Последняя миля: США ввели санкции против «Северного потока – 2»

Ключевой субподрядчик «Северного потока – 2» швейцарско-голландская компания Allseas приостановила работу по укладке труб для газопровода из-за санкций со стороны США. Работы прекращены «до получения юридических, технических и экологических разъяснений». Между тем американские санкции вызвали жесткую критику в Европе и особенно в Германии. Газопровод достроен уже почти на 90%, но задержка с его вводом в эксплуатацию может привести к существенному росту цен на газ — что в нынешней ситуации очень выгодно страдающим от затоваривания американским поставщикам и совсем не выгодно европейским потребителям. Подробности — в материале «Известий».

20 декабря президент США Дональд Трамп подписал документ, уже несколько месяцев проходящий по инстанциям американской законодательной и исполнительной власти. Санкции против строителей «Северного потока – 2» вошли отдельной статьей в американский оборонный бюджет на 2020 год. Они будут носить всеобъемлющий характер и касаться не только компаний, участвующих в строительстве, но и частных лиц, владеющих и управляющих этими фирмами, а также судов и их экипажей, участвующих в прокладке газопровода.

Надо сказать, что до завершения проекта осталась самая малость. Трубоукладчикам нужно положить в общей сложности всего 120 км на двух нитках газопровода, единицы процентов от того, что уже сделано. Санкции же предусматривают одну очень важную оговорку: американская администрация должна в течение 60 дней представить конгрессу соображения насчет того, какие именно фирмы и лица могут подлежать ограничительным мерам. За два месяца «Северный поток – 2» мог бы быть достроен и введение санкций превратилось бы в сугубую формальность.

северный поток Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

Тем не менее компания Allseas объявила о прекращении работы двумя своими судами еще до того, как документ был опубликован администрацией президента США. Несмотря на возможность избежать ответственности, компания, судя по всему, решила не рисковать. Тем более что несколькими днями ранее сенаторы Тед Круз (известный своим активным лоббированием американской газовой индустрии) и Рон Джонсон написали в ее адрес письмо, в котором недвусмысленно пригрозили большими проблемами в случае нежелания выполнять или попытки обойти американские ограничения. «Даже если ваша компания будет работать над проектом даже в течение одного дня после опубликования документа о санкциях, последствия могут оказаться сокрушительными и фатальными», — говорится в письме. Когда в таких выражениях грозят высокопоставленные представители правящей в США партии, предложения переходят в разряд тех, от которых невозможно отказаться.

Представители Европы, в свою очередь, были возмущены действиями и риторикой американцев. Канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что не поддерживает практику «экстратерриториальных санкций», и опровергла, что ФРГ «идет на попятную» под давлением из Вашингтона. Пресс-секретарь немецкого правительства Ульрике Деммер заявила, что США вмешиваются во внутренние дела Европы, а аргументацию со стороны американцев считает «невразумительной». По словам министра иностранных дел Германии Хайко Мааса, европейская энергетическая политика определяется Европой, а не Америкой.

северный поток Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

США долгое время угрожали Германии принятием мер против «Северного потока – 2». Однако считалось, что эти предупреждения носили демонстративный характер и были направлены на то, чтобы склонить ФРГ к увеличению своего военного бюджета и взносов в общую безопасность НАТО — на необходимость для Америки тратить деньги на обеспечение обороноспособности Европы Дональд Трамп сетовал не раз. Столь резкий шаг под конец года и буквально за считаные недели до завершения строительства «Потока» стал неожиданным.

Решение о введении санкций было принято на фоне чрезвычайно низких цен на европейском рынке газа. На спотовом рынке американский газ для Европы в начале декабря стоил около $5 за миллион британских тепловых единиц, или около $180 за тысячу кубометров. Стоит учитывать, что речь идет о цене при погрузке СПГ free on board в портах США, соответственно, после перевозки в ЕС и регазификации топливо может стоить существенно дороже. Тем не менее нынешние цены являются одними из самых низких для декабря за последние несколько лет, что вызвано комбинацией теплой зимы и почти 100-процентным заполнением европейских газовых хранилищ.

Если при такой динамике «Газпром» в ближайшие пару месяцев достроит «Северный поток – 2» и пустит по нему газ, цены на голубое топливо могут просесть еще сильнее, что для американских производителей станет дурной новостью — особенно с учетом того, что в Восточной Азии, на другом важнейшем для газовиков из США рынке, сейчас дефицита газа также не наблюдается. Рынок будет затоварен, и огромные инвестиции, потраченные как на развитие газодобычи, так и на строительство многочисленных СПГ-терминалов в Северной Америке, принесут убытки.

северный поток Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

В свою очередь, ЕС и прежде всего Германия (ряд европейских стран также не одобряют строительство «Северного потока», особенно после того, как с подачи Берлина был сорван параллельный проект «Южный поток») рискуют потерять на задержке ввода газопровода в эксплуатацию немалые суммы — речь идет о миллиардах евро. Для Германии успешный запуск проекта важен еще и тем, что как страна, наиболее активно поддерживающая «Европейский зеленый курс», она заинтересована в как можно более быстром выводе из эксплуатации угольных электростанций. Дешевый российский газ становится стратегическим топливом, позволяющим выиграть для экономики время до момента полного перехода на возобновляемые источники — при условии, конечно, что эта задача реализуема в принципе.

Пока, впрочем, речь о срыве сроков окончания строительства «Северного потока – 2» не идет. Оператор проекта Nord Stream 2 AG заверил, что будет работать вместе с партнерами над завершением трубоукладки как можно скорее. Как пишет Neftegaz, два судна Allseas временно приостановили работы еще 6 декабря из-за непогоды. Затем трубопровод продолжили строить, за неделю уложив более 27 км. На момент введения санкций до окончания строительства оставалось при текущих темпах работы буквально 10–15 дней, то есть одну из ниток предполагалось полностью закончить в новогоднюю ночь, а другую — в первых числах января.