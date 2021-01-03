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Компания DNV GL подтвердила остановку сертификации «Северного потока — 2»

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Норвежская компания Det Norske Veritas (DNV GL) подтверждает прекращение всех мероприятий по сертификации газопровода «Северный поток – 2». Об этом сообщил ТАСС в воскресенье, 3 января, представитель компании Роберт Ковни.

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«DNV GL в ноябре 2020 года перестала предоставлять услуги судам, обслуживающим «Северный поток – 2». Теперь наша компания прекратит все мероприятия по проверке системы газопровода, на остановку этой деятельности отведено время», — заявил Ковни.

Отмечается, что данное заявление сделано после принятия в США 1 января нового законодательства, по которому санкциям подвергаются компании, предоставляющие услуги по тестированию, проверке или сертификации «Северного потока – 2».

В конце декабря официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Запад ищет любые предлоги, для того чтобы достичь своей глобальной цели — сдерживания России. По ее словам, одной из задач данной стратегии является остановка строительства и запуска «Северного потока – 2».

Вместе с тем 28 декабря вице-премьер России Александр Новак заверил, что проект «Северный поток – 2» уже находится в высокой степени готовности и будет достроен. Он отметил, что к санкциям «нужно будет как-то подстраиваться» и работа продолжится.

За день этого официальный представитель Кремля Дмитрий Песков выразил мнение, что санкции против «Северного потока – 2» являются неприкрытой рейдерской атакой.

«Северный поток – 2» строится от России до Германии по дну Балтийского моря. Страны Евросоюза в основном поддерживают проект и участвуют в его реализации. Против выступают США, прибалтийские государства, Польша и Украина.

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