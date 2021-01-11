Трубный год: что будет с «Северным потоком – 2» в 2021-м
Для завершения «Северного потока – 2» (СП-2) осталось уложить около 150 км труб: 120 км из них — в Дании и чуть более 30 км — в Германии. Об этом «Известиям» рассказали в Nord Stream 2 AG. Там добавили, что газопровод готов на 94%, но о точных сроках запуска говорить отказались. По оценке экспертов, эксплуатация СП-2, вероятно, начнется во второй половине 2021 года, хотя и после этого газопровод может столкнуться с трудностями — речь идет в первую очередь об ограничениях на поставки газа из России. Пока же от сертификации проекта отказалась международная компания Det Norske Veritas — решение было принято сразу после одобрения американского бюджета, который предусматривает расширение санкций против СП-2.
150 км до запуска
В декабре 2020-го после годового вынужденного перерыва возобновилось строительство проекта «Северный поток – 2». 11 декабря трубоукладчик «Фортуна» подошел к точке выхода газопровода — германскому городу Грайфсвальд. Тогда же компания-оператор Nord Stream 2 AG сообщила, что именно это судно уложит 2,6 км труб в исключительной экономической зоне (ИЭЗ) Германии. Что касается ИЭЗ Дании, то там работы начнутся 15 января, вместе с «Фортуной» их будут вести суда «Мурман» и «Балтийский исследователь» Морской спасательной службы РФ.
К концу декабря 2020 года проект был завершен на 94%. Как рассказали «Известиям» в Nord Stream 2 AG, из примерно 2460 км труб уже установлено 2300 км.
— Осталось уложить приблизительно 150 км (или 6%) от общей протяженности газопровода. В водах Дании осталось уложить всего 120 км и немногим более 30 км предстоит уложить в Германии, — отметили в компании.
При этом на вопрос о сроках запуска СП-2 в эксплуатацию там отвечать отказались. «О наших дальнейших планах мы сообщим позднее», — сказали в Nord Stream 2 AG.
По оценке экспертов, первое топливо по трубе могут пустить во второй половине 2021 года.
— Если максимально учитывать все неблагоприятные условия — штормы, поломки, то где-то к середине года его достроят, — сказал «Известиям» глава Института национальной энергетики Сергей Правосудов. — Потом начнутся испытания, и тут сложно сказать, сколько они продлятся. Зависит от того, будут ли выявлены какие-то неисправности. Но обычно на это уходит несколько месяцев. Так или иначе, вероятно, в этом году проект будет введен в эксплуатацию.
В том, что проект достроят, эксперты не сомневаются. Сложности могут возникнуть, когда он начнет работать. Главный вопрос — насколько СП-2 будут загружать и в какие сроки его выведут на полную мощность, отметил Сергей Правосудов.
Речь идет о препятствиях по линии Евросоюза. В 2019 году он принял поправки к своей Газовой директиве, которая подразумевает, что оператором «Северного потока – 2» должна выступать независимая от «Газпрома» компания, а 50% мощности трубопровода нужно оставить для прокачки газа от других поставщиков. Из-за этого в течение неопределенного времени труба может оставаться наполовину пустой. То же грозило и уже действующему проекту «Северный поток».
В конце 2019 года компании-операторы обоих трубопроводов подали в Суд ЕС иск о частичной отмене этих поправок, попросив сделать для них исключение из Газовой директивы. В мае 2020 года Федеральное сетевое агентство Германии (ФСА) на 20 лет освободило от этих требований «Северный поток», отказав при этом СП-2. Причина в том, что проект должны были завершить до 23 мая 2019 года. Но под этим стороны подразумевают разные вещи: ФСА говорит о полной прокладке газопровода, а Nord Stream 2 AG — об экономическом его завершении, то есть о полном привлечении инвестиций в проект. Оно произошло гораздо раньше обозначенной даты.
К насущным проблемам
Однако сейчас первоочередная проблема — американские санкции. Именно из-за их угрозы год назад швейцарский трубоукладчик Allseas отказался продолжать участие в проекте.
О мерах против СП-2 в Вашингтоне заговорили в 2019 году. В этой связи был принят Акт о защите энергетической безопасности Европы 2019 года (PEESA). Ограничения коснулись компаний, которые предоставляют свои суда-трубоукладчики для строительства газопровода. После того как Россия нашла альтернативные суда, конгресс США расширил свои ограничения, внеся в PEESA поправки. Летом 2020 года конгрессмены представили два проекта под названием «Закон о разъяснении в отношении энергетической безопасности Европы 2020 года» (PEESCA), которые заложили основу для новых американских экстерриториальных мер.
В начале 2021 года конгресс США принял проект оборонного бюджета общим объемом $740 млрд. Среди прочего он предусматривает расширение санкций против газопроводов «Северный поток – 2» и «Турецкий поток».
Трубоукладчик швейцарской компании Allseas
По оценке российской стороны, американские ограничения на реализацию проекта повлиять могут. Как сказал 24 декабря пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, они способны «осложнить [строительство СП-2]». «Но вместе с тем все-таки и наши европейские партнеры, и мы заинтересованы в том, чтобы этот проект был реализован, чтобы он был финализирован в интересах европейских потребителей и российских поставщиков газа», — подытожил тогда представитель Кремля.
— Санкции, предусмотренные в оборонном бюджете, угрожают компаниям, которые предоставляют страховые услуги и услуги технической модернизации, финансовым институтам, которые участвуют в проекте, организациям, предоставляющим услуги сертификации, и так далее, — пояснил «Известиям» программный директор российского совета по международным делам и клуба «Валдай» Иван Тимофеев. — Там, правда, есть оговорка о том, что под ограничения не попадают государственные компании и что перед введением рестрикций Вашингтон должен проконсультироваться с европейскими союзниками.
Эксперт обращает внимание на то, что ответственность за применение этого законодательства лежит на бизнесе, который очень чувствителен к рискам. Сейчас могут случиться ситуации, аналогичные той, что сложилась вокруг Allseas в 2019 году, — какие-либо участники СП-2, дабы избежать американских мер, могут от проекта отказаться. Компании понимают, что право ЕС от санкций США их не защитит, поэтому многое будет зависеть от того, как бизнес воспримет американское законодательство, подытожил Иван Тимофеев.
Первый публичный отказ последовал сразу после итогового одобрения американского бюджета: международная компания Det Norske Veritas (DNV GL) сообщила, что из-за ограничений США сертифицировать газопровод она больше не будет. Свои услуги судам, укладывающим СП-2, она перестала оказывать в ноябре 2020 года. «Теперь наша компания прекратит все мероприятия по проверке системы газопровода, на остановку этой деятельности отведено время», — заявили в DNV GL.
На инвесторов проекта ограничения распространяться, похоже, не будут. Да и положение трубоукладчиков сейчас гораздо менее уязвимое. Так, у баржи «Фортуна» в очередной раз сменился владелец, им стало московское микропредприятие «КВТ-Рус» (по данным 2019 года, размер ее активов составлял 1 тыс. рублей, а выручки не было) — для него, судя по всему, американские санкции принципиального значения не имеют. Что касается компаний, которые судна страхуют, то здесь вопрос остается открытым: вполне возможно, что, как и в случае с трубоукладчиком, свои услуги здесь также будет предоставлять одна из российских компаний.
Тем временем, чтобы хоть как-то убедить организации и дальше участвовать в проекте, парламент германской федеральной земли Мекленбург — Передняя Померания (там находится точка выхода Грайфсвальд) одобрил учреждение экологического фонда «Защита климата и окружающей среды MV». Его уставной капитал — €200 тыс. Одна из задач — помочь участникам обойти американские санкции. По плану, компании будут взаимодействовать не напрямую, а через эту организацию. Фонд, в частности, возьмет на себя закупку и распределение оборудования и материалов для строительства.