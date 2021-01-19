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В Кремле оценили перспективы завершения «Северного потока – 2»

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В Кремле предпринимают шаги для последовательного завершения проекта «Северный поток – 2» вопреки незаконным санкциям США, заявил во вторник, 19 января, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

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«Продолжит этот международный проект сталкиваться с грубым незаконным давлением со стороны США, действия направлены на введение незаконных с точки зрения международного права ограничений в отношении экономических операторов», — констатировал представитель Кремля.

Он подчеркнул, что российские власти рассчитывают на последовательную реализацию намеченного плана.

«Мы сожалеем в этой связи, мы очень внимательно отслеживаем ситуацию, анализируем, с тем чтобы последовательно выполнять работу по финализации этого проекта», — добавил Песков.

Накануне в «Газпроме» сообщили, что холдинг рассчитывает на завершение строительства газопровода, как только это станет возможным. В компании подчеркнули, что «Северный поток – 2» остается одним из приоритетных инвестиционных проектов в 2021 году.

В тот же день российский сенатор Алексей Пушков заявил, что американские власти продолжат оказывать давление на Германию из-за строительства «Северного потока – 2», а против компаний, которые участвуют в этот проекте, возможны санкции.

18 января стало известно, что правительство США планирует ввести санкции против российского трубоукладчика — баржи «Фортуна», занятой в строительстве газопровода, и ее владельца, московского микропредприятия «КВТ-Рус».

Как отметил ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков, Россия подготовилась к такому сценарию. Также он добавил, что санкции не отразятся на строительстве самого «СП-2», а повлияют на его судьбу по окончании работ.

В свою очередь правительство Германии восприняло с сожалением данное решение властей США. Ранее в Берлине неоднократно критиковали американские власти за давление на важный для Европы проект. К настоящему времени примерно из 2460 км трубопровода завершено более 2300 км.

Вашингтон ввел односторонние экстерриториальные рестрикции против проекта в декабре 2019 года. Затем США расширили их, приняв оборонный бюджет на 2021 год. Документ распространил ограничения на организации, предоставившие услуги для тестирования, инспекции или сертификации. Норвежская компания DNV GL подтвердила, что прекращает действия по проверке газопровода и не сможет его сертифицировать.

«Северный поток – 2» строится от России до ФРГ по дну Балтики с целью прямых и надежных поставок газа в Европу. Страны Евросоюза в основном поддерживают проект и участвуют в его реализации. Против выступают США, Прибалтика, Польша и Украина.

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