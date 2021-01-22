Единство сомнения: что ждет «Северный поток – 2» в свете новых санкций

Новые санкции США, а также угрозы Европарламента в отношении «Северного потока – 2» не приведут к срыву его строительства, считают опрошенные «Известиями» политики и эксперты. Аналитики прогнозируют, что газопровод будет достроен в 2021 году, но из-за политики Штатов начало первых поставок газа может быть отложено на неопределенный срок. Правда, это самый негативный сценарий. Более реалистичный вариант — сохранение властями Германии твердой позиции в отношении скорейшего завершения проекта. В этом случае газопровод будет запущен в эксплуатацию осенью или ближе к концу 2021 года. В Еврокомиссии «Известиям» сообщили, что без согласия Германии отказ от проекта невозможен. Немецкие же депутаты настаивают: завершение строительства газопровода — вопрос энергетической безопасности ФРГ.

Угрозы и факты

Окончанию строительства газопровода «Северный поток – 2» угрожают всё новые препоны. 21 января Европарламент принял резолюцию в связи с арестом российского блогера Алексея Навального. В документе депутаты потребовали от Брюсселя «критически пересмотреть сотрудничество с Россией на различных внешнеполитических платформах и по таким проектам, как «Северный поток – 2», завершение которого ЕС должен немедленно прекратить». Этот документ носит рекомендательный характер.

Ранее, 19 января, администрация президента США Дональда Трампа ввела санкции против российских судов, участвующих в строительстве газопровода. В список попал трубоукладчик «Фортуна» и ее зарегистрированный собственник — компания «КВТ-Рус».

Единство сомнения Трубоукладочная баржа «Фортуна» Фото: TASS/dpa/picture-alliance

Единственным реальным препятствием, которое может привести к срыву строительства СП-2, могут стать санкции Евросоюза, считает эксперт Финансового университета при правительстве РФ Игорь Юшков. Если представить, что ЕС запретит строить газопровод на своей территории, то проект будет остановлен. Но это возможно только при единогласном решении всех стран Евросоюза. А единства в этом вопросе как раз нет, поэтому подобный сценарий не реалистичен, сказал эксперт. Американские санкции строительство газопровода также не остановят, уверен он.

В Еврокомиссии, отвечая на вопрос «Известий», является ли дело Алексея Навального достаточным основанием для отказа от СП-2 и сможет ли Брюссель претворить его в жизнь, сослались на выступление главы европейской дипломатии Жозепа Борреля 19 января на дебатах в Европарламенте. Тогда он заявил, что газопровод строят частные компании, на решение которых Брюссель повлиять не может.

«Комиссия неоднократно заявляла, что этот трубопровод не ведет к диверсификации источников энергии ЕС, — сказал Жозеп Боррель. — <…> Но мы не можем помешать строительству, если его поддерживает правительство Германии. Если эти предприятия завершат строительство трубопровода, они должны знать, что им необходимо будет действовать в соответствии с законодательством Евросоюза. Это максимум, что мы можем сделать на уровне ЕС».

Германия хоть и осудила «произвольное задержание господина Навального» и призвала его освободить, от СП-2 отказываться не стала. Как заявил 21 января представитель кабмина ФРГ Штеффен Зайберт, «позиция федерального правительства по поводу проекта «Северный поток – 2», который является коммерческим, была неоднократно представлена и не изменилась».

— Без СП-2 наша энергетическая безопасность будет очень слабой. При этом, даже если он начнет работать на всю мощь, мы всё равно не покроем полностью потребность нашей страны, — сказал «Известиям» член комитета бундестага по международным делам от «Альтернативы для Германии» Вальдемар Гердт. — Ситуация с призывами отказаться от СП-2 — это серьезная проверка нашей суверенности.

Единство сомнения Фото: Evgeny Feldman/Meduza/Handout via REUTERS

Сегодня в Евросоюзе идут дискуссии о более реалистичной реакции на арест Алексея Навального в России.

— Говоря о призыве к новым ограничительным мерам, хотел бы напомнить, что еще в октябре ЕС были приняты санкции против шести лиц, причастных к отравлению Навального, и о том, что 18 января Жозеп Боррель от имени всех 27 стран заявил, что политизация судебной системы неприемлема для ЕС, — сказал «Известиям» посол ЕС в России Маркус Эдерер.

По его словам, новые рестрикции по делу Алексея Навального могут быть введены в случае, если одна или несколько из стран-членов выступят с соответствующим предложением. Ясность наступит 25 января, когда главы европейских МИД обсудят арест Алексея Навального на Совете ЕС.

Возможные сценарии

Реальные сроки окончания строительства СП-2 зависят от массы факторов. В их числе — последствия новых санкций США против проекта, а также погодные условия в Балтийском море, где возможен шторм, отметил замгендиректора Института национальной энергетики Александр Фролов. По его словам, чисто технически проект можно завершить в первом полугодии 2021-го.

Это способны сделать два российских судна — баржа «Фортуна» и трубоукладчик «Академик Черский», отметил эксперт. Санкции сегодня наложены только на «Фортуну», добавил он. Остальные российские суда, участвующие в строительстве, являются судами обеспечения.

Единство сомнения Российское краново-монтажное трубоукладочное судно (КМТУС) «Академик Черский» в акватории Калининграда Фото: РИА Новости/Михаил Голенков

Как писали «Известия», с технической точки зрения «Академик Черский» способен завершить необходимые работы за два месяца. В отличие от «Фортуны», судно оснащено системой динамической стабилизации. Достраивать газопровод придется в датских водах на глубине 40–50 м, где такая система значительно ускоряет процесс. Поэтому отсутствие «Фортуны» практически не изменит сроков строительства.

Сегодня уложено более 2,3 тыс. км газопровода, сказали «Известиям» в Nord Stream 2. Осталось построить приблизительно 148 км (или 6%) от общей протяженности СП-2. На воды Дании приходится 120 км, немногим более 28 км предстоит уложить в Германии.

В Nord Stream 2 не стали комментировать потенциальные последствия санкционных действий США в отношении отдельных компаний. Но отметили, что ввод газопровода в эксплуатацию соответствует интересам европейских потребителей и способствует поддержанию энергетической безопасности и экономической конкурентоспособности Европы.

Заместитель руководителя ИАЦ «Альпари» Наталья Мильчакова исключила вариант развития событий, при котором строительство СП-2 будет полностью прекращено. По ее мнению, наиболее негативный сценарий — завершение строительства газопровода в 2021 году, но отсрочка прокачки газа по нему на годы. Такой расклад вероятен, если новая администрация президента США Джо Байдена предложит какие-либо экономические или политические преференции новому правительству ФРГ, которое будет сформировано после выборов в сентябре 2021 года.

— Какой-либо «подкуп» властей ФРГ американской администрацией или некая закулисная сделка США и Германии за спиной России возможны. За это время России придется сохранять транзит газа через Украину. Но для нашей страны это не будет слишком большой потерей, так как контракт с Украиной действует до 2025 года, ­— считает эксперт.