Игра в монополию: что последует за польским штрафом против участников СП-2

Участники проекта «Северный поток – 2» (СП-2) не согласны с требованиями польского регулятора (UOKiK) выплатить $61 млн штрафа за то, что они не получили от него разрешение на совместную реализацию проекта. Как рассказали «Известиям» в Uniper, инвестирующей в газопровод, компания намерена обжаловать решение UOKiK . На урегулирование может уйти до пяти лет, а без итогового решения о выплате штрафа речи идти не может. «Газпром», от которого требуют $7,6 млрд, также намерен обжаловать это решение , поскольку он «не нарушал антимонопольное законодательство Польши». Тем временем из-за американских санкций проект уже почти год находится в подвешенном состоянии. К этому добавилась ситуация вокруг Алексея Навального, из-за которой противники СП-2 вновь начали активно призывать к его остановке.

«Беспрецедентное решение»

7 октября польское Управление по охране конкуренции и потребителей (UOKiK) объявило о «беспрецедентном решении» в отношении компаний, участвующих в строительстве «Северного потока – 2»: регулятор наложил на «Газпром» штраф в 29 млрд злотых ($7,6 млрд), а также оштрафовал пять европейских компаний, инвестирующих в проект, на 234 млн злотых ($61 млн) . Сумма для каждой компании составила 10% от их годового оборота. UOKiK потребовал от них разорвать с «Газпромом» партнерский договор, дав на это 30 дней.

Еще в мае 2018 года регулятор запустил антимонопольное расследование. Оно затронуло «Газпром» и пять его партнеров по проекту: Engie, OMV, Shell, Wintershall и Uniper. По оценке UOKiK, финансовая сделка, заключенная «Газпромом» с этими компаниями без предварительного согласия регулятора, может привести к ограничению конкуренции. Позиция UOKiK помешала создать этим шести холдингам совместную для реализации проекта компанию — в итоге его строительством занимается Nord Stream 2 AG. Она на 100% принадлежит «Газпрому», остальные пять компаний вкладывают в ее работу половину стоимости проекта.

Игра в монополию Фото: РИА Новости/Максим Богодвид

Ранее за «отказ сотрудничать» при расследовании UOKiK уже наложил штрафы на Engie и «Газпром», затребовав с них $57 млн и €40,3 млн соответственно. Теперь же регулятор рассчитывает получить деньги от всех шести компаний за то, что при заключении партнерства они не получили его согласие.

— Те же субъекты, которые в соответствии с действующим в Польше законодательством, защищающим конкуренцию, ранее запрашивали у нас согласие и его от нас не получили, стали сторонами соглашений о финансировании. При этом уровень их финансового вовлечения остался аналогичным, а условия финансирования были определены таким образом, чтобы получить долю в «Северным потоке – 2» на более позднем этапе проекта. Единым и общим для всех участников концентрации является также интерес, сопровождающий реализацию проекта, — говорится в сообщении главы UOKiK Томаша Хрустны.

После этих новостей акции «Газпрома» на Московской бирже опустились на 1,6%. Компания, комментируя позицию UOKiK, выразила принципиальное несогласие с решением польского регулятора и заявила о намерении его обжаловать , поскольку она «не нарушала антимонопольное законодательство Польши».

— Решение UOKiK нарушает принципы законности, соразмерности и справедливого разбирательства, а беспрецедентная величина штрафа свидетельствует о желании любыми средствами противодействовать реализации проекта «Северный поток – 2», — говорится в сообщении «Газпрома».

А что партнеры?

«Известия» обратились к партнерам российского холдинга с вопросом, намерены ли они разорвать соглашение с «Газпромом». Ответ предоставили четыре из пяти компаний. Как рассказали «Известиям» в OMV, они получили решение UOKiK и намерены его детально проанализировать. «OMV придерживается четкого мнения, что она соблюдает все применимые законы», — отметили в компании.

Uniper и Shell выразили категорическое несогласие с решением польского регулятора . Как заявили «Известиям» в первой компании, договор между инвесторами СП-2 и «Газпромом» — это не совместное предприятие, а соглашение о финансировании, которое не подпадает под действие польского закона о контроле за слияниями. Исходя из этого Uniper рассматривает возможность подать апелляцию против постановления UOKiK — урегулирование может занять от четырех до пяти лет, и, пока не будет принято итоговое решение, штрафы уплате не подлежат.

Игра в монополию Фото: REUTERS/Hannibal Hanschke

— Убеждены, что СП-2 энергетически и экономически обоснован, поскольку Германии и Европе в будущем потребуется больше газа и они должны будут им снабжаться гибко и надежно из различных источников, — отметили в компании. — Именно поэтому мы выступаем в качестве финансового партнера и продолжаем строительство терминала СПГ (сжиженный природный газ. — «Известия») в том числе и для атлантических маршрутов. И то и другое — обязательства на ближайшие десятилетия.

В Shell отметили, что определятся со своими шагами после того, как изучат решение. Как заявили «Известиям» в компании, она, будучи кредитором СП-2, ведет свою деятельность «в соответствии с применимым национальным и международным законодательством, включая антимонопольные правила».

Что касается Wintershall, то компания оставляет за собой право на юридический ответ. «Wintershall Dea убеждена, что польский антимонопольный регулятор в данном случае применяет нетрадиционный подход, прилагая широкое толкование понятия концентрации», — сказали «Известиям» в компании.

Игра в монополию Фото: Global Look Press/Zamir Usmanov

В Engie на запрос «Известий» оперативный комментарий не предоставили.

Тем временем позицию UOKiK своим заявлением подкрепил польский МИД. Как сказал замминистра Павел Яблоньский, проблем с взысканием предыдущего штрафа «Газпрома» у Варшавы не было, поскольку у нее для этого «есть инструменты». О каких конкретно механизмах идет речь, дипломат не уточнил.

К другим препятствиям

Между тем вопрос о том, будет ли СП-2 все-таки достроен, остается актуальным с начала 2020 года. По плану его должны были запустить в конце 2019-го. Однако из-за санкций США, которые решительно настроены против этого проекта, от участия в строительстве на последнем этапе (газопровод уложен на более чем 90%) отказался швейцарский трубоукладчик Allseas.

Тогда было решено завершить СП-2 российскими силами: среди наиболее вероятных замен Allseas СМИ называли трубоукладчики «Фортуна» и «Академик Черский» — в начале мая они были в германском порту Мукран, где находятся трубы для газопровода. В ответ Вашингтон решил ужесточить свою позицию, пригрозив санкциями компаниям, которые страхуют трубоукладчики. Таким образом, под удар попали и два российских судна.

Игра в монополию Трубы для газопровода Nord Stream 2 в Балтийском море хранятся на площадке в порту Мукран в Заснице, Германия Фото: REUTERS/Hannibal Hanschke

В итоге оба трубоукладчика, похоже, отказались от проекта: в августе стало известно, что арендующая «Фортуну» компания «Межрегионтрубопроводстрой» (МРТС) участвовать в строительстве не намерена, а в октябре СМИ, ссылаясь на данные системы позиционирования морских судов, сообщили о том, что «Академик Черский» взял курс на Калининград. Кто в итоге завершит проект, пока неизвестно.

Еще одна проблема — обострение отношений Москвы и Берлина из-за обвинений в якобы отравлении российского блогера Алексея Навального. Противники проекта с новой силой начали призывать от него отказаться, а само руководство страны, до недавнего времени отстаивавшее СП-2, стало уклончиво отвечать на вопросы о судьбе газопровода.

Вместе с тем в бундестаге продолжают настаивать: проект Германии нужен. Как заявил «Известиям» глава комитета парламента по экономике и энергетике Клаус Эрнст, больше всего в прекращении строительства заинтересованы Соединенные Штаты, для Европы же он имеет важное значение. Тот факт, что из-за нападения на Алексея Навального попытки Европы защитить себя от угроз и санкций США ушли на второй план, вызывает сожаление, подытожил политик.