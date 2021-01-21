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Меркель назвала «неуместным средством» санкции США по «Северному потоку – 2»

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Берлин обсудит реализацию «Северного потока – 2» с новой американской администрацией. Об этом в ходе выступления в бундестаге в четверг, 21 января, заявила канцлер ФРГ Ангела Меркель.

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По ее словам, применение экстерриториальных санкций Соединенными Штатами в отношении проекта — «неуместное средство», передает немецкий телеканал NTV. Как добавила Меркель, они неприемлемы.

Позиция Берлина по «Северному потоку – 2» неизменна, добавила канцлер Германии.

Ранее в этот же день глава МИД Германии Хайко Маас также отметил, что Берлин будет обсуждать судьбу проекта с новым руководством США.

19 января минфин США объявил о расширении санкций против проекта. Под ограничения попали российское судно-трубоукладчик «Фортуна» и его владелец. Санкции предусматривают запрет экспорта, банковских и валютных операций, блокирование активов и имущества.

В декабре Меркель подтвердила, что отношение правительства Германии к газопроводу остается неизменным.

«Северный поток – 2» строится от России до ФРГ по дну Балтийского моря с целью прямых и надежных поставок газа в Европу. Страны Евросоюза в основном поддерживают проект и участвуют в его реализации. Против выступают США, Прибалтика, Польша и Украина.

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