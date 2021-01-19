В ФРГ оценили планы США по введению санкций против «Северного потока ― 2»

Санкции США против строительства газопровода «Северный поток – 2» не дадут ожидаемого Вашингтоном эффекта. Об этом во вторник, 19 января, заявил «РИА Новости» глава комитета Бундестага по экономике и энергетике Клаус Эрнст.

«Дальнейшие санкции США против компаний, которые участвуют в строительстве «Северного потока – 2», также не будут иметь ожидаемого эффекта. Несмотря на это, они недопустимы! Невыносимо, как США хотят отстаивать экономические интересы своей газовой промышленности и тем самым превращать так называемых союзников в исполнителей приказов», ― сказал он агентству.

Кроме того, Эрнст призвал правительство Германии вызвать поверенного в делах посольства Соединенных Штатов, для того чтобы «недвусмысленно прояснить» позицию властей ФРГ. Вместе с тем политик подчеркнул, что поддерживает готовность Евросоюза сделать конкретные предложения относительно усиления международной роли евро, расширения регулирования, которое блокирует санкции, а также введение штрафных пошлин на импорт американского газа в связи с действиями США.

Помимо этого, Эрнст выразил мнение, что избранный президент Соединенных Штатов Джо Байден не изменит агрессивную экономическую политику страны.

18 января стало известно, что правительство США планирует ввести санкции против российского трубоукладчика — баржи «Фортуна», занятой в строительстве газопровода, и ее владельца, московского микропредприятия «КВТ-Рус».

Как отметил ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков, Россия подготовилась к такому сценарию. Также он добавил, что санкции не отразятся на строительстве самого «СП-2», а повлияют на его судьбу по окончании работ.

В свою очередь правительство Германии восприняло с сожалением данное решение властей США. Ранее в Берлине неоднократно критиковали американские власти за давление на важный для Европы проект. К настоящему времени примерно из 2460 км трубопровода завершено более 2300 км.

Российский сенатор Алексей Пушков заявил, что американские власти продолжат оказывать давление на Германию из-за строительства «Северного потока – 2», а против компаний, которые участвуют в этот проекте, возможны санкции.

Вашингтон ввел односторонние экстерриториальные рестрикции против проекта в декабре 2019 года. Затем США расширили их, приняв оборонный бюджет на 2021 год. Документ распространил ограничения на организации, предоставившие услуги для тестирования, инспекции или сертификации. Норвежская компания DNV GL подтвердила, что прекращает действия по проверке газопровода и не сможет его сертифицировать.

«Северный поток – 2» строится от России до ФРГ по дну Балтики с целью прямых и надежных поставок газа в Европу. Страны Евросоюза в основном поддерживают проект и участвуют в его реализации. Против выступают США, Прибалтика, Польша и Украина.