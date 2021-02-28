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Депутат ЕП от Эстонии признала проблему притеснения русских в Прибалтике

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Депутат Европарламента от Эстонии признала, что в Прибалтике есть проблемы с притеснением русских. Об этом она заявила в воскресенье, 28 февраля, в эфире радиостанции «Говорит Москва».

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Таким образом она прокомментировала заявление главы МИД России Сергея Лаврова.

«У нас есть проблемы с желанием закрыть русскоязычные школы, но пока у нас в правительстве центристская партия, этого сделано не будет. Хотя такое желание есть, и такое давление существует», — сказала она.

Ранее в воскресенье Лавров в послании генсеку СЕ заявил, что будущее организации зависит от его способности работать без двойных стандартов и сохранять самостоятельность. Также он указал на на дискриминацию русскоязычного населения Украины и Прибалтики.

30 января эстонский журналист Прийт Хыбемяги заявил, что эстонским детям не следует учить русский язык, так как Россия является недружественной страной.

1 декабря посольство России в Эстонии заявило, что власти балтийской республики так и не смогли обеспечить равные права всем меньшинствам, особенно русскоязычным.

4 ноября Лавров в обращении к участникам 130-й министерской онлайн-сессии комитета министров Совета Европы заявил, что Совет Европы не должен игнорировать дискриминацию миллионов русских и русскоговорящих на Украине и в Прибалтике — этот апартеид XXI века. По его словам, сотни тысяч человек числятся как неграждане и не имеют базовых прав.

В последние годы в странах Балтии ведется политика отказа от русского языка. В образовательных учреждениях запрещается обучение на русском. При этом только в Латвии почти 40% населения говорит по-русски.

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