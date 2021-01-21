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Маас оценил отказ ряда компаний от «Северного потока – 2»

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Глава МИД Германии Хайко Маас назвал неправильными экстерриториальные санкции США против «Северного потока – 2». Об этом он заявил в интервью телеканалу NTV в четверг, 21 января.

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По его словам, власти ФРГ обсудят данные меры с новой американской администрацией. Как напомнил дипломат, ранее Германия также заявляла о неправильности рестрикций, но мало общалась с администрацией экс-президента США Дональда Трампа.

«Мы будем говорить об этом друг с другом — и в этом разница с предыдущим (американским. — Ред.) правительством. Тогда мы узнавали обо всем только из СМИ и не обсуждали друг с другом», — отметил глава немецкой дипломатии.

Маас не назвал сроков проведения консультаций и добавил, что понимает решение компаний, которые вышли из проекта из-за угрозы санкций.

Накануне в правительстве ФРГ заявили, что позиция Берлина по «Северному потоку – 2» не изменилась после введения новых санкций США в отношении проекта. 20 января посол РФ в США Анатолий Антонов назвал недобросовестной конкуренцией меры, принятые Вашингтоном в отношении проекта.

13 января Госдепартамент США предупредил ряд европейских компаний, которые, по его предположениям, помогают в строительстве газопровода, о возможном риске введения ограничений в их отношении.

«Северный поток – 2» строится от России до ФРГ по дну Балтики с целью прямых и надежных поставок газа в Европу. Страны Евросоюза в основном поддерживают проект и участвуют в его реализации. Против выступают США, Прибалтика, Польша и Украина.

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