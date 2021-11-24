Силовая постановка: Гаджи «Автомат» и Шульский готовы к реваншу
В МИЦ «Известия» 24 ноября прошла пресс-конференция, посвященная вечеру бокса среди тяжеловесов, на которой было много слов, эмоций и обещаний. Турнир в рамках «Бойцовского клуба РЕН ТВ» намечен 26 ноября. В главном событии россиянин Сергей Кузьмин встретится с двукратным чемпионом Бразилии по боксу Игором Адиэлом. В со-главном событии звезда кулачных боев Гаджи «Автомат» Наврузов сразится с ветераном бокса и кикбоксинга Евгением Орловым по прозвищу «Молекула Ада». Также в рамках шоу россиянин Павел Шульский выйдет против кенийца Коллинса Ойяла. Телеканал РЕН ТВ начнет трансляцию в 23:00 и покажет в прямом эфире основные бои. Посмотреть схватки можно будет и на YouTube-канале «Спорт-Экспресса» «Ушатайка».
Напор против тактики
Пресс-конференция началась с речи Кузьмина, в которой боксер рассказал о своей готовности к предстоящему бою против непобежденного чемпиона Бразилии.
— После длительного перерыва рад боксировать в домашних пенатах. Два моих последних поединка: я не считаю, что они нанесли мне профессиональный урон. Я перезагрузился и сделал выводы, — поделился с журналистами боксер. — Каждый соперник для меня угроза, опасность, тем более что это супертяжелый вес. Надо подходить в полной готовности, я готов, мотивирован.
Игор Адиэль признался, что ничего не знал о Кузьмине до объявления боя с ним.
— Говорят, что Кузьмин как танк: напирает и идет вперед. У меня немного другой стиль, я думаю вы все это увидите во время нашего боя, — заявил бразильский спортсмен.
Во время пресс-конеференции в пресс-центре МИЦ «Известия» объявили о том, что кулачные бои в России стали официальным видом спорта. Кузьмин, в свою очередь, услышав эту новость допустил возможный переход в новое для себя направление. При этом боксер отметил, что это очень травмоопасный вид спорта.
— Всегда интересны такие бои, — сказал Кузьмин. — Все мы на дворах в детстве дрались на голых кулаках. Можно попробовать. Единственное — это очень травмоопасно. Руки — это хлеб. Стоит ли [на них] переходить с финансовой точки зрения? Посмотрим.
Начали заранее
Жарко же стало еще до начала пресс-конференции. Гаджи «Автомат» случайно встретился с бывшим соперником — Павлом Шульским и пожал ему руку. Но затем, на пресс-событии, назвал его позорником. Дело в том, что бойцы открыто враждуют друг другом в Сети после очной встречи на голых кулаках в лиге Top Dog FC. В прошлом году «Автомат» выиграл у Шульского решением судей, оформив несколько нокдаунов по ходу противостояния. Все шло к незамедлительному матчу-реваншу, но в июле стало известно, что Наврузов уходит из Top Dog, под эгидой которого он провел пять победных боев. Далее он объявил о переходе в другую кулачную лигу Mahatch FC и скором дебюте в профессиональном боксе.
Вопрос повторного боя все еще остается открытым. Несмотря на рукопожатие, бойцы признались, что конфликт между ними не исчерпан. Более того, они вновь устроили перепалку, но уже во врем пресс-конференции, устно договорившись на реванш по правилам бокса в случае победы обоих бойцов.
— Ничего не осталось в прошлом, — отметил Гаджи «Автомат» Наврузов. — Здесь нам нечего делить, все мы будем делить в ринге — наши недовольства, разногласия и недомогания в жизни. То, что вы видели наше рукопожатие — это нормально. Мы желаем друг другу удачи. Желаю ему победы — для того, чтобы я его вновь мог побить. И все. Конечно, Шульский своим позором с Дациком уронил цену нашего боя (речь про спарринг Дацика и Шульского, который был выложен в Сеть, — «Известия»). Григорий [Дрозд – промоутер] уже не хочет платить нормальные деньги. Мне сейчас одному приходится раскручивать наш бой!
Павел Шульский был более лаконичен.
— Я еще раз объясню: у него свой соперник, а у меня — свой, — заметил боксер. — Если у нас все будет хорошо, то у нас будет реванш. И он все покажет. Тем более, я до этого два года занимался в тренажерном зале и вышел на бой в хорошей форме. Не люблю говорить, а люблю делать, поэтому в реванше я покажу, на что способен.
Ведущий задал обоим бойцам вопрос: по каким правилам они хотели бы провести реванш? Первый поединок был проведен на голых кулаках.
— Раз мы все-таки находимся в профессиональном боксе, то [хотел бы] в профессиональном боксе, — подчеркнул Павел Шульский. — При этом я не уходил из голых кулаков. Я там же. Давайте этот бой закончим, и мы с удовольствием подерёмся с Гаджи. Посмотрим по каким правилам.
Интересным получился вызов, брошенный Гаджи «Автомату» от друга Молекулы Ада Евгения Орлова.
— Я хочу сказать, что Женя Орлов будет следующим твоим соперником. И не дай бог что-то случится, я выйду против тебя! Подготовлюсь и выйду, — заметил человек из зала.
Орлов заверил что сам справится с оппонентом.
— Вдвоем выходите. Может, толку больше будет, — резюмировал Гаджи.
После этого в зале чуть не началась драка, а Орлов сказал буквально следующее: «До завтра не доживем». Но в дело вновь пришлось вмешаться охране и конфликт был погашен. Это лишь подчеркивает, что в пятницу нас ждет очень интересный и бескомпромисный вечер бокса.