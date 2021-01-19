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Эксперт оценил возможные санкции США по «Северному потоку – 2»

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Россия подготовилась к тому, что США намерены ввести санкции в отношении российского трубоукладчика «Фортуна», который участвует в строительстве «Северного потока – 2», заявил ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков.

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По его словам, это связано с тем, что и «Фортуна», и трубоукладочное судно «Академик Черский» сменили собственника, что является своеобразным «маркером». В то же время Юшков отметил, что санкции не отразятся на строительстве самого газопровода, а повлияют на его судьбу по окончании строительства.

«Я думаю, что помешать строительству санкции вряд ли смогут. Пока что все эти санкции приведут к тому, что после завершения строительства могут возникнуть проблемы», — цитирует его RT в понедельник, 18 января.

Ранее в понедельник стало известно, что правительство США планирует ввести санкции против российского трубоукладчика — баржи «Фортуна», занятой в строительстве «Северного потока – 2», и ее владельца, московского микропредприятия «КВТ-Рус».

В свою очередь правительство Германии восприняло с сожалением данное решение властей США.

К настоящему времени из примерно 2460 км трубопровода завершено более 2300 км.

«Северный поток – 2» строится от России до ФРГ по дну Балтики с целью прямых и надежных поставок газа в Европу. Страны Евросоюза в основном поддерживают проект и участвуют в его реализации. Против выступают США, Прибалтика, Польша и Украина.

Вашингтон ввел односторонние экстерриториальные рестрикции против проекта в декабре 2019 года. Затем США расширили их, приняв оборонный бюджет на 2021 год. Документ распространил ограничения на организации, предоставившие услуги для тестирования, инспекции или сертификации. Норвежская компания DNV GL подтвердила, что прекращает действия по проверке газопровода и не сможет его сертифицировать.

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