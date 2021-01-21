Прямой эфир
Общество
Вся актуальная информация по коронавирусу ежедневно обновляется на сайтах https://стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф
Спорт
Кокорин подтвердил переход в итальянскую «Фиорентину»
Политика
Бабич назначен главой Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству
Мир
ВОЗ начнет процедуру для подачи заявки на регистрацию «Спутника V» 22 января
Интернет
Соцсети привлекут к ответственности за призывы на несанкционированные акции
Мир
В МИД РФ призвали восстановить телефонную связь в консульстве в Нью-Йорке
Экономика
Сбербанк подал заявку на регистрацию собственного стейблкойна
Мир
Землетрясение магнитудой 7 зафиксировали у берегов Филиппин
Общество
МЧС предупредило жителей Москвы о гололеде 21 и 22 января
Общество
Мобильное приложение к электронному паспорту появится в Москве в 2021 году

Захарова оценила отношение к русскому языку на Украине

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

На Украине складывается атмосфера неприятия и страха в отношении России. Таким образом на брифинге 21 января прокомментировала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова украинские законы в отношении русского языка.

Прикусили язык: как на Украине проходит новый этап внедрения мовы
С 16 января от русского отказались магазины, банки и аптеки

«Это всё есть насаждаемая на Украине атмосфера неприятия, страха в отношении нашей страны и нашей культуры. Это часть политики официального Киева, которая была направлена на уничтожение многоязычия и уникального мультикультурного пространства, создававшегося на территории страны не одно столетие», — сказала Захарова.

Она отметила, что структура, которая будет заниматься контролем за использованием украинского языка, — это «хороший репрессивный орган».

С 16 января на Украине работников супермаркетов, ресторанов, кафе, спортклубов, парикмахерских и других заведений в сфере обслуживания обязали обслуживать посетителей только на украинском языке, так как требование соответствующей статьи закона «Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного» вступило в силу.

Лидер украинской Либертарианской партии Геннадий Балашов жестко раскритиковал политику Киева в отношении русского языка. Он подчеркнул, что всегда использует русский в публичных выступлениях, так как считает своим правом говорить на родном языке.

Замглавы комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Виктор Водолацкий отметил, что запреты на использование русского языка на Украине являются проявлением власти «вооруженных отморозков». По его словам, доля русскоговорящего населения на Украине достигает 70%, из которых половина плохо знает украинский язык.

В апреле 2019 года Верховная рада Украины приняла в окончательном чтении закон «Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного». Документ предусматривал создание специальной «языковой комиссии», которая будет следить за соблюдением закона. Этим же законом было предложено ввести экзамены для чиновников, определяющие уровень знания украинского языка, и штрафовать за нарушение норм закона.

Прямой эфир
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2021