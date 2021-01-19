США расширили санкции против России

Минфин США 19 января объявил о расширении санкций против Российской Федерации в рамках закона «О противодействии противникам Америки посредством санкций» (CAATSA).

Под действие санкций попали российское судно-трубоукладчик «Фортуна» и его владелец. Ограничения предусматривают запрет экспорта, банковских и валютных операций, блокирование активов и имущества.

О том, что правительство США планирует ввести санкции против российского трубоукладчика, стало известно накануне.

Оператор проекта строительства «Северного потока – 2», Nord Stream 2 AG, не прокомментировал потенциальное влияние санкций Вашингтона на баржу-трубоукладчик «Фортуна».

В свою очередь, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что в Кремле предпринимают шаги для последовательного завершения проекта «Северный поток – 2» вопреки незаконным санкциям США.

«Северный поток – 2» строится от России до ФРГ по дну Балтийского моря с целью прямых и надежных поставок газа в Европу. Страны Евросоюза в основном поддерживают проект и участвуют в его реализации. Против выступают США, Прибалтика, Польша и Украина.