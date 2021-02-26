Делегация РФ в ОБСЕ указала на дискриминацию русскоязычного населения на Украине

Российская делегация в Парламентской ассамблее (ПА) Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) указала на нарушение прав русскоязычных граждан на Украине в пятницу, 26 февраля.

В частности, первый заместитель главы международного комитета Совета Федерации Владимир Джабаров подчеркнул, что на Украине нарушаются языковые и образовательные права граждан, которые говорят на русском языке. Он напомнил о закрытии трех русскоязычных телеканалов.

«Русскоязычным гражданам запрещают обучать детей на родном языке. Украина стала единственной страной в мире, где вводят персональные санкции против своих граждан», — отметил законодатель.

В свою очередь, первый замглавы комитета Совфеда по образованию Григорий Карасин также обратил внимание на описанную проблему, заявив, что права русскоязычных граждан на Украине «бесцеремонно попираются».

Ранее в феврале глава российского МИДа Сергей Лавров заявил, что дискриминация русскоязычного населения на Украине вызывает всё более глубокую озабоченность. Дипломат назвал недопустимой ситуацию, когда защита государственного языка сопровождается репрессиями против национальных меньшинств.

В апреле 2019 года Верховная рада приняла закон «Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного». Документ предусматривает создание специальной «языковой комиссии», которая должна следить за соблюдением закона, введение экзаменов для чиновников, определяющих уровень знания украинского языка, и штрафы за нарушение норм закона.

Норма об обязательном использовании украинского языка в сфере обслуживания на территории Украины вступила в силу 16 января 2021 года. В первые две недели из-за нарушений закона поступило более 300 жалоб, в том числе из-за отказа в обслуживании на государственном языке, отсутствия украиноязычной версии документов, вывесок и ценников.