В США запланировали введение новых санкций по «Северному потоку – 2»

Во вторник правительство США планирует ввести санкции против российского трубоукладчика — баржи «Фортуна», занятой в строительстве «Северного потока – 2», и ее владельца, московского микропредприятия «КВТ-Рус». Об этом сообщает газета Handelsblatt в понедельник, 18 января.

«Американцы проинформировали об этом (о планах введения санкций. — Ред.) федеральное правительство ФРГ и других европейских партнеров в понедельник», — отмечается в сообщении.

По словам представителя американского посольства, Вашингтон «продолжит предпринимать все необходимые и надлежащие шаги, чтобы не допустить реализацию «Северного потока – 2».

13 января американский Госдеп предупредил ряд европейских компаний, которые, по его предположениям, помогают в строительстве газопровода, о возможном риске введения ограничений против них со стороны властей Соединенных Штатов.

Спустя два дня стало известно, что строительство «Северного потока – 2» в водах Дании планируется завершить в мае. В соответствии с графиком начало работ запланировано на вторую половину января. Затем укладку труб продолжат на территории Германии.

К настоящему времени из примерно 2460 км трубопровода завершено более 2300 км.

15 января Bloomberg со ссылкой на источники писал, что швейцарская компания Zurich Insurance Group собирается прекратить оказание услуг по страхованию работ, касающихся строительства газопровода. Отмечалось, что решение приняли «из-за угрозы дальнейших санкций США в отношении проекта».

Zurich Insurance Group не подтвердила и не опровергла эти сообщения.

«Северный поток – 2» строится от России до ФРГ по дну Балтики с целью прямых и надежных поставок газа в Европу. Страны Евросоюза в основном поддерживают проект и участвуют в его реализации. Против выступают США, Прибалтика, Польша и Украина.

Вашингтон ввел односторонние экстерриториальные рестрикции против проекта в декабре 2019 года. Затем США расширили их, приняв оборонный бюджет на 2021 год. Документ распространил ограничения на организации, предоставившие услуги для тестирования, инспекции или сертификации. Норвежская компания DNV GL подтвердила, что прекращает действия по проверке газопровода и не сможет его сертифицировать.