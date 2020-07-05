Строжайшие союзники: к чему приведут разногласия между Германией и США
В последние месяцы публичные споры Германии и США дают повод говорить о растущем расколе в отношениях двух стран. И если нашумевшие новости о выводе из ФРГ части американских войск у Берлина особой печали не вызвали, то конфликт вокруг «Северного потока – 2» (СП-2) выглядит как прелюдия к санкционной войне между ближайшими союзниками: в Германии уже заявили о готовности дать ответ на новые американские ограничения. В том, насколько критичны эти разногласия для обеих сторон, разбирались «Известия».
Непринципиальный вопрос
В начале июля президент США Дональд Трамп одобрил план передислокации 9,5 тыс. американских военных из Германии, в результате которой их число в республике сократится до 25 тыс. По словам представителя Пентагона Джонатана Хоффмана, этот шаг в том числе «усилит сдерживание России, укрепит НАТО, успокоит союзников, разовьет стратегическую маневренность США, а также операционную гибкость Европейского командования Штатов». За этим решением должны последовать консультации с партнерами США по Североатлантическому альянсу. Параллельно тему обсуждают главы минобороны двух стран Марк Эспер и Аннегрет Крамп-Карренбауэр.
О том, что Вашингтон намерен сократить свое военное присутствие в ФРГ, американский лидер объявил в середине июня. Такое решение он увязал с претензиями Штатов к немецкому руководству из-за недостаточных трат на оборону. По мнению Дональда Трампа, Берлин должен заплатить за размещение американских военных на своей территории и к тому же «вернуть долги НАТО» — в частности, увеличить инвестиции в коллективную оборону альянса до 2% ВВП (в 2019 году ФРГ вложила в этот сектор 1,38%).
Конвой армии США на шоссе в Германии
Руководство республики на планы Штатов отреагировало сдержанно. По словам главы МИД Германии Хайко Мааса, «американское присутствие имеет важное значение для обеспечения безопасности не только ФРГ, но и США и Европы в целом». Такие вопросы надо обсуждать, однако решение принимает прежде всего Вашингтон, отметил дипломат. Канцлер ФРГ Ангела Меркель заняла примирительную позицию. По ее словам, Берлин знает о том, что он должен больше тратить на оборону, и намерен и дальше наращивать свой военный потенциал. «Есть веские основания сохранять приверженность трансатлантическому оборонному сообществу и нашему общему ядерному зонтику», заявила она в интервью пяти европейским изданиям, выразив надежду на сохранение оборонного сотрудничества с Вашингтоном.
— США — наиболее важный союзник Германии. Именно поэтому мы рады принять на своей территории американские войска, — сказал «Известиям» представитель правящей Социал-демократической партии (СДПГ) в комитете бундестага по обороне Фритц Фельгентре. — Их присутствие позволяет непрерывно совершенствовать наше сотрудничество и укрепляет связь между нашими народами и вооруженными силами.
При этом, по его словам, американские войска, будучи частью общенатовского сдерживающего потенциала, оказывают на сферу безопасности косвенный эффект, который в целом не зависит от того, в какой стране находятся военные.
Оппозиционные силы в бундестаге намерение Штатов приветствовали. Как сказала «Известиям» представитель партии «Левые» в комитете по международным делам Севим Дагделен, Германия не нуждается в присутствии США для обеспечения своей обороны и безопасности. Однако это лишь первый шаг к полному выводу американских сил и ядерного оружия, подчеркнула она. В «Альтернативе для Германии» (АдГ) также высказываются за вывод американских войск, однако признают: для ФРГ это чревато определенными трудностями.
Президент Польши Анджей Дуда и президент США Дональд Трамп на совместной пресс-конференции на лужайке перед Белым домом
— Это [вывод военных США] потребует от Берлина увеличения расходов на собственную армию, — посетовал в беседе с «Известиями» представитель АдГ в комитете по международным делам Петр Бистрон.
Потенциальным кандидатом на размещение американского контингента СМИ называют Польшу, где сейчас располагаются от 4,5 тыс. до 5,5 тыс. американских военных. Свою готовность принять дополнительные силы США польский президент Анджей Дуда выразил Дональду Трампу во время своего июньского визита в Белый дом. Американский лидер подтвердил, что часть этого контингента окажется на польской территории.
Вопрос раскольный
Если вопрос с присутствием американских военных особого резонанса в ФРГ не вызвал, то другой ключевой момент — публичный спор вокруг «Северного потока – 2» — дает повод говорить о возможном расколе в отношениях союзников.
Как сообщил ранее «Известиям» глава комитета бундестага по экономическим делам и энергетике, депутат от партии «Левые» Клаус Эрнст, в ответ на очередные американские санкции в отношении компаний, участвующих в проекте, Берлин готов рассмотреть контрмеры — в частности, штрафные тарифы для американского природного газа. Ангела Меркель, выступая в бундестаге, заявила, что экстерриториальные санкции США «не соответствуют пониманию права», которое есть у Германии. МИД республики, в свою очередь, подчеркнул: попытки американского конгресса быть регулятором европейских вопросов — абсурдны, и Берлин намерен выступить против этого, в том числе и ради трансатлантического партнерства.
Относительно СП-2 все политические силы в бундестаге, за исключением «Зеленых», заняли консолидированную позицию: проект надо завершить. Как рассказал «Известиям» член комитета по экономическим делам и энергетике от АдГ Хайко Хессенкемпер, СП-2 позволит Германии восполнить пробел в газовых поставках после того, как через несколько лет Нидерланды прекратят экспортировать в ФРГ 50 млрд кубометров своего топлива.
— Аргумент США о том, что Европа слишком зависима от России и подвергается шантажу, конечно, не имеет смысла. В случае чего у Европы есть достаточно терминалов для сжиженного газа, которым можно заменить российские ресурсы при сбое поставок, — отметил политик.
По его оценке, сейчас Германии было бы целесообразно искать поддержку внутри Евросоюза — например, в тех же Нидерландах. Угроза санкций также будет сведена на нет, если ответственность за завершение трубопровода передадут судам-укладчикам, которые ФРГ могла бы взять под свою защиту, подытожил Хайко Хессенкемпер.
Строительство газопровода Eugal в Германии, который будет поставлять газ «Северного потока – 2»
В целом говорить о принципиальной деградации отношений Германии и США было бы ошибочно, считает программный директор Российского совета по международным делам и клуба «Валдай» Иван Тимофеев.
— У сторон есть спорные моменты, один из них — ужесточение санкций против СП-2, что означает угрозу вторичных ограничений в отношении целого ряда немецких компаний, — сказал «Известиям» эксперт. — Отношения сейчас, конечно, накалились, но в полномасштабный кризис это не перерастет. Во-первых, у Германии нет инструментов для того, чтобы вводить какие-то санкции против США. Во-вторых, Берлин вряд ли пойдет на обострение с Вашингтоном ради одного «Северного потока – 2» — даже если правительство займет жесткую позицию, вряд ли ее поддержат представители бизнеса.
Вашингтон, в свою очередь, также должен принять во внимание точку зрения ФРГ: можно, конечно, вынудить Берлин отказаться от проекта, но это будет плохой инвестицией в будущее — подобный шаг укрепит Евросоюз в решимости усиливать свой суверенитет, дистанцируясь от Соединенных Штатов, подытожил Иван Тимофеев.