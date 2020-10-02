Ладно в датском королевстве: почему страна разрешила эксплуатацию СП-2

Выдача Датским энергетическим агентством разрешения на эксплуатацию «Северного потока – 2» на шельфе страны компании Nord Stream 2 AG может быть попыткой королевства избежать санкций США. Это решение существенно не повлияет на сроки сдачи газопровода, считают опрошенные «Известиями» эксперты. Работы по достройке СП-2 еще не начались — в Nord Stream 2 AG продолжают рассматривать различные варианты завершения трубоукладки, сообщили «Известиям» в пресс-службе компании. При этом на будущее проекта может повлиять политический фактор — канцлер ФРГ Ангела Меркель в последние дни чаще говорит о случившемся с Алексеем Навальным, чем о необходимости достроить газопровод.

Бюрократический шаг

1 октября Датское энергетическое агентство сообщило, что выдало компании Nord Stream 2 AG разрешение на эксплуатацию «Северного потока – 2» на шельфе страны при соблюдении условий, обеспечивающих безопасное использование газопровода. Согласно сообщению регулятора, ввод СП-2 возможен, если хотя бы одна из двух ниток трубопровода будет испытана, верифицирована и соблюдены условия разрешения на строительство и эксплуатацию. Заявка на получение этого разрешения была подана компанией еще в ноябре 2019 года.

Независимый аналитик Дмитрий Адамидов считает, что это решение может стать позитивным шагом, ведь именно позиция Дании долгое время была камнем преткновения для реализации проекта и не позволяла его завершить.

Справка «Известий» Проект «Северный поток – 2» предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 млрд куб. м в год от побережья России через Балтийское море до Германии. К настоящему времени газопровод построен на 93%.

Строительство СП-2 из России в Германию планировалось закончить не позднее IV квартала 2019-го, но Дания не давала разрешения на прокладку трубопровода через свою морскую территорию. В декабре прошлого года строительство трубопровода при готовности в 93,5% было приостановлено уже из-за санкций США.

По словам старшего аналитика ИАЦ «Альпари» Анны Бодровой, бюрократическое согласование с европейскими структурами сегодня представляет большую сложность, нежели само строительство.

Впрочем, заместитель генерального директора Института национальной энергетики Александр Фролов считает, что соблюдение Данией бюрократических процедур не меняет при этом перспектив проекта в целом и не является значимым фактором.

— На прогнозы по достройке газопровода эта новость сама по себе влияет слабо, куда важнее то, когда начнется завершающий этап строительства, — отметил он.

Как писали «Известия», еще в начале августа Датское энергетическое агентство дало добро Nord Stream 2 AG на возобновление прокладки газопровода c 4 августа. Для этого компания должна была направить в агентство график работ и список участвующих в них судов. Однако, как сообщили «Известиям» в Датском энергетическом агентстве, это так и не было сделано.

«Известия» направили запрос в Nord Stream 2 AG о том, когда компания планирует начать заключительные работы. В ее пресс-службе ответили, что «продолжают рассматривать различные варианты завершения трубоукладки».

— Если бы работы начали сейчас, то первую нитку газопровода смогли бы достроить до середины ноября. А вторую—– только в I квартале 2021 года. Но чем дальше мы отодвигаемся по срокам, тем дольше будет это реализовываться. На достройку нужно до двух с половиной месяцев без учета штормов и форс-мажоров, — заключил Александр Фролов.

Санкционный фактор

Особенно активно обсуждать сроки и возможность завершения строительства газопровода начали в связи с планами США расширить санкции против «Северного потока – 2». Палата представителей конгресса 21 июля единогласно одобрила поправку к проекту оборонного бюджета с дополнительными санкциями против компаний, участвующих в СП-2. Согласно ей, Вашингтон может распространить рестрикции не только на компании, которые занимаются работами по прокладке труб, но и на тех, кто оказывает им страховую или юридическую помощь, проводит сертификацию и предоставляет портовые услуги.

В июле госсекретарь США Майк Помпео потребовал от Shell, Engie, Uniper, Wintershall и OMV «уйти немедленно» из СП-2. В противном случае им грозит блокировка всех активов в Штатах. 11 августа немецкая Uniper, один из европейских партнеров проекта, в своей отчетности допустила, что из-за ожидаемых американских санкций строительство останется незаконченным.

Эксперт Финансового университета при правительстве РФ Игорь Юшков высказал мнение, что решение Дании — это как раз попытка избежать санкций США.

— Датчане просто хотят перестраховаться и уйти от излишнего давления, которое на них будет дальше оказываться. Сейчас выдача разрешений на ввод в эксплуатацию не запрещена. Через какое-то время, вероятно, это будет под санкционным действием. Потому что в США сейчас три законопроекта рассматриваются, где в той или иной мере запрещены действия в отношении «Северного потока – 2» — сертификация, ввод в эксплуатацию, представление различных разрешений и т.д., — сказал эксперт.

Новое старое препятствие

По словам директора Международного института политической экспертизы Евгения Минченко, разрешение датского регулятора — это прогресс в частных технических вопросах, но он не решает ключевых проблем. Значимое влияние на судьбу проекта будет иметь политический фактор.

— Сейчас ведется активная кампания, в рамках которой США лоббируют полный отказ от строительства «Северного потока – 2», и общественное мнение в Германии стало меняться после истории с Алексеем Навальным. Кроме Америки продолжают пытаться помешать проекту и такие страны, как Польша и Швеция, — сказал он.

Весомым фактором, по мнению эксперта, могла бы стать четкая позиция федерального канцлера Германии Ангелы Меркель и ее поддержка строительства газопровода. Но сегодня она всё чаще делает заявления о якобы отравлении блогера, тогда как ранее могла прямо выступать с комментариями в поддержку СП-2.

В начале сентября, во время визита в город Штральзунд, Ангела Меркель заявила, что правительство Германии намерено завершить «Северный поток – 2», несмотря на противодействие США. «Федеральное правительство всегда выступало за строительство газопровода. Экстерриториальные санкции американцев мы считаем незаконными», — говорила она.

Но уже 7 сентября Reuters со ссылкой на представителя канцлера Штеффена Зайберта сообщило, что Ангела Меркель не исключает возможность санкций в отношении газопровода «Северный поток – 2» в ответ на ситуацию с российским блогером.

На закрытом заседании фракции ХДС/ХСС 8 сентября в бундестаге, по данным агентства DPA, канцлер заявила, что решение по «Северному потоку – 2» будет не германским, а общеевропейским. А 1 октября, по информации немецкого журнала Spiegel, Меркель навестила Алексея Навального в клинике «Шарите». В МИД России расценили ее визит как попытку политизации вопроса.

Ситуация динамично меняется и нельзя быть уверенным, что позиция канцлера ФРГ не поменялась, считает Евгений Минченко. Пару месяцев назад можно было сказать, что вероятность достройки «Северного потока – 2» 70:30, теперь же уверенности меньше, заключил он.