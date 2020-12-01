В Германии нашли способ обойти санкции США по «Северному потоку – 2»

Премьер-министр германской федеральной земли Мекленбург — Передняя Померания Мануэла Швезиг планирует создать спецфонд по защите климата, чтобы обойти санкции США, выдвинутые против газопровода «Северный поток – 2». Об этом во вторник, 1 декабря, сообщает газета Bild со ссылкой на собственные источники.

По данным издания, фонд по защите климата будет призван классифицировать газопровод «Северный поток – 2» в качестве «одного из важнейших компонентов для защиты окружающей среды в Мекленбурге — Передней Померании». Также фонд поможет успешно закончить реализацию проекта, создав для этого спецпредприятие, которое будет готовить продукты и услуги для окончания строительства газопровода.

В итоге, как подчеркивает Bild, немецкие фирмы, которым угрожают санкции США, будут взаимодействовать с Россией через экономические инструменты, предоставляемые фондом.

По данным издания, с технической точки зрения ни одна компания не будет осуществлять прямого взаимодействия с «Северным потоком – 2». В связи с этим на них не будут распространяться санкции со стороны США.

Ранее в этот день Федеральное ведомство по судоходству и гидрографии ФРГ (BSH) подтвердило, что согласовало укладку газопровода «Северный поток – 2» в германских водах на декабрь и рассматривает заявку на продолжение работ в январе–апреле 2021 года. 28 ноября стало известно, что компания Nord Stream 2 AG, оператор проекта, собирается возобновить укладку газопровода в декабре этого года.

По данным СМИ, участвовать в строительстве будет судно-трбоукладчик «Академик Черский».

СП-2 строится от России до Германии по дну Балтийского моря с целью прямых и надежных поставок газа в Европу. Страны Евросоюза в основном поддерживают проект и участвуют в его реализации. Против выступают США, прибалтийские государства, Польша и Украина. В декабре прошлого года Вашингтон ввел санкции против проекта и пригрозил их расширить.