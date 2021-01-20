Пиковая драма: Байден готовится к инаугурации и первым шагам на посту

После инаугурации первыми шагами президента Джо Байдена на внешнеполитическом направлении станут возвращение в Парижское соглашение по климату и отмена ряда иммиграционных ограничений, введенных администрацией Дональда Трампа. Такие прогнозы «Известиям» дали американские эксперты . По мнению специалистов, перспективы российско-американских отношений при новом лидере США пока не вселяют оптимизма. Однако все ожидают, что в ближайшие недели стороны активизируют диалог по продлению СНВ-III, который истекает уже в феврале. Между тем, в Вашингтоне проходят последние приготовления к инаугурации, на фоне которой Сенат должен начать рассмотрение импичмента Дональду Трампу . «Известия» разбирались, как американская столица подходит к транзиту власти и чем нынешняя церемония будет отличаться от предыдущих.

В целости и охранности

Вашингтон замер в томительном напряжении. 20 января на столицу США должны обрушиться сразу два события — инаугурация Джо Байдена и начало рассмотрения в Сенате импичмента Дональду Трампу . Учитывая какую бурю эмоций в американском обществе вызвали выборы и их исход, кульминация которой пришлась на 6 января и закончилась захватом Капитолия группой сторонников Трампа, безопасности в Вашингтоне решили уделить особое внимание. Как минимум, 25 тыс. бойцов национальной гвардии уже призваны в город охранять церемонии и процедуры в среду .

Инаугурация президента США — это политическое шоу, которое всегда потенциально таит в себе определенные риски. А если к этому еще добавляется процесс импичмента бывшему лидеру (что само по себе звучит довольно абсурдно), за которого к тому же проголосовала половина страны, то впору серьезно озаботиться безопасностью.

Например, четыре года назад, когда в Белый дом въезжал Дональд Трамп, вашингтонские улицы сложно было назвать спокойными . И хотя такого накала страстей тогда не было и не ожидалось, без стычек не обошлось. Помимо тысяч сторонников триумфально победившего в 2016 году республиканца, то и дело встречались группы американцев, недовольных поражением Хиллари Клинтон. Корреспонденту «Известий» 20 января 2017 года на пути к основному действу на Пенсильвания авеню даже удалось застать момент, когда полицейские скрутили несколько крепких парней, довольно агрессивно доказывавших фанатам Трампа, что надо сделать с их кумиром и каким образом.

Любопытно, что тогда в объективы теле- и фотокамер попали около десяти завернутых во флаги СССР активистов в шапках-ушанках, решивших самовыразиться — куда, к чему и с чьей помощью приведет Америку избрание Дональда Трампа. В 2021 году «спасибо за коммунизм» говорят уже электорату Джо Байдена. Сегодня лишь плохой республиканец не пугает планами демократа, у которого в партии растет и процветает левое крыло, сделать из США Советский Союз.

Впрочем, по сравнению с нынешней ситуацией четыре года назад передвижение по городу было управляемо-свободным. Сейчас же центр столицы фактически взят в кольцо правоохранителей , поэтому будет неудивительно, если церемония инаугурации пройдет спокойно для ее участников. От действа, которое может развернуться за пределами «зеленой зоны», нацгвардия их, конечно, постарается защитить.

Слом традиций

С момента первой в истории США президентской инаугурации в 1789 году, когда в должность вступал Джордж Вашингтон, в этой церемонии поменялось не так и много. Разве что в 1933 году, согласно 20-й поправке к конституции, днем инаугурации каждого нового главы государства вместо 4 марта было объявлено 20 января.

Другое дело, что именно церемония присяги 46-го президента США — Джо Байдена — претерпела серьезные корректировки. Главным «реформатором» традиций стал COVID-19 . В этом году организаторам пришлось позабыть о параде с ликующей толпой, на который стекались сотни тысяч человек, и даже о торжественном бале, где новоиспеченные президенты и первые леди могли кружиться в танце до полуночи. Захват Капитолия стал еще одним весомым аргументом в пользу отказа от массовости .

Но совсем отказывать себе и американскому народу в празднике организаторы не стали, найдя, по определению сенатора Эми Клобушар, «возможность почтить нашу демократию инновационными способами, чтобы американцы по всей стране могли следить за днем инаугурации из дома».

Четыре года назад многие звезды первой величины демонстративно отказались принимать участие в восхождении на пост Дональда Трампа. Его преемнику удалось собрать на свою минуту славы целую плеяду знаменитостей. Исполнять национальный гимн США на инаугурации Джо Байдена и вице-президента Камалы Харрис позвали Леди Гагу , приложившую немало усилий к их предвыборной кампании. В числе других звезд, приглашенных участвовать в праздничных мероприятиях, — правда, уже на параллельных площадках — оказались Дженнифер Лопес, Джастин Тимберлэйк, Джон Бон Джови и Брюс Спрингстин. Любимчику страны актеру Тому Хэнксу выпала роль ведущего полуторачасовой передачи «Празднующая Америка».

Дональд и Меланья Трамп из числа гостей себя вычеркнули . Так и не признав поражение на выборах, без пяти минут экс-президент нарушил давнюю традицию, отказавшись от чаепития с преемником и новой первой леди в Белом доме и последующего участия в инаугурации. Вместо этого, по сообщениям прессы, Трамп собрался еще на рассвете покинуть Белый дом и устроить в 8 утра 20 января прощальный прием для своих соратников на авиабазе Эндрюс в Мэриленде .

Ранний отъезд Трампа наверняка станет облегчением для сотрудников клинингового сервиса Белого дома. Перед тем, как туда въедет Джо Байден, им предстоит провести тщательную «инаугурационную уборку», которая в этом году станет значительно дороже из-за специальной обработки против COVID-19. По данным CNN, на работы по очистке дома на Пенсильвания авеню, 1600, уйдет почти полмиллиона долларов. Например, на одну только замену ковровых покрытий и коррекцию полов заложено $115 тыс.

Пошаговые конструкции

Между тем, как пишут американские СМИ, предпраздничное настроение Джо Байдену несколько портит импичмент Дональду Трампу . Демократы во главе со спикером Палаты представителей Нэнси Пелоси не смогли удержаться от соблазна второй раз запустить против республиканца этот процесс, чем не вызвали у своего однопартийца особой радости. Новоизбранный лидер США, конечно, назвал события 6 января мятежом, а своего соперника «недостойным» занимать президентский пост. Однако фокус внимания, смещенный с запланированных «добрых дел» приходящего главы Белого дома на «преступления» уходящего, рискует испортить Джо Байдену первые дни на хозяйстве в Овальном кабинете . Мало того, что из-за рассмотрения импичмента в Сенате законодатели верхней палаты не смогут оперативно утвердить кандидатов на посты в новой администрации, так еще и СМИ никак не могут заставить себя посмотреть в будущее, упорно погружаясь в прошлое.

И, тем не менее, Джо Байден с первых дней президентства готовится делать Америку снова великой — на свой, конечно, лад. По мнению опрошенных «Известиями» экспертов, демократ уже 20 января выполнит одно из своих главных обещаний и первым делом вернет США в Парижское соглашение по климату .

— Вероятно, это станет первым шагом Байдена на внешнеполитическом направлении. Кроме того, он, скорее всего, отменит некоторые барьеры на пути иммиграции и предоставления убежища в США, которые были введены нынешней администрацией, — пояснил «Известиям» американский политолог Ричард Вайц.

С ним согласен и эксперт The Atlantic Council, профессор Андерс Ослунд. Однако помимо климатического вопроса, Джо Байден, скорее всего, сделает и ряд важных политических заявлений, считает политолог. Демократ, наверняка, подтвердит приверженность США союзу НАТО, заверит в поддержке Украины и, возможно, отдельно остановится на ситуации в Белоруссии.

Многих интригуют и перспективы российско-американских отношений . За время президента Дональда Трампа, который не уставал повторять о желании «поладить» с Москвой, две державы так и не смогли найти точки соприкосновения. А сотрудничество за эти годы, как полюбилось выражаться политикам и аналитикам по обе стороны океана, достигло дна. Пока будущее двусторонних отношений «выглядит печально», считает Ричард Вайц.

По мнению Андерса Ослунда, при Джо Байдене продолжится и политика санкций против РФ, которые станут «понятнее» . Также его администрация, вероятно, поставит вопрос о приятии новых сотрудников в американское посольство в Москве, чтобы приблизить численность дипсостава к максимально разрешенной (455 человек), считает эксперт. Если это произойдет, то, возможно, стоит ждать улучшения визового вопроса, уверен политолог.

Впрочем, одной проблеме в российско-американском диалоге стороны вполне могут найти скорое решение. Окончательное разрушение системы контроля над вооружениями, которое отчего-то не считал опасным Дональд Трамп, может быть поставлено на паузу. У договора о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (СНВ-III), истекающего 5 февраля 2021 года, все-таки есть шанс на продление .

— Пролонгация СНВ-III на несколько лет, вероятно, окажется одним из немногих направлений, по которым мы увидим сотрудничество Москвы и новой администрации США в ближайшие недели, — отметил Ричард Вайц.

По мнению Андерса Ослунда, «Джо Байден «заинтересован в скорейшем продлении СНВ-III с Россией также, как и Кремль».