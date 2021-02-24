Лавров заявил о дискриминации русскоязычных в Прибалтике и на Украине

Дискриминация русскоязычного населения в Прибалтике и на Украине вызывает все более глубокую озабоченность. Об этом сообщил глава МИД России Сергей Лавров, выступая на 46-й сессии Совета ООН по правам человека в среду, 24 февраля.

«Все более глубокую озабоченность вызывает дискриминация русскоязычного населения в Прибалтике и на Украине, особенно в части осуществления языковых и образовательных прав», — сказал Лавров.

Он назвал недопустимой ситуацию, когда защита государственного языка сопровождается репрессиями против национальных меньшинств.

По его словам, Москва сожалеет о том, что Совет ООН по правам человека и его специальные процедуры молчат о «вопиющих нарушениях прав миллионов людей».

Министр напомнил, что с сентября прошлого года на Украине в соответствии с законами об образовании, государственном языке и общем среднем образовании начался процесс выдавливания языков национальных меньшинств из общественной и образовательной сфер.

«Русский язык, который являлся и является родным, по разным оценкам, для 30–50% населения всей страны, подвергся дополнительной дискриминации, поскольку для языков стран Евросоюза украинские власти предусмотрели отдельный преференциальный режим», — подчеркнул он.

Лавров добавил, что в результате возможности получения среднего образования на русском языке сократились на Украине более чем на 80%.

Дипломат напомнил, что в этом году исполняется 15 лет с момента создания СПЧ ООН, работа которого нуждается во внесении некоторых корректив, но глобального реформирования не требуется.

Он отметил, что серьезные нарекания вызывает деятельность специальных процедур совета, которые изначально задумывались как механизм содействия государствам в выполнении их правозащитных обязательств. Необходимо привести их деятельность в соответствие с этими критериями.

Лавров подчеркнул, что Россия ответственно подходит к членству в совете и настроена на продолжение сотрудничества со специальными процедурами, а также готова принимать их у себя после улучшения ситуации с коронавирусом.

Глава российского МИДа добавил, что Москва выступает за укрепление в работе СПЧ принципа сотрудничества, а также за налаживание честного, взаимоуважительного и равноправного диалога по актуальным вопросам.

«Будем и впредь отстаивать такие приоритеты, как борьба с дискриминацией языковых и религиозных меньшинств, а также с безгражданством, целостность судебной системы, защита уязвимых групп населения и их социально-экономических прав», — сказал он.

Министр заявил, что Россия ожидает «открытого и деполитизированного обсуждения любых вопросов на женевской площадке» и готова «учитывать приоритеты и озабоченности других стран».

«В целом будем делать максимум для того, чтобы права человека рассматривались в качестве фактора, способствующего сближению, а не разобщению государств и укрепляющего атмосферу доверия и взаимного уважения», — заключил он.

В апреле 2019 года Верховная рада приняла закон «Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного». Документ предусматривает создание специальной «языковой комиссии», которая должна следить за соблюдением закона, введение экзаменов для чиновников, определяющих уровень знания украинского языка, и штрафы за нарушение норм закона.

Норма об обязательном использовании украинского языка в сфере обслуживания на территории Украины вступила в силу 16 января 2021 года. В первые две недели из-за нарушений закона поступило более 300 жалоб, в том числе из-за отказа в обслуживании на государственном языке, отсутствия украиноязычной версии документов, вывесок и ценников.

В последние годы в прибалтийских странах также ведется политика отказа от русского языка. В образовательных учреждениях запрещается обучение на русском. Однако в Латвии почти 40% населения говорит по-русски.

В ноябре Лавров в обращении к участникам 130-й министерской онлайн-сессии комитета министров Совета Европы заявил, что СЕ не должен игнорировать дискриминацию миллионов русских и русскоговорящих на Украине и в Прибалтике. По его словам, сотни тысяч человек не числятся там как граждане и не имеют базовых прав.