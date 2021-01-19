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Пушков оценил вероятность новых санкций против «Северного потока – 2»

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Власти США продолжат оказывать давление на Германию из-за строительства газопровода «Северный поток – 2», а против компаний, которые участвуют в этот проекте, возможны санкции. Об этом 18 января заявил российский сенатор Алексей Пушков.

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«Что бы ни говорили в Берлине, США продолжат давление на ФРГ по поводу «Северного потока – 2». По этому вопросу между республиканцами и демократами в конгрессе наблюдается консенсус. Новые санкции против компаний, участвующих в проекте, также весьма вероятны», ― написал он в своем Telegram-канале.

Накануне стало известно, что правительство США планирует ввести санкции против российского трубоукладчика — баржи «Фортуна», занятой в строительстве «Северного потока – 2», и ее владельца, московского микропредприятия «КВТ-Рус».

Как рассказал ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков, Россия подготовилась к такому сценарию. Также он добавил, что санкции не отразятся на строительстве самого газопровода, а повлияют на его судьбу по окончании работ.

В свою очередь правительство Германии восприняло с сожалением данное решение властей США. Ранее в Берлине неоднократно критиковали американские власти за давление на важный для Европы проект. К настоящему времени из примерно 2460 км трубопровода завершено более 2300 км.

Вашингтон ввел односторонние экстерриториальные рестрикции против проекта в декабре 2019 года. Затем США расширили их, приняв оборонный бюджет на 2021 год. Документ распространил ограничения на организации, предоставившие услуги для тестирования, инспекции или сертификации. Норвежская компания DNV GL подтвердила, что прекращает действия по проверке газопровода и не сможет его сертифицировать.

«Северный поток – 2» строится от России до ФРГ по дну Балтики с целью прямых и надежных поставок газа в Европу. Страны Евросоюза в основном поддерживают проект и участвуют в его реализации. Против выступают США, Прибалтика, Польша и Украина.

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