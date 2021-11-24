Силовая постановка: Гаджи «Автомат» и Шульский готовы к реваншу

В МИЦ «Известия» 24 ноября прошла пресс-конференция, посвященная вечеру бокса среди тяжеловесов, на которой было много слов, эмоций и обещаний. Турнир в рамках «Бойцовского клуба РЕН ТВ» намечен 26 ноября. В главном событии россиянин Сергей Кузьмин встретится с двукратным чемпионом Бразилии по боксу Игором Адиэлом. В со-главном событии звезда кулачных боев Гаджи «Автомат» Наврузов сразится с ветераном бокса и кикбоксинга Евгением Орловым по прозвищу «Молекула Ада». Также в рамках шоу россиянин Павел Шульский выйдет против кенийца Коллинса Ойяла. Телеканал РЕН ТВ начнет трансляцию в 23:00 и покажет в прямом эфире основные бои. Посмотреть схватки можно будет и на YouTube-канале «Спорт-Экспресса» «Ушатайка».

Напор против тактики

Пресс-конференция началась с речи Кузьмина, в которой боксер рассказал о своей готовности к предстоящему бою против непобежденного чемпиона Бразилии.

— После длительного перерыва рад боксировать в домашних пенатах. Два моих последних поединка: я не считаю, что они нанесли мне профессиональный урон. Я перезагрузился и сделал выводы, — поделился с журналистами боксер. — Каждый соперник для меня угроза, опасность, тем более что это супертяжелый вес. Надо подходить в полной готовности, я готов, мотивирован.

Игор Адиэль признался, что ничего не знал о Кузьмине до объявления боя с ним.

— Говорят, что Кузьмин как танк: напирает и идет вперед. У меня немного другой стиль, я думаю вы все это увидите во время нашего боя, — заявил бразильский спортсмен.

Во время пресс-конеференции в пресс-центре МИЦ «Известия» объявили о том, что кулачные бои в России стали официальным видом спорта. Кузьмин, в свою очередь, услышав эту новость допустил возможный переход в новое для себя направление. При этом боксер отметил, что это очень травмоопасный вид спорта.

— Всегда интересны такие бои, — сказал Кузьмин. — Все мы на дворах в детстве дрались на голых кулаках. Можно попробовать. Единственное — это очень травмоопасно. Руки — это хлеб. Стоит ли [на них] переходить с финансовой точки зрения? Посмотрим.

Начали заранее

Жарко же стало еще до начала пресс-конференции. Гаджи «Автомат» случайно встретился с бывшим соперником — Павлом Шульским и пожал ему руку. Но затем, на пресс-событии, назвал его позорником. Дело в том, что бойцы открыто враждуют друг другом в Сети после очной встречи на голых кулаках в лиге Top Dog FC. В прошлом году «Автомат» выиграл у Шульского решением судей, оформив несколько нокдаунов по ходу противостояния. Все шло к незамедлительному матчу-реваншу, но в июле стало известно, что Наврузов уходит из Top Dog, под эгидой которого он провел пять победных боев. Далее он объявил о переходе в другую кулачную лигу Mahatch FC и скором дебюте в профессиональном боксе.

Вопрос повторного боя все еще остается открытым . Несмотря на рукопожатие, бойцы признались, что конфликт между ними не исчерпан. Более того, они вновь устроили перепалку, но уже во врем пресс-конференции, устно договорившись на реванш по правилам бокса в случае победы обоих бойцов.

— Ничего не осталось в прошлом, — отметил Гаджи «Автомат» Наврузов . — Здесь нам нечего делить, все мы будем делить в ринге — наши недовольства, разногласия и недомогания в жизни. То, что вы видели наше рукопожатие — это нормально. Мы желаем друг другу удачи. Желаю ему победы — для того, чтобы я его вновь мог побить. И все. Конечно, Шульский своим позором с Дациком уронил цену нашего боя (речь про спарринг Дацика и Шульского, который был выложен в Сеть, — «Известия»). Григорий [Дрозд – промоутер] уже не хочет платить нормальные деньги. Мне сейчас одному приходится раскручивать наш бой!

Павел Шульский был более лаконичен.

— Я еще раз объясню: у него свой соперник, а у меня — свой, — заметил боксер. — Если у нас все будет хорошо, то у нас будет реванш. И он все покажет. Тем более, я до этого два года занимался в тренажерном зале и вышел на бой в хорошей форме. Не люблю говорить, а люблю делать, поэтому в реванше я покажу, на что способен.

Ведущий задал обоим бойцам вопрос: по каким правилам они хотели бы провести реванш? Первый поединок был проведен на голых кулаках.

— Раз мы все-таки находимся в профессиональном боксе, то [хотел бы] в профессиональном боксе, — подчеркнул Павел Шульский. — При этом я не уходил из голых кулаков. Я там же. Давайте этот бой закончим, и мы с удовольствием подерёмся с Гаджи. Посмотрим по каким правилам.

Интересным получился вызов, брошенный Гаджи «Автомату» от друга Молекулы Ада Евгения Орлова.

— Я хочу сказать, что Женя Орлов будет следующим твоим соперником. И не дай бог что-то случится, я выйду против тебя! Подготовлюсь и выйду, — заметил человек из зала.

Орлов заверил что сам справится с оппонентом.

— Вдвоем выходите. Может, толку больше будет, — резюмировал Гаджи.