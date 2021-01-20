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Антонов назвал недобросовестной конкуренцией санкции США по СП-2

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Санкции США по «Северному потоку — 2» нарушают международное право и принципы честной торговли. Об этом 20 января заявил посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов.

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«США вышли за рамки приличия в попытке добиться своих узкоконъюнктурных целей. Нарушают нормы международного права, принципы честной и свободной торговли. Не считаются даже с мнением собственных союзников. Все это – не что иное, как неприкрытая недобросовестная конкуренция. Стремление создать себе преимущество на энергорынке Европы, силой заставить страны региона покупать американское сырье», — говорится в заявлении посла, опубликованном на странице российской дипмиссии в Facebook.

Антонов подчеркнул, что Вашингтон постоянно оказывает давление на оказывает на участников консорциума «Северный поток — 2», а также пытается помешать реализации проекта, используя для этого как законодательные меры, так и угрозы в адрес России или Европы. Действия Соединенных Штатов посол оценил как авантюру, в которой не будет победителя.

Во вторник Минфин США объявил о расширении санкций против Российской Федерации в рамках закона «О противодействии противникам Америки посредством санкций» (CAATSA).

Под санкции попали российское судно-трубоукладчик «Фортуна» и его владелец. Ограничения предусматривают запрет экспорта, банковских и валютных операций, блокирование активов и имущества.

О том, что правительство США планирует ввести санкции против «Фортуны», занятой в строительстве «Северного потока – 2», и ее владельца, московского микропредприятия «КВТ-Рус», стало известно накануне.

Ранее, 13 января, американский Госдеп предупредил ряд европейских компаний, которые, по его предположениям, помогают в строительстве газопровода, о возможном риске введения ограничений против них со стороны властей Соединенных Штатов.

«Северный поток – 2» строится от России до ФРГ по дну Балтики с целью прямых и надежных поставок газа в Европу. Страны Евросоюза в основном поддерживают проект и участвуют в его реализации. Против выступают США, Прибалтика, Польша и Украина.

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