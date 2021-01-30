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Более 300 жалоб поступило из-за нового закона об украинском языке

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На Украине из-за нарушения закона об обслуживании на государственном языке в первые две недели действия норм поступило уже более 300 жалоб. Об этом рассказал уполномоченный по защите государственного языка Украины Тарас Креминь в интервью «5 каналу», вышедшему в эфир в субботу, 30 января.

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По его словам, обращения поступили через официальный сайт омбудсмена. В основном они касаются нарушений в сфере обслуживания, в том числе отказа обслуживать на государственном языке, отсутствия украиноязычной версии документов, а также вывесок и ценников.

Ранее, 16 января, на Украине обязали работников сферы обслуживания разговаривать с посетителями только на украинском языке. За невыполнение требования предусмотрены штрафные санкции для владельцев заведений. Их введут с 16 июля 2022 года.

21 января официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что на Украине складывается атмосфера неприятия и страха в отношении России. Она отметила, что структура, которая будет заниматься контролем за использованием украинского языка, — это «хороший репрессивный орган».

В апреле 2019 года Верховная рада Украины приняла в окончательном чтении закон «Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного». Документ предусматривал создание специальной «языковой комиссии», которая будет следить за соблюдением закона. Этим же законом было предложено ввести экзамены для чиновников, определяющие уровень знания украинского языка, и штрафовать за нарушение норм закона.

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