям». — Осознанное и ответственное. Но, конечно, думаю, что зал, который я ему передал по наследству, повлиял определенно. Находясь в зале, где тренируются ребята, находясь в этой атмосфере, его просто затянуло. Он решил реализоваться.

Реализовываться Тим решил в Австралии — стране, куда его отец переехал в 1992 году. Там Тимофей родился, там и живет до сих пор с мамой Натальей, сестрой Настей и братом Никитой. Никита тоже увлекается боксом и выступает на любительском уровне. Есть у Тима и высшее образование: он окончил Технологический университет в Сиднее, учился искусству ведения бизнеса.

Сам Тим — гражданин Австралии, но всегда говорит, что представляет две страны: и Австралию, и Россию. Не то чтобы всем было архиважно, чьим гражданином он является, бокс — индивидуальный вид спорта, здесь в целом принято болеть не по национальному признаку, как и в теннисе. Но для тех, кому важна национальность, Тим сам всегда говорит: Австралия и Россия.

В интервью «СЭ» он рассказывал, что бывает в РФ каждый год — в Москве и в Ульяновске, где у него живут родственники. Русским языком владеет свободно.

Младшая смена Такеши Иноуэ во время поединка с Тимом Цзю за титул WBO Global Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков

Похожий стиль

В чем Тим сильно отличается от Кости — так это любительской карьерой. Отец в этом деле был не меньшим топом, чем в профи: 270 боев, 259 побед, золото чемпионата мира, двух чемпионатов Европы и Игр доброй воли (1990). Кто не знает, Игры доброй воли — это турнир, который в частном порядке раз в четыре года проводили в качестве альтернативы Олимпиадам в период, когда случались бойкоты. По масштабу это были соревнования, какое-то время сопоставимые с Олимпиадами, там выступали сильнейшие спортсмены и ставились мировые рекорды.

У Тима Цзю такой истории в любителях нет и близко: 40 боев, 39 побед, одно поражение — от члена олимпийской сборной Австралии Дэниела Льюиса. При этом Тим дважды побеждал Льюиса. Цзю-младший тоже мог пойти по пути любителя, участвовал в национальных турнирах по юниорам, но в 21 год решил перейти в профи. В наше время это считается более престижным, чем быть олимпийцем, особенно на Западе.

Еще интересно, что своим другом Тима называет Джон Хатчинсон, тренер Петра Яна. А сам Петр Ян — Костю Цзю своим кумиром. Вот так в мире спорта всё тесно переплетено.

При этом стили у младшего и старшего Цзю похожи: широкая стойка, жесткий джеб, нокаутирующая правая. Последнее — единственное, в чем Тим пока папе уступает. В других компонентах уже в целом на уровне.

Несмотря на то что Костя в последние годы живет в России, с сыном он поддерживает связь, видится несколько раз в год, иногда бывает на его боях. В частности, был на первом профессиональном бою Тимофея в 2016 году, когда тот победил Зорана Кэссиди по очкам.

Младшая смена Объявление Тима Цзю победителем в поединке за титул WBO Global Фото: ТАСС/EPA/DAN HIMBRECHTS

— Если я смогу стать вполовину таким же, как он, то это будет очень круто, — говорил Тим Цзю в интервью «СЭ». — Я не отказываюсь от слов, что хочу его превзойти, я хочу быть чемпионом. Просто даже если я буду вполовину так же хорош, это уже будет невероятно.

Напомним, что Цзю-старший добился высшего титула в мировом боксе, когда стал абсолютным чемпионом мира (по версиям WBC/WBA/IBF) среди профессионалов.