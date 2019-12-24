Для отвода — газ: насколько санкции затормозят «Северный поток – 2»

Ввод в строй газопровода «Северный поток – 2» может затянуться до полугода из-за санкций США , считают опрошенные «Известиями» эксперты. Вслед за временной остановкой работ подрядчик — швейцарская компания Allseas вывела свои трубоукладчики из района строительства и расформировывает участвующую в проекте группу судов. Российская сторона заявила, что основная цель сейчас — завершить сооружение газопровода. Незаконченным остался лишь небольшой участок в 160 км , однако, как отмечают аналитики, для его достройки может понадобиться новый подрядчик или новое судно.

Ушли не прощаясь

Санкции США могут затормозить ввод в строй газопровода «Северный поток – 2» на срок до полугода, считают опрошенные «Известиями» эксперты. Премьер-министр Дмитрий Медведев также заявил, что задержка составит несколько месяцев, но у «Газпрома» есть альтернативные варианты прокладки газопровода.

— Это всё равно месяцы, месяц туда, месяц обратно. На несколько месяцев больше. Никакой катастрофы нет, особенно в условиях, когда мы договорились с украинцами по транзиту, — сказал премьер.

Подрядчик строительства — швейцарская компания Allseas вывела свои суда из района строительства.

–– Наши строительные суда покинули Балтийское море в субботу вечером и в настоящее время демобилизуются, — заявили «Известиям» в пресс-службе Allseas.

Ранее Allseas сообщила о приостановке работ на проекте после введения санкций США, направленных против иностранных компаний, строящих газопроводы «Турецкий поток» и «Северный поток – 2». Подрядчик отметил, что будет ожидать дальнейших прояснений от американских властей в том, что касается правовых, технических и экологических аспектов.

Другой подрядчик, рискующий попасть под санкции США, — итальянская компания Saipem уже практически завершила свою работу.

— У Saipem был очень ограниченный объем работ на «Северном потоке – 2», который уже завершен, за исключением двух надземных врезок. Они, как ожидается, будут выполнены в ближайшее время, — сказали «Известиям» в пресс-службе Saipem.

экономика Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

Основываясь на имеющейся информации, в компании не считают, что новый закон США применим к ее существующим договорным обязательствам по «Северному потоку – 2».

Американские санкции успели захватить лишь завершающий этап строительства газопровода. Как сообщил «Известиям» официальный представитель Nord Stream 2 AG Йенс Мюллер, из 2460 км общей протяженности трубы уже уложено 2300 км.

— В интересах энергетической безопасности, обеспечения доступных для европейских потребителей цен на газ, а также конкурентоспособности экономики ЕС и обязательств по защите климата, Nord Stream 2 и остальные поддерживающие проект компании продолжают работу по скорейшему запуску газопровода, — сказал Йенс Мюллер.

Руководитель аналитического департамента AMarkets Артем Деев считает, что, вводя новые санкции, Вашингтон руководствуется в первую очередь собственными интересами, а не потребностями Европы.

— Поставки газа из России в Европу не входят в планы США. У европейцев падает добыча собственного газа и рынок представляет большой интерес для крупнейших производителей энергоресурсов. Соединенные Штаты поставили задачу всеми способами выдавить Россию с европейского рынка или значительно сократить ее долю в поставках газа потребителям ЕС, — сказал «Известиям» эксперт.

По его мнению, если бы компания Allseas продолжила прокладку трубы, морской участок «Северного потока – 2» был бы завершен уже к концу января. Теперь сдача газопровода затянется минимум на 3–6 месяцев, считает эксперт.

Цена задержки

Россия примет меры в ответ на санкции США против строительства газопровода, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Ответные шаги будут сделаны, когда это будет больше всего соответствовать национальным интересам .

Пресс-секретарь главы государства выразил надежду, что ограничения со стороны Вашингтона не станут препятствием для завершения строительства газопровода. Как могут измениться сроки реализации проекта в новых условиях, он уточнять не стал, а также не пояснил, возможна ли замена подрядчика для завершения строительства.

— Ситуация анализируется, основной целью является завершение строительства этого трубопровода, — сказал Дмитрий Песков.

Старший аналитик «БКС Премьер» Сергей Суверов считает, что у России есть разные варианты выхода из ситуации. Вместо швейцарской компании можно привлечь азиатских подрядчиков, либо задействовать собственное трубоукладочное судно «Газпрома» «Академик Черский», которое сейчас находится на Дальнем Востоке.

— Задержка может составить 3–4 месяца. Думаю, что ввод газопровода в строй возможен в конце лета, — сказал «Известиям» Сергей Суверов.

северный поток 2 Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

Увеличение сроков строительства снижает коммерческую эффективность проекта — инвесторы будут дольше возвращать свои средства, считает руководитель аналитического управления Фонда национальной энергетической безопасности Александр Пасечник.

— Убытки можно оценить в десятки миллионов долларов, если строительство затянется на несколько месяцев. Если же дольше, то речь может пойти о сотнях миллионов, — сказал «Известиям» эксперт.

Часть финансовых потерь можно будет вернуть за счет компании Allseas, если она не выполнит контракт до конца, считает директор Института национальной энергетики Сергей Правосудов. По его словам, даже форс-мажор не дает возможность нарушить договор без компенсации. При любом развитии событий «Северный поток – 2» будет введен в строй в 2020 году, полагает эксперт. Самый благоприятный вариант — конец лета.

Среди других последствий санкций США –– увеличившиеся риски аналогичных проектов в будущем.

— Если «Газпром» начнет строить другие подводные газопроводы, он будет либо сразу рассчитывать только на свое судно, либо договариваться с компаниями, которые не боятся американских санкций, — сказал Сергей Правосудов.

В «Газпроме» и в Минэнерго не смогли оперативно ответить на запрос «Известий».

Эксперты полагают, что более поздний ввод в строй «Северного потока – 2» не сорвет поставки российского газа в Европу в 2020 году.

— Думаю, что проблем с удовлетворением всех заявок европейских потребителей в случае затягивания строительства не будет. Транзитный договор с Украиной на 65 млрд кубометров был заключен с запасом. К тому же ГТС Украины позволяет транспортировать больше, надо лишь договориться об увеличении объемов, — отмечает Сергей Суверов.

Александр Пасечник добавляет, что в условиях мягкой зимы европейские страны не столь стремительно выбирают накопленные резервы газа. Плюс есть поставки СПГ, которые сейчас идут не в затоваренную до предела Азию, а в Европу.