Лавров оценил перспективы Совета Европы

Будущее Совета Европы (СЕ) зависит от его способности работать без двойных стандартов и сохранять самостоятельность. Об этом 28 февраля заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.

Лавров оценил будущее СЕ в послании, которое было направлено генсеку организации Марии Пейчинович-Бурич по случаю 25-летия вступления Российской Федерации в Совет Европы.

«Опыт последних лет подсказывает, как важно не допускать превращения Парламентской ассамблеи в арену для сведения счетов. Воздерживаться от навязывания неконсенсусных документов. Добиваться, чтобы деятельность Европейского суда по правам человека была свободной от политических и идеологических пристрастий», — говорится в послании, опубликованном на сайте МИДа.

Министр иностранных дел отметил, что работа СЕ особенно актуальна в условиях борьбы с пандемией коронавируса. Лавров считает, что никакие политические и экономические расчеты не должны ставиться выше интересов защиты здоровья граждан.

Ранее в этот же день постоянный представитель РФ при СЕ Иван Солтановский отметил, что Россия с момента вступления в Совет Европы нацелена на активное сотрудничество, а информация о выходе РФ из организации является неподкрепленным слухом.

Постпред РФ отметил, что пандемия коронавируса сильно ограничила контакты организации, однако представители России и Совета Европы продолжают делать краткие двусторонние визиты. Солтановский подчеркнул, что сотрудничество продолжается, несмотря на ощутимо возросшее давление.