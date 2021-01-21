Захарова оценила отношение к русскому языку на Украине

На Украине складывается атмосфера неприятия и страха в отношении России. Таким образом на брифинге 21 января прокомментировала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова украинские законы в отношении русского языка.

«Это всё есть насаждаемая на Украине атмосфера неприятия, страха в отношении нашей страны и нашей культуры. Это часть политики официального Киева, которая была направлена на уничтожение многоязычия и уникального мультикультурного пространства, создававшегося на территории страны не одно столетие», — сказала Захарова.

Она отметила, что структура, которая будет заниматься контролем за использованием украинского языка, — это «хороший репрессивный орган».

С 16 января на Украине работников супермаркетов, ресторанов, кафе, спортклубов, парикмахерских и других заведений в сфере обслуживания обязали обслуживать посетителей только на украинском языке, так как требование соответствующей статьи закона «Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного» вступило в силу.

Лидер украинской Либертарианской партии Геннадий Балашов жестко раскритиковал политику Киева в отношении русского языка. Он подчеркнул, что всегда использует русский в публичных выступлениях, так как считает своим правом говорить на родном языке.

Замглавы комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Виктор Водолацкий отметил, что запреты на использование русского языка на Украине являются проявлением власти «вооруженных отморозков». По его словам, доля русскоговорящего населения на Украине достигает 70%, из которых половина плохо знает украинский язык.

В апреле 2019 года Верховная рада Украины приняла в окончательном чтении закон «Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного». Документ предусматривал создание специальной «языковой комиссии», которая будет следить за соблюдением закона. Этим же законом было предложено ввести экзамены для чиновников, определяющие уровень знания украинского языка, и штрафовать за нарушение норм закона.