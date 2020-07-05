Строжайшие союзники: к чему приведут разногласия между Германией и США

В последние месяцы публичные споры Германии и США дают повод говорить о растущем расколе в отношениях двух стран. И если нашумевшие новости о выводе из ФРГ части американских войск у Берлина особой печали не вызвали, то конфликт вокруг «Северного потока – 2» (СП-2) выглядит как прелюдия к санкционной войне между ближайшими союзниками : в Германии уже заявили о готовности дать ответ на новые американские ограничения. В том, насколько критичны эти разногласия для обеих сторон, разбирались «Известия».

Непринципиальный вопрос

В начале июля президент США Дональд Трамп одобрил план передислокации 9,5 тыс. американских военных из Германии , в результате которой их число в республике сократится до 25 тыс. По словам представителя Пентагона Джонатана Хоффмана, этот шаг в том числе «усилит сдерживание России, укрепит НАТО, успокоит союзников, разовьет стратегическую маневренность США, а также операционную гибкость Европейского командования Штатов» . За этим решением должны последовать консультации с партнерами США по Североатлантическому альянсу. Параллельно тему обсуждают главы минобороны двух стран Марк Эспер и Аннегрет Крамп-Карренбауэр.

О том, что Вашингтон намерен сократить свое военное присутствие в ФРГ, американский лидер объявил в середине июня. Такое решение он увязал с претензиями Штатов к немецкому руководству из-за недостаточных трат на оборону . По мнению Дональда Трампа, Берлин должен заплатить за размещение американских военных на своей территории и к тому же «вернуть долги НАТО» — в частности, увеличить инвестиции в коллективную оборону альянса до 2% ВВП (в 2019 году ФРГ вложила в этот сектор 1,38%).

Германия_2 Конвой армии США на шоссе в Германии Фото: Global Look Press/Friso Gentsch

Руководство республики на планы Штатов отреагировало сдержанно. По словам главы МИД Германии Хайко Мааса, «американское присутствие имеет важное значение для обеспечения безопасности не только ФРГ, но и США и Европы в целом» . Такие вопросы надо обсуждать, однако решение принимает прежде всего Вашингтон, отметил дипломат. Канцлер ФРГ Ангела Меркель заняла примирительную позицию. По ее словам, Берлин знает о том, что он должен больше тратить на оборону, и намерен и дальше наращивать свой военный потенциал . «Есть веские основания сохранять приверженность трансатлантическому оборонному сообществу и нашему общему ядерному зонтику», заявила она в интервью пяти европейским изданиям, выразив надежду на сохранение оборонного сотрудничества с Вашингтоном.

— США — наиболее важный союзник Германии. Именно поэтому мы рады принять на своей территории американские войска, — сказал «Известиям» представитель правящей Социал-демократической партии (СДПГ) в комитете бундестага по обороне Фритц Фельгентре . — Их присутствие позволяет непрерывно совершенствовать наше сотрудничество и укрепляет связь между нашими народами и вооруженными силами.

При этом, по его словам, американские войска, будучи частью общенатовского сдерживающего потенциала, оказывают на сферу безопасности косвенный эффект, который в целом не зависит от того, в какой стране находятся военные.

Оппозиционные силы в бундестаге намерение Штатов приветствовали. Как сказала «Известиям» представитель партии «Левые» в комитете по международным делам Севим Дагделен, Германия не нуждается в присутствии США для обеспечения своей обороны и безопасности. Однако это лишь первый шаг к полному выводу американских сил и ядерного оружия, подчеркнула она. В «Альтернативе для Германии» (АдГ) также высказываются за вывод американских войск, однако признают: для ФРГ это чревато определенными трудностями.

Германия_1 Президент Польши Анджей Дуда и президент США Дональд Трамп на совместной пресс-конференции на лужайке перед Белым домом Фото: REUTERS/Carlos Barria

— Э то [вывод военных США] потребует от Берлина увеличения расходов на собственную армию, — посетовал в беседе с «Известиями» представитель АдГ в комитете по международным делам Петр Бистрон.

Потенциальным кандидатом на размещение американского контингента СМИ называют Польшу , где сейчас располагаются от 4,5 тыс. до 5,5 тыс. американских военных. Свою готовность принять дополнительные силы США польский президент Анджей Дуда выразил Дональду Трампу во время своего июньского визита в Белый дом. Американский лидер подтвердил, что часть этого контингента окажется на польской территории .

Вопрос раскольный

Если вопрос с присутствием американских военных особого резонанса в ФРГ не вызвал, то другой ключевой момент — публичный спор вокруг «Северного потока – 2» — дает повод говорить о возможном расколе в отношениях союзников .

Как сообщил ранее «Известиям» глава комитета бундестага по экономическим делам и энергетике, депутат от партии «Левые» Клаус Эрнст, в ответ на очередные американские санкции в отношении компаний, участвующих в проекте, Берлин готов рассмотреть контрмеры — в частности, штрафные тарифы для американского природного газа. Ангела Меркель, выступая в бундестаге, заявила, что экстерриториальные санкции США «не соответствуют пониманию права», которое есть у Германии . МИД республики, в свою очередь, подчеркнул: попытки американского конгресса быть регулятором европейских вопросов — абсурдны , и Берлин намерен выступить против этого, в том числе и ради трансатлантического партнерства.

Относительно СП-2 все политические силы в бундестаге, за исключением «Зеленых», заняли консолидированную позицию: проект надо завершить. Как рассказал «Известиям» член комитета по экономическим делам и энергетике от АдГ Хайко Хессенкемпер, СП-2 позволит Германии восполнить пробел в газовых поставках после того, как через несколько лет Нидерланды прекратят экспортировать в ФРГ 50 млрд кубометров своего топлива.

— Аргумент США о том, что Европа слишком зависима от России и подвергается шантажу, конечно, не имеет смысла. В случае чего у Европы есть достаточно терминалов для сжиженного газа, которым можно заменить российские ресурсы при сбое поставок, — отметил политик.

По его оценке, сейчас Германии было бы целесообразно искать поддержку внутри Евросоюза — например, в тех же Нидерландах. Угроза санкций также будет сведена на нет, если ответственность за завершение трубопровода передадут судам-укладчикам, которые ФРГ могла бы взять под свою защиту, подытожил Хайко Хессенкемпер.

Германия_3 Строительство газопровода Eugal в Германии, который будет поставлять газ «Северного потока – 2» Фото: TASS/dpa/picture-alliance/Soeren Stache

В целом говорить о принципиальной деградации отношений Германии и США было бы ошибочно, считает программный директор Российского совета по международным делам и клуба «Валдай» Иван Тимофеев.

— У сторон есть спорные моменты, один из них — ужесточение санкций против СП-2, что означает угрозу вторичных ограничений в отношении целого ряда немецких компаний, — сказал «Известиям» эксперт. — Отношения сейчас, конечно, накалились, но в полномасштабный кризис это не перерастет. Во-первых, у Германии нет инструментов для того, чтобы вводить какие-то санкции против США. Во-вторых, Берлин вряд ли пойдет на обострение с Вашингтоном ради одного «Северного потока – 2» — даже если правительство займет жесткую позицию, вряд ли ее поддержат представители бизнеса.

Вашингтон, в свою очередь, также должен принять во внимание точку зрения ФРГ: можно, конечно, вынудить Берлин отказаться от проекта, но это будет плохой инвестицией в будущее — подобный шаг укрепит Евросоюз в решимости усиливать свой суверенитет, дистанцируясь от Соединенных Штатов , подытожил Иван Тимофеев.