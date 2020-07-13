Экологика: в ФРГ собрались использовать «СП-2» в «зеленых» целях

«Северный поток–2» может внести вклад в защиту климата, если газопровод будет поставлять «зеленый водород из России. Об этом «Известиям» заявил председатель комитета в бундестаге по экономике и энергетике Клаус Эрнст. 8 июля Еврокомиссия представила водородную стратегию, но не обозначила в ней РФ как партнера. В Российско-Германской внешнеторговой палате (ВТП) осудили это решение, подчеркнув, что «Северный поток–2» — оптимальный промежуточный вариант для энергетического перехода. В Nord-Stream 2 рассказали «Известиям», что поток позволит европейским потребителям выбирать источник поставок с более низкими ценами. По мнению опрошенных «Известиями» немецких политиков и представителей ведомств, РФ — одна из наиболее энергоемких стран, обладающая большим потенциалом, который поможет достичь климатической нейтральности.

Разные стратегии — одна цель

8 июля Еврокомиссия представила два документа, раскрывающие планы по достижению климатической нейтральности до 2050 года, — стратегию интеграции энергетической системы и водородную стратегию. Вторая включает комплекс мероприятий по декарбонизации экономики — частичной замене угля на водород. Для ее реализации в качестве потенциальных партнеров ЕС выбрали Украину и Балканы, но не РФ. Однако в Германии многие осудили отсутствие России в этом списке.

м1 Председатель правления Российско-Германской внешнеторговой палаты Маттиас Шепп Фото: РИА Новости/Нина Зотина

9 июля председатель правления Российско-Германской внешнеторговой палаты Маттиас Шепп отметил с сожалением, что РФ не упоминается в качестве потенциального партнера. По его мнению, вовлечение России в реализацию водородной стратегии будущего отвечает интересам бизнеса и потребителей, заинтересованных в низких ценах на энергоносители.

Немного опередив ЕС, 10 июня в Германии утвердили Национальную водородную стратегию. В федеральном министерстве экономики и энергетики (BMWi) отметили: она предусматривает, что ФРГ усилит международное сотрудничество в данной области.

— Германия уже поддерживает энергетический диалог с Россией, в ходе которого состоялся обмен информацией о сотрудничестве в области водорода, — заявили «Известиям» в пресс-службе ведомства.

В феврале 2020 года министр экономики и энергетики ФРГ Петер Альтмайер и глава Минпромторга РФ Денис Мантуров анонсировали развитие российско-германского партнерства в области водородной энергетики. В качестве пилотного проекта предлагалось построить промышленную установку по производству водорода.

м2 Министр окружающей среды Германии Свенья Шульце, министр экономики Питер Альтмайер и министр развития Германии Герд Мюллер представляют Национальную водородную стратегию Фото: REUTERS/John Macdougall

В годовом отчете BMWi «Энергетические партнерства и энергетические диалоги 2019 года» подчеркивается, что Россия — одна из наиболее энергоемких стран, которая обладает наряду с запасами нефти и газа крупнейшим потенциалом для создания возобновляемых источников энергии.

Палитра водорода

Водород, который обещает спасти Европу от экологического коллапса, бывает разных «цветов». «Зеленый» образуется в результате электролиза воды. «Серый» получают из ископаемого топлива, как правило из природного газа под воздействием тепла (при паровой конверсии). «Голубой» также получают путем конвертации природного газа без загрязняющих окружающую среду выбросов. Палитру дополняют «синий» и «бирюзовый».

Министр образования и научных исследований ФРГ Аня Карличек заявляла, что будущее принадлежит исключительно «зеленому» водороду.

— Чтобы обеспечить чистую энергетику, важно получать электроэнергию из возобновляемых источников (так называемый зеленый водород). Это исключает использование ядерной энергии для производства водорода, — отметили в беседе с «Известиями» представители министерства образования и научных исследований ФРГ.

м3 Электролизная установка водородной электростанции в Германии Фото: ТАСС/dpa/Jens Büttner

В Национальной водородной стратегии ФРГ подчеркивается, что только «зеленый» водород «устойчив в долгосрочной перспективе». Однако не забыли там и про «синий» с «бирюзовым». В документе есть упоминание о том, что эти виды водорода также присутствуют на мировом рынке и, будучи доступными, играют роль для Германии и могут использоваться «временно». В этом смысле проект по строительству «Северного потока–2» приобретает новое значение.

— Nord Stream 2 вносит важный вклад в энергетическую безопасность Европы и является оптимальным промежуточным решением для энергетического перехода, — заявил «Известиям» глава пресс-службы Российско-Германской внешнеторговой палаты Торстен Гутманн.

Представители Nord Stream 2 отметили в беседе с «Известиями», что, если Европа собирается переходить на водород, сначала придется использовать его «голубой» вариант.

— Количество «зеленого» водорода будет ограничено на протяжении еще нескольких десятилетий, так как возобновляемые источники энергии должны вначале обеспечить электроснабжение. Переход невозможен без использования безуглеродного водорода в качестве энергоносителя, — заявили «Известиям» в пресс-службе Nord Stream 2 AG.

м4 Трубоукладчик «Академик Черский» в акватории Калининграда Фото: REUTERS/Vitaly Nevar

В компании также подчеркнули, что «Северный поток–2» позволит европейским потребителям выбирать источник поставок с более низкими ценами. Если рассматривать полную стоимость, сжиженный природный газ (СПГ), поставляемый из США, дороже газа из России. Несмотря на то что цены на СПГ на мировом рынке находятся на низкой отметке из-за экономического кризиса, его стоимость выше европейских даже до того, как прибавляется стоимость сжижения и транспортировки из США в Европу. Как отметили официальные представители Nord Stream 2 AG, в результате этого часть экспортных поставок СПГ из США сейчас отменяется.

— Замена угля на использование существующих в Европе газоэлектростанций для генерации электроэнергии уже сейчас сократила бы выбросы СО2 на миллиарды тонн. Конкурентоспособный источник газа незаменим в борьбе за достижение целей по сохранению климата, — подчеркнули в пресс-службе компании.

6 июля ВТП разослала в соответствующие министерства стран позиционный документ о необходимости расширения сотрудничества в водородной энергетике. Без упоминания Nord Stream 2 в документе все же делается косвенная ссылка на трубопровод. Авторы текста отмечают, что переход на трубопроводы с чистым водородом в среднесрочной перспективе — это многообещающие решения для доставки этого топлива из России в Германию и наоборот.

Зеленый поток

В мае ассоциация газотранспортных операторов Германии (FNB Gas) представила проект «H2-Startnetz 2030». Согласно изложенному плану, к 2030 году часть немецкой газопроводной системы должна перейти на транспортировку H2. В Deutche Welle отметили, что в перспективе речь может пойти и о магистральных газопроводах OPAL и Eugal, по совместительству сухопутных продолжениях морских трубопроводов «Северный поток» и «Северный поток–2».

м5 Станция приема природного газа газопровода Eugal Фото: Global Look Press/dpa/Stefan Sauer

Опрошенные депутаты бундестага также отмечают важность совместного с РФ проекта для «зеленой» политики.

— «Северный поток–2» мог бы внести вклад в защиту климата, если бы газопровод поставлял «зеленый» водород из России, поэтому я приветствую шаги в этом направлении, — заявил «Известиям» председатель комитета в бундестаге по экономике и энергетике Клаус Эрнст.

Он также отметил, что необходимо расширить энергетическое партнерство с Россией в области возобновляемых источников энергии.

— РФ обладает большим потенциалом для производства «зеленого» водорода с использованием энергии ветра, поэтому водородный альянс с Россией представляется мне хорошей стратегией. В интересах обеих стран поддерживать как можно более тесные экономические отношения, — заключил политик.

Вопрос об обеспечении Европы «зеленым» водородом пока открыт, но есть те, кто скептически относится к стратегии в принципе. Представители комитета по экономике и энергетике от правой партии «Альтернатива для Германии» (АдГ) отмечают, что возобновляемые источники энергии не стабильны.

м6 Вид на ветряки Анадырской ветряной электростанции ГП «Чукоткоммунхоз» Фото: ТАСС/Юрий Смитюк

— Даже в долгосрочной перспективе водород не сможет конкурировать с углем, нефтью или газом с экономической точки зрения. К тому же не существует стратегий энергетической политики в отношении того, как следует планировать энергоснабжение Германии в будущем, — заявил «Известиям» официальный представитель АдГ в комитете бундестага по экономике и энергетике Штеффен Котре.

Тем не менее на амбициозный план по переходу к водороду в ФРГ выделили €9 млрд: семь — на создание конкурентоспособных водородных технологий и два — на международное сотрудничество.