Три минус два: как закончился чемпионат мира для боксеров из РФ

В Белграде завершился чемпионат мира по боксу. Российские боксеры в столице Сербии завоевали пять медалей — золото, два серебра и две бронзы. Обладателем высшей награды стал красноярец Марк Покровский. Если же говорить о положении в командном зачете, то наша сборная стала пятой. При этом, как ни парадоксально, но на турнире нет команды, у которой было бы больше медалей. О том, почему так вышло, — в материале «Известий».

На характере

Сначала о том, успех это или нет. Тут всё познается в сравнении. Прошлый чемпионат мира 2019 года в Екатеринбурге был успешнее: три золота и бронза. В Гамбурге-2017 было лишь две медали — серебро и бронза. В Дохе-2015 — два золота, серебро и бронза, в Алма-Ате-2013 — золото, два серебра, бронза. В нулевых результаты были лучше, но это были уже совсем другие времена. Так что результат нормальный.

Три минус два Российский боксер Марк Петровский (справа) одержал победу над Давидом Чалояном из Армении (слева) в финальном поединке на чемпионате мира по боксу среди мужчин AIBA в Белграде, Сербия Фото: TASS/EPA/ANDREJ CUKIC

Теперь о персоналиях. Единственное золото нашей стране принес 22-летний тяжеловес Марк Петровский из Красноярского края. Всего на счету Петровского 24 победы и восемь поражений в любительском боксе. На чемпионат мира он попал, так как выиграл чемпионат России-2021.

— Пока просто радостно, что подняли мне руку, еще не осознал, что сделал, — рассказал «Известиям» Марк Петровский. — Этот год у меня хорошо начался, поэтому отлично себя ощущать чемпионом мира. Я тренировался, я готовился, как и все спортсмены здесь. Видимо, где-то я пробежал больше, где-то отжался больше, поэтому я выиграл. Но сейчас надо не расслабляться.

В финале россиянин победил армянина Давида Чалояна (4-1). Федерация бокса Армении даже подала протест на результат решающего боя, но он в итоге был отклонен.

— Бой прошел достаточно плотно, было тяжело, — продолжил Петровский. — Настраивал себя драться до победного. С упорством и волей к победе я выиграл. Очень много поздравлений от поклонников пришло, всем большое спасибо. Даже в соцсетях прибавилось 2,5 тыс. подписчиков. Нужно дальше оправдывать свое чемпионство и не оплошать. Товарищи по команде хорошо поддерживали, кричали мне с трибун: «Вперед!» И вообще Сербия — дружелюбная страна, чувствовал большую поддержку от зала.

О профессиональной карьере в боксе Марк пока не думает.

Три минус два Российский боксер Марк Петровский против Давида Чалояна из Армении в финальном поединке на чемпионате мира по боксу среди мужчин AIBA в Белграде, Сербия Фото: TASS/EPA/ANDREJ CUKIC

— Мне 22 года, что считается юным возрастом для данной весовой категории, — заключил боксер. — Но всё впереди, поэтому не будем загадывать, пока любительский бокс.

Петровский — первый российский тяжеловес после Александра Поветкина, выигравший чемпионат мира. Поветкин взял золото ЧМ в 2003 году. Как в беседе с «Известиями» заметил генеральный секретарь Федерации бокса России Кирилл Щекутьев, первое место Марка стало неожиданностью. «Это очень конкурентный вес», — подчеркнул он.

— Чем-то доволен, чем-то не очень, — отметил «Известиям» отец чемпиона Вячеслав Петровский. — Я просто сам боксер и вижу ошибки. Последний финальный бой очень не понравился. Много было ошибок. Он физически и технически готов, но вот психологическая подготовка не позволила ему показать красивый бой, который был, например, в полуфинале, где он всё сделал четко. В финале потерялся немного. Когда бой начался, он понимал, что его вся Сибирь смотрит, деваться некуда. Он человек волевой, на характере выиграл.

«Чтобы география была»

Серебряными призерами ЧМ стали Вадим Мусаев (до 71 кг) и Джамбулат Бижамов (до 75 кг). Мусаев в первом раунде нокаутировал серба Деяна Тошкича, потом выиграл три поединка с общим счетом 14-1, а вот в финале уступил Юрию Захарьеву с Украины (0-5). Бижамов также без проблем дошел до финала, где проиграл кубинцу Йонлису Эрнандесу (1-4). Но даже второе место можно назвать очень хорошим результатом, считает тренер Бижамова Рашидбек Ахмедов.

— Даже иногда говорят, что лучше быть вторым, чем первым, потому что есть к чему стремиться, появляется мотивация к более продолжительному развитию, — прокомментировал он выступление своего ученика в беседе с «Известиями». — К чему вы будете стремиться, над какими ошибками будете работать, чтобы все-таки забрать чемпионский титул? Я так скажу: второе место, конечно, здорово на чемпионате мира завоевать. Учитывая его молодой возраст. У него с детства амбициозные планы — он Европу уже брал, в мире его признавали лучшим боксером, он точно нацелился на победу. Поэтому для него и для нас это шок, мы до сих пор не можем отойти. Когда настраиваешься на первое место и получаешь другое, немножко не по себе. Но время лечит, мы будем двигаться дальше и улучшать свои позиции.

Три минус два Россиянин Джамбулат Бижамов (справа) против Йонлиса Эрнандеса Мартинеса на чемпионате мира по боксу среди мужчин AIBA в Белграде, Сербия Фото: ТASS/EPA/ANDREJ CUKIC

В Федерации бокса России остались недовольны судейством финала с участием Бижамова — на результат боя был подан протест, который тоже был отклонен. Из чего можно сделать вывод, что протесты в боксе обычно эффекта не имеют.

— Он настроен был хорошо, делал всё правильно, но противник оказался немного сильнее, — продолжил Рашидбек Ахмедов. — Еще и политика сыграла роль. Раздают медали по странам, чтобы география была.

Бронзовые медали из Белграда увезли Ахтем Закиров (до 51 кг) и Савелий Садома (до 80 кг). Следующий чемпионат мира пройдет в Ташкенте в 2023 года, а затем спортсменов ждет главное событие четырехлетия — Олимпиада.