В ФРГ заявили о неизменности планов по СП-2 после новых санкций США

Позиция правительства Германии по «Северному потоку – 2» не изменилась после введения новых санкций США в отношении проекта. Об этом сообщила в среду, 20 января, заместитель официального представителя правительства ФРГ Мартина Фитц.

Речь идет о санкциях США в отношении российского судна-трубоукладчика «Фортуна» и его владельца.

«Наша позиция по экстерриториальным санкциям остается без изменений, мы здесь это неоднократно заявляли. По завершению «Северного потока – 2» позиция остается той же — это экономический проект. Вопросы об актуальной ситуации и дальнейших планах нужно направлять операторам проекта», — привели ее слова в «РИА Новости».

20 января посол России в США Анатолий Антонов назвал недобросовестной конкуренцией санкции США по «Северному потоку – 2». Он подчеркнул, что американская сторона постоянно оказывает давление на участников консорциума СП-2, а также пытается помешать реализации проекта, используя для этого как законодательные меры, так и угрозы в адрес России или Европы.

Во вторник минфин США объявил о расширении санкций против Российской Федерации. Под ограничения попали российское судно-трубоукладчик «Фортуна» и его владелец. Санкции предусматривают запрет экспорта, банковских и валютных операций, блокирование активов и имущества.

Посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов обвинил США в нарушении норм международного права, а также принципов честной и свободной торговли.

«Северный поток – 2» строится от России до ФРГ по дну Балтики с целью прямых и надежных поставок газа в Европу. Страны Евросоюза в основном поддерживают проект и участвуют в его реализации. Против выступают США, Прибалтика, Польша и Украина.