Лавров указал Совету Европы на дискриминацию русскоязычного населения Украины

Отсутствие реакции Совета Европы (СЕ) на такие массовые нарушения, как дискриминация русского и русскоязычного населения на Украине и в балтийских странах, расшатывает авторитет СЕ, заявил 28 февраля глава МИД России Сергей Лавров в послании генсеку СЕ Марии Пейчинович-Бурич по случаю 25-летия вступления Российской Федерации в Совет Европы.

«Организация, возникшая на руинах Второй мировой войны, не должна равнодушно взирать на проявления исторического ревизионизма и возвеличивание пособников нацистов», — говорится в публикации на сайте МИДа.

Лавров также отметил, что потенциал СЕ востребован для объединения усилий государств в здравоохранении на фоне пандемии коронавируса.

«Никакие геополитические или экономические расчеты не должны ставиться выше интересов защиты здоровья собственных граждан», — подчеркнул он.

Глава российского внешнеполитического ведомства пожелал Пейчинович-Бурич успехов в ее ответственной миссии.

26 февраля российская делегация в Парламентской ассамблее (ПА) Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) также указала на нарушение прав русскоязычных граждан на Украине.

Ранее, в феврале, Лавров заявил, что дискриминация русскоязычного населения на Украине вызывает всё более глубокую озабоченность. Дипломат назвал недопустимой ситуацию, когда защита государственного языка сопровождается репрессиями против национальных меньшинств.

В апреле 2019 года Верховная рада приняла закон «Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного». Документ предусматривает создание специальной «языковой комиссии», которая должна следить за соблюдением закона, введение экзаменов для чиновников, определяющих уровень знания украинского языка, и штрафы за нарушение норм закона.

Норма об обязательном использовании украинского языка в сфере обслуживания на территории Украины вступила в силу 16 января 2021 года. В первые две недели из-за нарушений закона поступило более 300 жалоб, в том числе из-за отказа в обслуживании на государственном языке, отсутствия украиноязычной версии документов, вывесок и ценников.