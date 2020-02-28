Трубные отношения: в Швеции призвали завершить «Северный поток — 2»

Санкции США против «Северного потока — 2» — это прямое американское вмешательство в европейские дела. Об этом «Известиям» заявил экс-премьер и глава МИДа Швеции, ныне сопредседатель Европейского совета по международным отношениям Карл Бильдт. По словам политика, европейцы должны отстоять свою независимость и право самим выбирать энергетических партнеров. Бильдт призвал ЕС не бояться ограничений против проекта. В управляющей компании Nord Stream 2 AG рассказали «Известиям», что придерживаются всех международных норм и продолжат строительство газопровода, несмотря на рестрикции.

Угрозы из Белого дома

На Мюнхенской конференции госсекретарь США Майк Помпео в очередной раз призвал европейцев отказаться от «Северного потока — 2». Выступая на одной сцене с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом и американским министром обороны Марком Эспером, Помпео отметил, что Россия якобы «обманывает, когда говорит, что этот проект — исключительно коммерческое устремление». Таким образом, Вашингтон еще раз обозначил свою позицию в отношении СП-2 и предупредил европейцев: Штаты настроены решительно и готовы ввести санкции против европейских компаний, участвующих в строительстве газопровода.

Представители ЕС, сидевшие в первых рядах, «съели» заявление Помпео без какого-либо возмущения. Однако далеко не все в Европе согласны мириться с подобным подходом американцев.

Как заявил «Известиям» экс-премьер Швеции Карл Бильдт, решение Вашингтона ввести санкции против участников СП-2 — не что иное, как иностранное вмешательство в суверенные дела Евросоюза.

поток Госсекретарь США Майк Помпео на Мюнхенской конференции Фото: REUTERS/Andrew Caballero-Reynolds

— В Европе довольно много политиков, которые скептически относятся к проекту. Но это не значит, что следует вводить ограничительные меры, мы в Швеции не считаем, что санкции США против «Северного потока — 2» оправданны, — заявил политик. — Мы можем назвать это вмешательством, да это так и есть.

По его словам, европейцам следует не вестись на подобные американские угрозы проектам ЕС и оказать сопротивление давлению извне. При этом СП-2 Бильдт назвал стратегически важным проектом, на который и Европа, и Россия потратили свыше $20 млрд.

В МИДе Швеции «Известиям» заявили, что приняли к сведению санкции США в отношении компаний, участвующих в строительстве СП-2.

— Важно подчеркнуть, что ни одна часть газопровода «Северный поток — 2» или «Северный поток — 1» не находится в территориальных водах Швеции. Оба они проходят через шведскую экономическую зону, это другое понятие, — пояснили в МИДе королевства. — Строительство СП-2 в нашей экономической зоне завершено.

Учитывая, что шведские компании не задействованы в проекте, риск для Стокгольма от введения американских ограничений минимальный.

Страна дала согласие на прокладку газопровода «Северный поток — 2» в своей экономической зоне Балтийского моря еще в июне 2018 года. В документе, разрешающем строительство, однако, говорится, что Швеция критически относится к проекту, поскольку он может противоречить законодательству Евросоюза.

поток Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

За месяц до того, как Стокгольм вынес решение по СП-2, Майк Помпео встречался с главой МИДа скандинавской страны Маргот Вальстрём, по итогам переговоров главы дипведомств пришли к мнению, что трубопровод представляет угрозу для энергетической безопасности Европы — по крайней мере, так сообщили в Госдепартаменте. Однако строительству был дан зеленый свет.

Через акваторию королевства проходят 510 км двойной трубы СП-2 (при этом общая длина проекта 1230 км), ее укладка завершилась летом 2019 года.

23 февраля нынешнего года в шведские воды зашло исследовательское судно компании Deep Ocean, занимающейся инспекцией состояния газопровода. Подобная деятельность не подпадает под американские санкции, поскольку не влияет на достройку трубы.

Самого Карла Бильдта сложно заподозрить в симпатиях к Москве — будучи лидером шведских правых, политик занимал максимально жесткую позицию в отношении России. В 2006–2014 годах, когда Бильдт занимал пост главы МИДа королевства, он предлагал использовать военные средства для сдерживания России.

Не вылетело в трубу

В пресс-службе «Северного потока — 2» в ответ на запрос «Известий» еще раз подтвердили, что проект реализуется в строгом соответствии с действующим национальным и международным законодательством. Там, однако, не уточнили — подтвердили ли европейские страны, через акваторию которых проложен газопровод, свою приверженность и дальше продолжать участие в проекте. Последней разрешение на укладку труб в ноябре 2019 года выдала Дания.

Отвечая на вопрос об американских санкциях и их влиянии, компания сослалась на комментарии верховного представителя ЕС и вице-президента Еврокомиссии Жозепа Борреля. 4 февраля политик, в частности, заявил: «ЕС не признает экстерриториальное применение санкций США, которое, по нашему мнению, противоречит международному праву. Кроме того, политика и практика ЕС не должны определяться угрозой или введением санкций третьих стран».

поток Судно компании Allseas Фото: Global Look Press/Bernd Wüstneck/dpa

К чести европейцев, надо признать: кроме швейцарской компании-трубоукладчика Allseas, из СП-2 пока не вышла ни одна европейская компания. Финансирование проекта осуществляют фирмы из Германии, Австрии, Нидерландов и Франции: ENGIE, OMV, Shell, Uniper и Wintershall Dea. Учредителем выступает ПАО «Газпром». Шведские компании не участвуют в проекте.

В конце декабря 2019 года США приняли оборонный бюджет на 2020 год, в который заложили санкции против газопроводов «Северный поток — 2» и «Турецкий поток». Вашингтон в ультимативном порядке потребовал от компаний — участниц обоих проектов вывести свои суда и свернуть все действия в течение 30 дней. Швейцарская Allseas, от которой в строительстве СП-2 участвовали два судна, уже 23 декабря вывела свои корабли из Балтийского моря.

Для завершения проекта осталось достроить 160 км магистрали, незаконченными остаются участки в датских и германских водах. Спустя несколько дней после объявления американских санкций глава российского Минэнерго Александр Новак упомянул, что вместо покинувших проект судов Allseas оставшиеся километры может уложить судно «Академик Черский». Корабль вышел из порта Находки 9 февраля. Остается только предполагать, ужесточат ли США санкционное давление после того, как «Академик Черский» приступит к завершению строительства.

11 января во время встречи с канцлером ФРГ Ангелой Меркель президент России Владимир Путин заявил, что Москва достроит газопровод самостоятельно, без привлечения иностранных партнеров. Однако из-за этого, по словам российского лидера, «окончание строительства будет отодвинуто на несколько месяцев». Владимир Путин выразил надежду, что работа будет завершена до конца этого года либо в I квартале следующего. С такой же оценкой выступили в Минэнерго.