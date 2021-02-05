Поставили на паузу: США передумали выводить войска из Германии

США приостановили вывод войск из Германии. Новая администрация Джозефа Байдена захотела пересмотреть решение предыдущего президента Дональда Трампа, планировавшего сократить американский контингент на 12 тыс. человек. Что дает Берлину и Вашингтону пребывание американских военных в ФРГ и останутся ли они в Германии — в материале «Известий».

Изучить от А до Я

Новые американские власти решили приостановить выполнение решения о выводе из Германии значительной части американских военных. Об этом сообщил глава Европейского командования ВС США Тод Уолтерс. По его словам, «предварительно запланированный» вывод американских войск из ФРГ «был заморожен». «Новая администрация спокойно сообщила нам о необходимости провести тщательную проверку — от начальной до конечной стадии» — <...> и после этого мы вернемся на исходные позиции, — рассказал генерал.

Как отметил Уолтерс, главная цель сейчас — всесторонне изучить все варианты, от А до Я, чтобы «можно было провести стратегический анализ каждого из них», а министр обороны Ллойд Остин «находится в процессе проведения весьма тщательного пересмотра» решения предыдущей американской администрации. «В конечном итоге он вместе с президентом США [Джозефом Байденом] примет решение», — подытожил глава Европейского командования ВС США. Впрочем, как скоро это может произойти, он не уточнил.

Поставили на паузу Военные армии США в Германии Фото: Getty Images/Lennart Preiss

Дело в том, что предыдущий президент США Дональд Трамп одобрил вывод из ФРГ 11,9 тыс. американских военных. Об этом решении объявил министр обороны США Марк Эспер 29 июля 2020 года. По его словам, 6,4 тыс. из них должны вернуться на родину, около 5,6 тыс. — передислоцированы в Италию и Бельгии. При этом часть контингента — около 25 тыс. американских солдат и офицеров — останется в Германии.

Помощник президента США по национальной безопасности Роберт О’Брайен в свою очередь отмечал, что Вашингтон может изменить свои планы. Но тогда немецким властям необходимо выполнить три условия: выбрать для провайдера услуг 5G не китайскую Huawei, прекратить строительство «Северного потока-2», а также ускорить реализацию плана по укреплению своей обороны.

Натянутые отношения

Трамп неоднократно критиковал Берлин за то, что ФРГ, по его мнению, тратит недостаточное количество средств на поддержание коллективной обороны НАТО. В результате в ноябре 2019 года министр обороны Германии Аннегрет Крамп-Карренбауэр пообещала к 2024 году нарастить военные расходы до уровня 1,5% от ВВП и к 2031 году — до 2%. Для сравнения: в 2018 году ФРГ на оборону потратила 1,2% от ВВП или $49 млрд. Это третий результат среди стран — участниц НАТО в Европе. В абсолютных цифрах больше всех на оборону среди европейских членов альянса сейчас тратит Франция ($63,8 млрд), на втором месте Великобритания (почти $50 млрд).

В конце 2019 года бундестаг также пошел навстречу Трампу, выделив на нужды военных в 2020 году 1,42% ВВП. Это стало второй по объему статьей расходов немецкого бюджета. Впрочем, и такой уровень ассигнований Белый дом при президенте-республиканце не удовлетворил .

По мнению многих аналитиков, администрация Трампа перед уходом из Белого дома старалась максимально испортить отношения США с союзниками, в частности с Германией. Так, в конце декабря стало известно, что президент собирается принять новый пакет санкций, чтобы помешать достроить последние 160 км газопровода «Северный поток — 2» (СП-2), в котором очень заинтересованы немецкие власти. «Мы наносили один удар за другим, а теперь мы готовы вонзить кол в сердце этого проекта», — рассказал агентству Reuters один из источников, знакомых с ситуацией.

Поставили на паузу Трубы для строительства «Северного потока-2» Фото: Global Look Press/dpa/dpa-Zentralbild/Stefan Sauer

Президент России Владимир Путин во время своей большой пресс-конференции отметил, что строительство газопровода почти завершено. По его словам, осталось проложить 160 км труб. «„Северный поток — 2“ — выгодная, выигрышная вещь для экономики Европы в целом и Германии в частности», — заявил тогда российский лидер, выразив надежду на то, что новая администрация США отнесется к своим союзникам с уважением и учтет их заинтересованность в проекте.

Американцы обеспокоены тем, что российский газопровод может отрезать их от прибыльных европейских энергетических рынков, поэтому начиная с 2017 года Вашингтон последовательно вводит санкции против участников проекта. Как Республиканская, так и Демократическая партия США уверены, что «Северный поток-2» не должен быть запущен.

Меры, принятые администрацией Трампа против СП-2, стали одной из проблем в отношениях США и Евросоюза, в частности, с Германией. Немецкие власти не раз критиковали американские санкции, отмечая, что основной удар приходится на немецкий бизнес.

Поставили на паузу Газопровод «Северный поток-2» Фото: Global Look Press/Jens Büttner

Перед новым лидером Джозефом Байденом стоит и другая задача — максимально улучшить отношения с Евросоюзом, а без СП-2 сделать это довольно сложно. При этом сам президент считает «Северный поток-2» «плохой сделкой для Европы». По словам его пресс-секретаря Джен Псаки, администрация знает о введенных Трампом санкциях против газопровода и в ближайшее время оценит их эффективность.

Тему СП-2 Байден и канцлер Германии Ангела Меркель обсудили во время телефонных переговоров. Как заявлял Энтони Блинкен, которого сенат утвердил на пост госсекретаря США, президент «будет принимать меры для остановки строительства трубопровода, в частности он планирует убедить зарубежных партнеров прекратить поддерживать его строительство». При этом немецкие власти неоднократно отмечали, что для их страны СП-2 имеет исключительное значение, а попытки Вашингтона остановить строительство газопровода являются вмешательством во внутренние дела ФРГ.

«Норвегия станет полем битвы»

Несмотря на серьезные противоречия из-за строительства «Северного потока-2», новая администрация США намерена наладить отношения с союзниками в Европе, а также еще больше нарастить свое военное присутствие. Так, американские ВВС собираются разместить на военном аэродроме в центральной части Норвегии четыре бомбардировщика B-1 и 200 военных . Они проведут несколько недель, участвуя в совместных учениях с силами НАТО.

«Готовность участвовать в операциях, способность поддерживать союзников и партнеров, а также мгновенно реагировать очень важны для нашего общего успеха», — заявил командующий ВВС США в Европе и Африке генерал Джефф Харригиан. Американский военный эксперт Джери Хендрикс считает, что цель этой миссии ясна: «Похоже, что это совместные усилия для того, чтобы поддержать наших союзников и начать оказывать давление на русских теми методами, которые они понимают. Русские направляли свои бомбардировщики в Северную Атлантику, а также к границам Соединенного Королевства, так что тут мы явно показываем, что в эту игру могут играть двое». Как отмечает Forbes, «Норвегия — ворота НАТО в столь важные Северное море и Северный Ледовитый океан».

Осенью прошлого года начальник Генерального штаба Вооруженных сил России генерал армии Валерий Герасимов рассказал, что в последнее время в 20–30 км от российских государственных границ наблюдается возросшая активность военных США и других стран НАТО. Заметно также увеличение количества военных учений альянса, присутствия сил ВВС и ВМС стран блока в Черном, Балтийском и Баренцевом морях. «В связи с этим тиражируемый в НАТО тезис о возросшей агрессивности со стороны России является ложным», — добавил он.

Поставили на паузу Военный самолет США над Черным морем, перехваченный российским истребителем Су-27 Фото: РИА Новости/Пресс-служба Минобороны РФ

Американцы регулярно перебрасывают свои бомбардировщики в разные районы мира, которые они считают приоритетными для себя. Например, периодически они появляются на Тихом океане в рамках сдерживания Китая, отметил в беседе с «Известиями» эксперт Российского совета по международным делам Илья Крамник. «Главная задача — отработка возможности быстрого развертывания дополнительных авиационных сил на территории стран-союзников США. Для норвежцев это тоже такое подкрепление, наглядная демонстрация того, что в случае чего их не оставят одних. Там тоже русская угроза распространена в качестве политической страшилки, соответственно в рамках этой страшилки американцы и демонстрируют свои возможности», — пояснил он.

Утрата суверенитета

Что же касается американских войск в Германии, то эти подразделения там находятся не столько для защиты немцев, сколько исходя из стратегических интересов США , полагает Крамник. «Это дает Вашингтону мировое влияние и статус главной военной силы Запада», — считает эксперт. С ним согласен и ведущий научный сотрудник Центра германских исследований Института Европы РАН Александр Камкин. « Американцы хранят на территории ФРГ и свои ядерные запасы. Нахождение американских войск на территории Германии в большей степени направлено не на европейскую безопасность, а на решение Штатами своих геополитических задач », — уверен германист.

Пребывание американских войск на территории Германии началось в конце 1940-х. После оккупации Германии было оставлено небольшое количество войск, затем оно стало расти. Тогда всерьез рассматривалась угроза войны с Советским Союзом, отмечает Илья Крамник. «Затем количество американских войск было резко сокращено, в 2010 году оттуда полностью ушли танки. В течение какого-то времени на территории Европы не было американских танков. Сейчас наблюдается обратный процесс: снова наращивание войск в Европе, но при этом у американцев и ряда старых членов НАТО в Западной Европе возникают противоречия относительно того, а зачем вообще нужны эти войска. Определенной части немецких политиков они нужны в качестве единства Запада, поскольку концепция евроатлантического единства проросла в плоть и кровь, став частью европейской и немецкой политической традиции. Вне союза с США себя там многие не представляют», — пояснил эксперт РСМД.

При этом есть и экономический интерес. Насколько все глубоко интегрировано, можно увидеть на примере Рамштайн — крупнейшей американской авиабазы за пределами страны. Она занимает площадь 1400 га. Там постоянно находятся 50 тысяч американцев, 8 тысяч из которых — военные, участвующие в американских операциях за границей. Их пребывание там приносит региону большие деньги. Гарнизоны создают вокруг себя значительное количество рабочих мест: и технических, и в сфере услуг. А американский и немецкий персонал, находящийся там, тратит там солидные суммы денег.

Поставили на паузу Учения на авиабазе Рамштайн Фото: Global Look Press/ZUMA Press/U.S. Air Force

При этом нахождение иностранных войск на территории Германии ограничивает немецкий суверенитет. «Многие оппозиционные немецкие журналисты и политики рассматривают присутствие американских, британских и до недавнего времени находившихся там французских войск на территории Германии как своего рода признак недостаточного суверенитета, даже довольно унизительный», — полагает германист Александр Камкин.

Илья Крамник также признает, что нахождение американцев стесняет немецкий суверенитет, хотя в отрыве от евроатлантического единства он и не считается в Германии самостоятельной ценностью. «Мы наблюдаем определенный симбиоз: у Берлина и у Вашингтона есть основание сохранять войска. Но вместе с тем и в США, и в Германии, да и в целом в Европе есть противники сохранения американского военного присутствия на европейской территории. Часть американцев считает, что это ведет к дополнительным расходам, осложняет отношения с Россией, которая ощущает угрозу. В Европе ряд политиков думает о суверенитете своих стран, на территории которых американцы разместили свои войска. Но сейчас, в силу текущих политических событий, эти точки зрения непопулярны, популярна точка зрения о единстве НАТО», — подчеркнул эксперт РСМД.