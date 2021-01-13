Госдеп уведомил компании Европы о риске санкций из-за «Северного потока – 2»

Госдепартамент США предупредил ряд европейских компаний, которые, по версии американского дипведомства, помогают в строительстве газопровода «Северный поток – 2», о возможном риске введения против них санкций со стороны американских властей. Об этом в среду, 13 января, сообщает Reuters.

По словам источника агентства в правительстве США, американская сторона пытается проинформировать компании о вероятности такого развития событий, «пока не стало слишком поздно».

Отмечается, что госдеп с 14 или 15 января намерен опубликовать доклад по компаниям, которые, согласно ведомству, помогают со строительством трубопровода.

«Северный поток – 2» строится от России до Германии по дну Балтики. Страны Евросоюза в основном поддерживают проект и участвуют в его реализации. Против выступают прибалтийские государства, Польша и Украина, а также США, которые ввели односторонние экстерриториальные санкции против проекта в декабре 2019 года, а затем расширили их, приняв оборонный бюджет на 2021 год — документ распространил ограничения на организации, предоставившие услуги для тестирования, инспекции или сертификации. Норвежская компания DNV GL уже подтвердила, что прекращает все действия по проверке газопровода и не сможет его сертифицировать.

Вместе с тем ФРГ выступает за достройку газопровода и отвергает американские санкции.

7 января региональный парламент федеральной земли Мекленбург – Передняя Померания в Германии одобрил учреждение экологического фонда для поддержки реализации газопровода. Целью фонда под названием «Защита климата и окружающей среды MV» является обход санкций США против проекта.

С 15 января планируется начать укладку последнего недостроенного отрезка в водах Дании. На немецком участке строительство уже завершено.