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В Германии учредили фонд для поддержки «Северного потока-2»

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Региональный парламент на севере ФРГ одобрил учреждение экологического фонда для поддержки реализации строительства газопровода «Северный поток – 2».

Фонд призван помочь германским компаниям обойти американские санкции. Он называется «Защита климата и окружающей среды MV».

1 января в США вступили в силу положения оборонного бюджета, который предусматривает расширение санкций в отношении газопроводов «Северный поток – 2» и «Турецкий поток».

В начале декабря 2020 года СМИ ФРГ писали, что фонд позволит классифицировать газопровод в качестве «одного из важнейших компонентов для защиты окружающей среды». Предполагается, что участники проекта будут взаимодействовать между собой через эту структуру, а не напрямую, что в теории защитит их от ограничений Вашингтона.

В земле Мекленбург — Передняя Померания находится конечная точка газопровода.

28 декабря оператор проекта Nord Stream 2 AG при помощи трубоукладчика «Фортуна» завершил укладку одного из двух недостроенных участков трубопровода в водах Германии. Укладку последнего недостроенного отрезка в водах Дании планируется начать с 15 января.

«Северный поток – 2» строится от России до ФРГ по дну Балтики с целью прямых и надежных поставок газа в Европу. Страны Евросоюза в основном поддерживают проект и участвуют в его реализации. Против выступают США, прибалтийские государства, Польша и Украина.

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