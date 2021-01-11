Трубный год: что будет с «Северным потоком – 2» в 2021-м

Для завершения «Северного потока – 2» (СП-2) осталось уложить около 150 км труб: 120 км из них — в Дании и чуть более 30 км — в Германии. Об этом «Известиям» рассказали в Nord Stream 2 AG . Там добавили, что газопровод готов на 94%, но о точных сроках запуска говорить отказались. По оценке экспертов, эксплуатация СП-2, вероятно, начнется во второй половине 2021 года, хотя и после этого газопровод может столкнуться с трудностями — речь идет в первую очередь об ограничениях на поставки газа из России. Пока же от сертификации проекта отказалась международная компания Det Norske Veritas — решение было принято сразу после одобрения американского бюджета, который предусматривает расширение санкций против СП-2.

150 км до запуска

В декабре 2020-го после годового вынужденного перерыва возобновилось строительство проекта «Северный поток – 2». 11 декабря трубоукладчик «Фортуна» подошел к точке выхода газопровода — германскому городу Грайфсвальд . Тогда же компания-оператор Nord Stream 2 AG сообщила, что именно это судно уложит 2,6 км труб в исключительной экономической зоне (ИЭЗ) Германии. Что касается ИЭЗ Дании, то там работы начнутся 15 января, вместе с «Фортуной» их будут вести суда «Мурман» и «Балтийский исследователь» Морской спасательной службы РФ.

К концу декабря 2020 года проект был завершен на 94%. Как рассказали «Известиям» в Nord Stream 2 AG, из примерно 2460 км труб уже установлено 2300 км.

— Осталось уложить приблизительно 150 км (или 6%) от общей протяженности газопровода. В водах Дании осталось уложить всего 120 км и немногим более 30 км предстоит уложить в Германии, — отметили в компании .

Трубный год Фото: REUTERS/Oliver Denzer

При этом на вопрос о сроках запуска СП-2 в эксплуатацию там отвечать отказались. «О наших дальнейших планах мы сообщим позднее», — сказали в Nord Stream 2 AG.

По оценке экспертов, первое топливо по трубе могут пустить во второй половине 2021 года.

— Если максимально учитывать все неблагоприятные условия — штормы, поломки, то где-то к середине года его достроят, — сказал «Известиям» глава Института национальной энергетики Сергей Правосудов . — Потом начнутся испытания, и тут сложно сказать, сколько они продлятся. Зависит от того, будут ли выявлены какие-то неисправности. Но обычно на это уходит несколько месяцев. Так или иначе, вероятно, в этом году проект будет введен в эксплуатацию .

В том, что проект достроят, эксперты не сомневаются. Сложности могут возникнуть, когда он начнет работать. Главный вопрос — насколько СП-2 будут загружать и в какие сроки его выведут на полную мощность , отметил Сергей Правосудов.

Речь идет о препятствиях по линии Евросоюза. В 2019 году он принял поправки к своей Газовой директиве, которая подразумевает, что оператором «Северного потока – 2» должна выступать независимая от «Газпрома» компания, а 50% мощности трубопровода нужно оставить для прокачки газа от других поставщиков. Из-за этого в течение неопределенного времени труба может оставаться наполовину пустой. То же грозило и уже действующему проекту «Северный поток» .

Трубный год Фото: Global Look Press/Jens Büttner

В конце 2019 года компании-операторы обоих трубопроводов подали в Суд ЕС иск о частичной отмене этих поправок, попросив сделать для них исключение из Газовой директивы. В мае 2020 года Федеральное сетевое агентство Германии (ФСА) на 20 лет освободило от этих требований «Северный поток», отказав при этом СП-2. Причина в том, что проект должны были завершить до 23 мая 2019 года. Но под этим стороны подразумевают разные вещи: ФСА говорит о полной прокладке газопровода, а Nord Stream 2 AG — об экономическом его завершении, то есть о полном привлечении инвестиций в проект. Оно произошло гораздо раньше обозначенной даты.

К насущным проблемам

Однако сейчас первоочередная проблема — американские санкции . Именно из-за их угрозы год назад швейцарский трубоукладчик Allseas отказался продолжать участие в проекте.

О мерах против СП-2 в Вашингтоне заговорили в 2019 году. В этой связи был принят Акт о защите энергетической безопасности Европы 2019 года (PEESA). Ограничения коснулись компаний, которые предоставляют свои суда-трубоукладчики для строительства газопровода. После того как Россия нашла альтернативные суда, конгресс США расширил свои ограничения, внеся в PEESA поправки. Летом 2020 года конгрессмены представили два проекта под названием «Закон о разъяснении в отношении энергетической безопасности Европы 2020 года» (PEESCA), которые заложили основу для новых американских экстерриториальных мер.

В начале 2021 года конгресс США принял проект оборонного бюджета общим объемом $740 млрд. Среди прочего он предусматривает расширение санкций против газопроводов «Северный поток – 2» и «Турецкий поток» .

Трубный год Трубоукладчик швейцарской компании Allseas Фото: Global Look Press/Bernd Wüstneck

По оценке российской стороны, американские ограничения на реализацию проекта повлиять могут. Как сказал 24 декабря пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, они способны «осложнить [строительство СП-2]». «Но вместе с тем все-таки и наши европейские партнеры, и мы заинтересованы в том, чтобы этот проект был реализован, чтобы он был финализирован в интересах европейских потребителей и российских поставщиков газа», — подытожил тогда представитель Кремля .

— Санкции, предусмотренные в оборонном бюджете, угрожают компаниям, которые предоставляют страховые услуги и услуги технической модернизации, финансовым институтам, которые участвуют в проекте, организациям, предоставляющим услуги сертификации, и так далее, — пояснил «Известиям» программный директор российского совета по международным делам и клуба «Валдай» Иван Тимофеев. — Там, правда, есть оговорка о том, что под ограничения не попадают государственные компании и что перед введением рестрикций Вашингтон должен проконсультироваться с европейскими союзниками.

Эксперт обращает внимание на то, что ответственность за применение этого законодательства лежит на бизнесе , который очень чувствителен к рискам. Сейчас могут случиться ситуации, аналогичные той, что сложилась вокруг Allseas в 2019 году, — какие-либо участники СП-2, дабы избежать американских мер, могут от проекта отказаться. Компании понимают, что право ЕС от санкций США их не защитит, поэтому многое будет зависеть от того, как бизнес воспримет американское законодательство , подытожил Иван Тимофеев.

Первый публичный отказ последовал сразу после итогового одобрения американского бюджета: международная компания Det Norske Veritas (DNV GL) сообщила, что из-за ограничений США сертифицировать газопровод она больше не будет . Свои услуги судам, укладывающим СП-2, она перестала оказывать в ноябре 2020 года. «Теперь наша компания прекратит все мероприятия по проверке системы газопровода, на остановку этой деятельности отведено время», — заявили в DNV GL.

Трубный год Фото: Global Look Press/Jens Büttner

На инвесторов проекта ограничения распространяться, похоже, не будут. Да и положение трубоукладчиков сейчас гораздо менее уязвимое. Так, у баржи «Фортуна» в очередной раз сменился владелец, им стало московское микропредприятие «КВТ-Рус» (по данным 2019 года, размер ее активов составлял 1 тыс. рублей, а выручки не было) — для него, судя по всему, американские санкции принципиального значения не имеют. Что касается компаний, которые судна страхуют, то здесь вопрос остается открытым: вполне возможно, что, как и в случае с трубоукладчиком, свои услуги здесь также будет предоставлять одна из российских компаний.

Тем временем, чтобы хоть как-то убедить организации и дальше участвовать в проекте, парламент германской федеральной земли Мекленбург — Передняя Померания (там находится точка выхода Грайфсвальд) одобрил учреждение экологического фонда «Защита климата и окружающей среды MV» . Его уставной капитал — €200 тыс. Одна из задач — помочь участникам обойти американские санкции . По плану, компании будут взаимодействовать не напрямую, а через эту организацию. Фонд, в частности, возьмет на себя закупку и распределение оборудования и материалов для строительства.