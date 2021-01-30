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В Эстонии заявили об отсутствии необходимости учить русский язык детям

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Эстонским детям не следует учить русский язык, так как Россия является недружественной страной. Такое мнение в статье для издания Postimees выразил известный в стране журналист Прийт Хыбемяги.

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По его словам, в Эстонии существует один государственный язык — эстонский, никаких перспектив для изучения русского языка также нет, ведь РФ, по мнению журналиста, плохо относится к Эстонии, в том числе постоянно угрожает.

Также Хыбемяги добавил, что после окончания школы детям нет нужды разговаривать на русском и читать в оригинале русских классиков, например Тургенева и Гоголя, так как существуют хорошие переводы на эстонский.

1 декабря посольство России в Эстонии заявило, что власти балтийской республики так и не смогли обеспечить равные права всем меньшинствам, особенно русскоязычным.

4 ноября глава МИД РФ Сергей Лавров в обращении к участникам 130-й министерской онлайн-сессии комитета министров Совета Европы заявил, что Совет Европы не должен игнорировать дискриминацию миллионов русских и русскоговорящих на Украине и в Прибалтике — этот апартеид XXI века. По его словам, сотни тысяч человек числятся как неграждане и не имеют базовых прав.

В последние годы в странах Балтии ведется политика отказа от русского языка. В образовательных учреждениях запрещается обучение на русском. При этом только в Латвии почти 40% населения говорит по-русски.

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