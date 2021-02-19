Трансатлант расправил плечи: США и Европа помирились в Мюнхене

Мюнхенская конференция по безопасности, 57-ая по счету, 19 февраля впервые проводилась в формате онлайн. На повестке — восстановление трансатлантических отношений, пандемия и вытекающие из нее кризисы не только для систем здравоохранения, но и демократии. Главный гость — новый президент США Джо Байден — выступил с миссией примирения Штатов с Европой. Как считают опрошенные «Известиями» эксперты, консолидирующим фактором для восстановления союза ЕС и Америки стали представленные как угроза Китай и Россия, которые в этот раз не были участниками конференции.

Америка вернулась

В этом году Мюнхенская конференция по безопасности (MSC) прошла в формате «спешл идишн». Из-за пандемии в отеле «Байерише Хоф» расположились лишь экраны, камеры, глава MSC Вольфганг Ишингер и ведущая Натали Амири с символичными звездочками на сережке. Ключевой темой в эпоху всеобщего кризиса, вызванного коронавирусом, организаторы обозначили трансатлантическое воссоединение. Впервые в истории конференции в роли президента США спикером стал Джо Байден, которого после Дональда Трампа в Европе ждали с нетерпением.

— Два года назад Байден заявил на полях MSC: «Мы вернемся». Спасибо, мистер президент, что вы сдержали обещание, мы приветствуем Вас на этом месте, — воодушевил подключившихся Вольфганг Ишингер в своей вступительной речи.

Трансатлант расправил плечи Президент США Джо Байден принял участие в Мюнхенской конференции по безопасности Фото: REUTERS/Kevin Lamarque

Новый лидер США вместе с канцлером ФРГ Ангелой Меркель и президентом Франции Эммануэлем Макроном сразу после саммита G7 перенеслись на экраны MSC. Джо Байден начал свою речь с объявления: «Америка вернулась!», провозгласив возрождение трансатлантического сотрудничества. Он заверил Европу в приверженности обеспечивать безопасность союзников по НАТО в рамках коллективной безопасности. И, кажется, этими речами мигом снял напряжение между старыми союзниками, кратно возросшее во времена Дональда Трампа и не раз приводившее к вербальным конфликтам.

Россия, как и Китай, в этом году не были представлены на конференции, но заняли особое место в речи американского лидера. После слов о совместной с ЕС борьбе за демократию и безопасность, Джо Байден предупредил, что от РФ и КНР, исходят угрозы. Он подчеркнул, что надо «подготовиться» с долгосрочному стратегическому соревнованию с Китаем, конкуренция с которым будет «жесткой», но «приветствуется». Россию демократ обвинил в стараниях подорвать европейский проект и трансатлантическое единство, а также в кибер-атаках на Запад.

— Кремлю гораздо легче запугивать отдельные страны, чем вести переговоры с трансатлантическим союзом. Вот почему я выступаю за суверенитет и целостность Украины, это очень важно для США. Вызовы со стороны России могут быть непохожи на те, что исходят из Китая, но они реальны, — убеждал глава Белого дома.

При этом, Джо Байден заверил, что США готовы возобновить участие в переговорах по ядерной программе Ирана в формате «пять плюс один».

Пир для своих

Канцлер ФРГ Ангела Меркель поддержала стремления Байдена сохранить формат «P5+1» и работать над иранской ядерной программой.

— В Германии мы говорим о том, что недостаточно просто сказать хорошие слова, надо делать, — завила глава правительства, сообщив о том, что ФРГ обязалась выделить 2% от ВВП на оборону.

Она отметила, что Германия готова оставаться в Афганистане, если это необходимо для продвижения там мирных процессов. Немецкий лидер также заявила о необходимости следить за ситуацией в Ливии и Сирии и продолжить борьбу с терроризмом. Как и Джо Байден, Ангела Меркель указала на ряд конфликтов с РФ и Китаем. Россию глава немецкого правительства обвинила в отсутствии прогресса по Украине, несмотря на наличие дипломатического инструмента — Минских соглашений. По ее словам, Европа и США должны выработать общую стратегию в отношении Москвы. КНР Ангела Меркель все-таки назвала соперником, но отметила, что без Китая невозможно отвечать на глобальные вызовы, вроде климатической катастрофы.

Президент Франции Эммануэль Макрон, как всегда, постарался выделиться и показать себя с компромиссной стороны. В своем выступлении он не только призвал к большей ответственности Европы в НАТО, но и выступил за диалог с Россией, а также построение новой международной архитектуры безопасности и доверия. По его словам, существует необходимость поиска решений региональных проблем на более скоординированной основе с союзниками и членами СБ ООН.

— MSC в этом году — пир трансатлантистов, который так долго ждали и искусственно продвигали. После этого заглохнут все разговоры по поводу европейского суверенитета и эмансипации США. Зато обозначится попытка исключить движение мира к многополярности, когда садиться за стол переговоров приходится вместе с Россией и КНР, — заявил «Известиям» немецкий политолог Александр Рар.

По мнению эксперта клуба «Валдай» и заместителя директора ЦКЕМИ НИУ ВШЭ Дмитрия Суслова, пресловутый образ России как врага позиционируется сегодня по обе стороны Атлантики в качестве главного консолидирующего фактора.

— Но если в битве с КНР США будут сталкиваться с сопротивлением своих союзников (неслучайно перед инаугурацией Байдена европейцы подписали инвестиционное соглашение с Китаем), то с консолидацией на антироссийской основе все значительно проще. Мы наблюдаем, как отношения РФ и ЕС ухудшаются, и это становится благоприятной почвой для восстановление синхронности политики Запада в отношении России, — подчеркнул политолог.

Полипандемия

В специальном докладе организаторов MSC был по традиции представлен отчет по безопасности — о развитии, нестабильности и конфликтах, но на этот раз с ковидным окрасом. Существующему положению дел авторы доклада нашли необычное определение — полипандемия. «Пандемия всего за несколько месяцев превратилась в глобальный и сложный кризис, в котором последствия пандемии для здравоохранения сочетаются с многочисленными вытекающими пандемиями, включая пандемии бедности и голода, а также национализма и авторитаризма», — считают организаторы MSC. По их мнению, все они взаимно усиливают друг друга и могут свести на нет прогресс в области развития.

Ответ на вопрос — как победить пандемию — нашла Ангела Меркель. По ее рецепту, для этого надо вакцинировать «всех землян». Эту проблему затрагивали в своих выступлениях на MSC и представили международных организаций — генсек ООН Антониу Гутерреш, председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен, гендиректор ВОЗ Тедрос Гебрейесус и основатель корпорации Microsoft Билл Гейтс. Каждый из них выразил надежду на равный доступ к вакцинам во всем мире благодаря программе COVAX. Этот механизм по равному распределению препаратов от коронавируса был запущен еще в апреле 2020 года ЕК и ВОЗ при поддержке Фонда Билла и Мелинды Гейтс, а возглавляет его Глобальный альянс по вакцинам и иммунизации (GAVI).

— В эпоху беспрецедентной пандемии никто не в безопасности, пока не будут в безопасности все, потому что инфекционные болезни не знают границ. Без COVAX у большинства стран, от самых богатых до самых бедных, мало шансов получить быстрый доступ к дозам безопасной и эффективной вакцины против COVID-19, — заявили «Известиям» в пресс-службе GAVI.

Джо Байден, который первым делом после вступления в должность вернул США в ВОЗ, в Мюнхене пообещал выделить на COVAX $2 млрд. При этом, как рассказал изданию Politico в день конференции источник в вашингтонской администрации, Штаты не будут поставлять вакцины от COVID-19 в другие страны, включая бедные государства, до тех пор, пока препаратом не обеспечат большинство американцев. Другими словами, поделится ли Джо Байден дозами или ограничится парой миллиардов на радость нуждающихся — пока вопрос.

Ангела Меркель в своем выступлении, обращая внимание на кризисы в развивающихся государствах, подчеркнула: «Мы не хотим, чтобы страны зависели от нас». Так или иначе, сможет ли трансатлантический союз борьбой за вакцины (во многом — между собой) и демократические ценности восстановить мир после глобального кризиса — тема, как минимум, дискуссионная.