Украинский политик раскритиковал закон о языке

Лидер украинской Либертарианской партии Геннадий Балашов жестко раскритиковал политику Киева в отношении русского языка. Свою позицию политик высказал в эфире телеканала «НАШ».

Балашов подчеркнул, что он всегда использует в публичных выступлениях русский язык, так как он считает своим правом говорить на родном языке.

Политик напомнил, что на украинском языке разговаривают 20 млн человек, а на русском — 300 млн.

«Не будет развиваться культура на украинском языке, потому что ее продавать некуда, некому, нет потребителя», — объяснил Балашов.

Лидер украинских либертарианцев указал на абсурдность ограничения использования русского языка.

«Что делать если к вам пришел омбудсмен этот языковой (Тарас Креминь. — Ред.)? <...> Бить палкой! Вести себя агрессивно! Рестораторы должны вести себя агрессивно: если он пришел и что-то сказал по-украински — камнем в голову бросить. <…> Мне будет какая-то тварь приходить и говорить, на каком языке мне говорить?» — возмутился политик.

Балашов также подчеркнул, что люди имеют право общаться на языке, «на котором с ними говорили отец и мать».

В субботу на территории Украины вступило в силу требование статьи закона «Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного», согласно которой работников супермаркетов, ресторанов, кафе, спортклубов, парикмахерских и других заведений в сфере обслуживания обязали обслуживать посетителей только на украинском языке.

25 апреля 2019 года Верховная рада Украины приняла в окончательном чтении закон «Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного». В мае его подписал экс-президент страны Петр Порошенко. Документ предусматривал создание специальной «языковой комиссии», а также введение должности уполномоченного по его защите, которую сейчас занимает Тарас Креминь. Этим же законом было предложено ввести экзамены для чиновников, определяющие уровень знания украинского языка, и штрафовать за нарушение норм закона. Штраф составляет от 5,1 тыс. гривен ($184) до 6,8 тыс. гривен ($245).