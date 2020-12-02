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Посольство РФ призвало Эстонию обеспечить равные права русским жителям

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Посольство России в Эстонии во вторник, 1 декабря, в день 30-летия подписания Резолюции о национальном равноправии, заявило, что власти балтийской республики так и не смогли обеспечить равные права всем меньшинствам, особенно русскоязычным. Об этом сообщается на сайте ведомства.

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Как говорится в распространенном сообщении российских дипломатов, в подписанной руководителями Латвийской, Литовской и Эстонской ССР резолюции говорилось об обеспечении соблюдения прав всех проживающих на территории трех республик людей «независимо от их национальности, родного языка, политических и религиозных убеждений», однако сейчас, «от этого благого намерения не осталось и следа».

Подчеркивается, что основную проблему представляет феномен безгражданства. Более 69 тыс. жителей Эстонии с таким статусом не могут участвовать в парламентских выборах, создавать политические партии и объединения. Сохраняется дискриминация и в системе образования, уточнили в посольстве.

Российское посольство указало, что хотело бы, чтобы в Эстонии придерживались заявленных в тексте упомянутой резолюции обязательств, особенно с учетом того, что русскоязычные жители страны вносили и вносят весомый вклад в развитие своей страны.

1 декабря 1990 года председатели Верховных Советов Латвийской, Литовской и Эстонской ССР Анатолий Горбунов, Витаутас Ландсбергис и Арнольд Рюйтель подписали резолюцию о национальном равноправии.

4 ноября глава МИД РФ Сергей Лавров в обращении к участникам 130-й министерской онлайн-сессии Комитета министров Совета Европы заявил, что Совет Европы не должен игнорировать дискриминацию миллионов русских и русскоговорящих на Украине и в Прибалтике — этот апартеид XXI века. По его словам, сотни тысяч человек числятся, как неграждане и не имеют базовых прав.

В последние годы в странах Балтии ведется политика отказа от русского языка. В образовательных учреждениях запрещается обучение на русском. При этом только в Латвии почти 40% населения говорит по-русски.

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