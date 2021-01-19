Nord Stream 2 отказался комментировать возможное влияние санкций США на СП-2

Оператор проекта строительства «Северного потока – 2», Nord Stream 2 AG, не прокомментировал потенциальное влияние санкций Вашингтона на баржу-трубоукладчик «Фортуна», которую предполагается задействовать в укладе труб в водах Дании. Об этом ТАСС заявили в компании во вторник, 19 января.

«Нам известно о сообщениях СМИ по поводу санкционных действий, предпринимаемых США против компаний, участвующих в проекте «Северный поток – 2». Мы не комментируем потенциальные последствия подобных действий», — сообщил представитель Nord Stream 2.

Накануне стало известно, что правительство США собирается ввести санкции против российского трубоукладчика — баржи «Фортуна», занятой в строительстве СП-2, и ее владельца, московского микропредприятия «КВТ-Рус».

По словам ведущего аналитика Фонда национальной энергетической безопасности Игоря Юшкова, Россия подготовилась к такому сценарию. Он добавил, что рестрикции не отразятся на строительстве трубопровода, а повлияют на его судьбу по окончании работ.

Германское правительство выразило сожаление в связи с таким решением американских властей.

Глава комитета бундестага по экономике и энергетике Клаус Эрнст считает, что ограничения Вашингтона против СП-2 не дадут ожидаемого американской стороной эффекта. Он призвал правительство ФРГ вызвать поверенного в делах посольства США, для того чтобы «недвусмысленно прояснить» позицию властей Германии.

Эрнст отметил, что поддерживает готовность Евросоюза сделать конкретные предложения по усилению международной роли евро, расширения регулирования, которое блокирует санкции, а также введение штрафных пошлин на импорт американского газа в связи с действиями Вашингтона.

Ранее в Берлине неоднократно критиковали США за давление на важный для Европы проект. К настоящему моменту завершено более 2300 км из 2460 км газопровода.

Вашингтон уже вводил односторонние экстерриториальные ограничения против газопровода в декабре 2019 года, а затем расширил их, приняв оборонный бюджет на 2021 год. Документ распространил ограничения на организации, предоставившие услуги для тестирования, инспекции или сертификации. Норвежская компания DNV GL подтвердила, что прекращает действия по проверке трубопровода и не сможет его сертифицировать.

«Северный поток – 2» строится от России до ФРГ по дну Балтийского моря с целью прямых и надежных поставок газа в Европу. Страны Евросоюза в основном поддерживают проект и участвуют в его реализации. Против выступают США, Прибалтика, Польша и Украина.