Приостановка по требованию: что будет дальше с «Северным потоком – 2»

«Северный поток – 2» будет достроен в любом случае, а Россия продолжит и дальше реализовывать свои экономические проекты невзирая на все санкции. Об этом заявили в МИД РФ, комментируя ведение очередных экономических ограничений со стороны США. При этом глава внешнеполитического ведомства Сергей Лавров подчеркнул: ответ на действия американцев непременно последует. Более того, в запуске газопровода крайне заинтересованы и в Евросоюзе, представители которого прекрасно «понимают свой коммерческий интерес». Согласны с этим и опрошенные «Известиями» отраслевые эксперты. В настоящий момент проекту пришлось сделать вынужденную остановку, вызванную санкциями США. Меры, прописанные в новом оборонном бюджете Соединенных Штатов, заставили швейцарскую компанию прекратить укладку труб на дно Балтийского моря до прояснения ситуации. Однако аналитики полагают, что Россия способна достроить газопровод и без зарубежных подрядчиков. Правда, срок его ввода в строй в этом случае может сдвинуться на следующую осень.

Спор вокруг трубы

Попытка США остановить сооружение газопровода «Северный поток – 2» в последний момент не увенчается успехом, полагают опрошенные «Известиями» эксперты. Хотя временного успеха Вашингтон уже добился — 21 декабря подрядчик строительства, базирующаяся в Швейцарии компания Allseas, объявила о приостановке работ по прокладке труб. Она ожидает дальнейших прояснений от американских властей в том, что касается правовых, технических и экологических аспектов.

Накануне министерство финансов США потребовало от задействованных в строительстве «Северного потока – 2» и «Турецкого потока» компаний немедленно прекратить работы ввиду появления новых ограничений. Дело в том, что 20 декабря президент США Дональд Трамп подписал законопроект об оборонном бюджете на 2020 финансовый год, в котором предусмотрены меры против иностранных компаний и лиц, участвующих в вышеуказанных проектах. Речь, в частности, идет о предоставлении судов для укладки труб будущих магистралей. Физические лица при этом рискуют лишиться американских виз, а организации — попасть под финансовые ограничения вплоть до заморозки активов. Ограничения уже вступили в силу, но закон отводит 30-дневный период на сворачивание всех работ.

поток Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

Против санкций США в отношении строительства газопровода уже выступил Берлин. По словам вице-канцлера, министра финансов Олафа Шольца, подобные меры — серьезное вмешательство во внутренние дела Германии и Европы. Он также отметил, что вероятность полной остановки проекта «Северный поток – 2» мала.

Представитель Еврокомиссии заявил, что Брюссель сейчас «анализирует потенциальное воздействие этих мер на европейские компании», однако при этом выступает «принципиально против санкций в отношении компаний ЕС, ведущих легальный бизнес».

Европейские партнеры РФ собираются провести консультации с Минфином США по поводу санкций в отношении «Северного потока – 2», сообщил российский вице-премьер Дмитрий Козак. Он отметил, что меры сформулированы недостаточно четко и сами европейцы не понимают их сути.

В МИД РФ заявили, что Россия продолжит реализовывать свои экономические проекты, несмотря на какие бы то ни было ограничения. А ответ на санкции США точно последует, заявил 22 декабря глава внешнеполитического ведомства Сергей Лавров. Министр добавил, что «Северный поток – 2» будет запущен, несмотря на все угрозы, — Евросоюз понимает свой коммерческий интерес.

Руководитель аналитического департамента AMarkets Артем Деев также отметил, что санкционные ограничения США в этот раз бьют не напрямую по России, а больше по европейскому бизнесу, поэтому защищать строительные фирмы будет не только Москва.

поток Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

— Газопровод очень нужен европейцам, это поняла даже неуступчивая Дания, которая в ноябре дала разрешение на работы. Если учесть, как сложно Европа переносит процедуру Brexit и рецессии в экономиках Германии и Франции, она всеми силами будет выступать за смягчение санкций и продолжение строительства газопровода, хотя даты его сдачи в эксплуатацию могут серьезно сместиться, — сказал «Известиям» Артем Деев.

В компании Nord Stream 2 AG «Известиям» подтвердили, что работы по прокладке трубопровода приостановлены. Там также отметили, что завершение проекта крайне важно для обеспечения гарантированных поставок газа в Европу.

— Совместно с поддерживающими данный проект компаниями мы будем работать над скорейшим завершением строительства газопровода, — пояснили в компании.

Официальный представитель «Газпрома» Сергей Куприянов заявил «Известиям», что компания не комментирует ситуацию, связанную с приостановкой строительства «Северного потока – 2».

В Минэнерго не смогли оперативно прокомментировать ситуацию.

Уже не остановить

Последствия от санкций для «Турецкого потока», похоже, будут минимальны — его должны запустить уже 8 января 2020 года. «Северный поток – 2» еще не достроен, но завершение проекта уже не остановить, полагают эксперты.

— Думаю, что сначала здесь поработают дипломаты и юристы. Обычно санкции касаются новых договоренностей, ведь закон обратной силы не имеет, а у швейцарской компании подписан контракт, и она обязана его исполнять. Поэтому не исключено, что введенные санкции не препятствуют завершению строительства, — сказал «Известиям» глава отдела Института энергетических исследований РАН Вячеслав Кулагин.

поток Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

Он полагает, что юридические вопросы прояснятся уже в ближайшую неделю, поскольку европейцам важно понять — можно ли использовать указанную 30-дневную отсрочку для завершения строительства газопровода.

По мнению эксперта, несмотря на существующие риски, полностью остановить проект уже не получится, поскольку у самой России достаточно судов, которые способны проложить небольшой участок. По мнению Кулагина, возможная дополнительная задержка проекта на два-три месяца для России не принципиальна, особенно с учетом достигнутого соглашения по транзиту газа через Украину.

Первоначально строительство «Северного потока – 2» планировалось завершить до конца 2019 года. Однако из-за того, что Дания долго не давала разрешение на строительство в своих водах, планы перенеслись на следующий год. Дмитрий Козак, в частности, заявлял, что газопровод заработает в середине 2020 года.

По мнению директора Фонда национальной энергобезопасности Константина Симонова, трубу достроят уже к концу зимы, а к началу второго полугодия он будет запущен, таким образом, потеряв один квартал.

— План Б — с Сахалина возьмут «Академика Черского» (Краново-монтажное трубоукладочное судно, которое с 2016 года находится в пользовании «Газпром флота». — «Известия») и перегонят его на Балтику, — сказал «Известиям» эксперт. — В принципе остается достроить около 60 км — это небольшой участок, глубины не такие большие, и наш трубоукладчик справится с этим.

поток Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

Между тем у других судов могут возникнуть сложности с дальнейшей прокладкой трубы, отмечает агентство S&P Global Platts. Так, к примеру, российская трубоукладочная баржа «Фортуна» способна прокладывать лишь 1 км в день. Кроме того, баржа не имеет системы динамического позиционирования и потому не может работать в датских водах.

Эксперт-аналитик АО «ФИНАМ» Алексей Калачёв отмечает, что если раньше ввод предполагался весной-летом, то сейчас это будет лето-осень, пояснил он. Стоимость строительства также увеличится, но оценить насколько, сейчас невозможно, полагает эксперт.

— Я бы на месте «Газпрома» учредил фирму, с юрисдикцией где-нибудь в Калининграде, выкупил на время судно-трубоукладчик, нанял экипаж и завершил строительство, — сказал «Известиям» Алексей Калачёв.

За прекращение строительства «Северного потока – 2» активно выступала Украина. Киев даже рассматривал возможность апелляции на решение Дании разрешить прокладку газопровода.

Заместитель гендиректора Института национальной энергетики Александр Фролов отметил, что украинское руководство может надеяться на санкции США, но у «Северного потока – 2» есть еще полгода до завершения строительства наземной инфраструктуры. За это время даже при неблагоприятном развитии событий его успеют построить и ввести в эксплуатацию. Вполне вероятно, что после оценки рисков, европейские подрядчики возобновят работу, сказал «Известиям» эксперт.