В Госдуме прокомментировали дискриминацию русского языка на Украине

Запреты на использование русского языка на Украине являются проявлением власти «вооруженных отморозков», заявил во вторник, 19 января, замглавы комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Виктор Водолацкий в беседе с НСН.

По его словам, доля русскоговорящего населения на Украине достигает 70%, из которых половина плохо знает украинский язык.

«Кроме того, руководство Украины само путается в мове, поэтому такие дискриминационные меры принимаются лишь в угоду «Правому сектору» (запрещенная в России экстремистская организация. — Ред.) и националистическим кругам. Президент [Владимир] Зеленский сегодня подчиняется им, как ранее делал [Петр] Порошенко», — отметил Водолацкий.

С 16 января на Украине работников супермаркетов, ресторанов, кафе, спортклубов, парикмахерских и других заведений в сфере обслуживания обязали обслуживать посетителей только на украинском языке, так как требование соответствующей статьи закона «Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного» вступило в силу.

Лидер украинской Либертарианской партии Геннадий Балашов жестко раскритиковал политику Киева в отношении русского языка. Он подчеркнул, что всегда использует русский в публичных выступлениях, так как считает своим правом говорить на родном языке.

Кроме того, народный депутат VI созыва Кирилл Куликов подверг критике методы властей для популяризации и развития украинского языка в стране, а также заявил о нецелесообразности попыток изолироваться от русского языка.

В апреле 2019 года Верховная рада Украины приняла в окончательном чтении закон «Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного». Документ предусматривал создание специальной «языковой комиссии», которая будет следить за соблюдением закона. Этим же законом было предложено ввести экзамены для чиновников, определяющие уровень знания украинского языка, и штрафовать за нарушение норм закона